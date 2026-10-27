దీపావళి ముందు పవర్ఫుల్ యోగం.. ఈ 6 రాశుల వారికి రిచ్ లైఫ్, అనుకూల పరిస్థితులు!
దీపావళికి ముందు గ్రహ సంచారాలలో గణనీయమైన మార్పులు రానున్నాయి. చంద్రుడు, కుజుడి కలయిక వల్ల మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగాన్ని సంపద, ఆర్థిక పురోగతి, శ్రేయస్సుకు సంబంధించిన శుభ యోగంగా పరిగణిస్తారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం దీపావళికి ముందు గ్రహాల సంచారం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటుంది. పంచాంగం ప్రకారం 2026 నవంబర్ 1న చంద్రుడు, కుజుడి కలయికతో మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్యం ప్రకారం ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక వృద్ధి, వృత్తిలో పురోగతి, కొత్త ఆదాయ అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. పంచాంగం ప్రకారం అక్టోబర్ 31 అర్ధరాత్రి నాటికి చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అందువల్ల నవంబర్ 1న చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలో ఉంటాడు. కుజుడు ఇప్పటికే ఈ రాశిలో ఉన్నందున ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఈ చంద్ర-కుజుడి కలయికను మహాలక్ష్మి రాజయోగంగా పరిగణిస్తారు. ఈ యోగం ప్రభావం వల్ల ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉందో తెలుసుకుందాం.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి తమ వృత్తిలో పురోగతి సాధించడానికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆర్థిక లాభాలకు అనుకూలమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయని అంచనా. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఒక ప్రాజెక్టును తిరిగి ప్రారంభించే అవకాశం లభించవచ్చు. ఈ అవకాశాలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడానికి సరైన ప్రణాళిక, ఓర్పు, నిరంతర కృషి అవసరం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి వృత్తి, వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపట్టడానికి లేదా ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. సరైన ఆలోచనతో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే తొందరపడి పెట్టుబడి పెట్టకుండా ఉండటం, ఆర్థిక విషయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతి సాధించడానికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆదాయ వనరులను పెంచుకోవడానికి అనుకూలమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి తమ సామర్థ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి మంచి అవకాశం లభించవచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రణాళికలను రూపొందించేటప్పుడు ముందుచూపుతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతి సాధించడానికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు మళ్లీ ఊపందుకునే అవకాశం ఉంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ కష్టానికి తగిన సానుకూల ఫలితాలను ఆశించవచ్చు.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారు తమ కెరీర్లో కొత్త బాధ్యతలు లేదా పురోగతికి అవకాశాలను ఎదుర్కోవచ్చు. మీ పని గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు ఒక ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలను ఆశించవచ్చు. అనవసరమైన ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం, ఆర్థిక నిర్ణయాలను జాగ్రత్తగా తీసుకోవడం మంచిది.
తులా రాశి
తులారాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. వారికి ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పరచుకుని, తమ ఆదాయాన్ని పెంచుకునే అవకాశాలను పొందవచ్చు. ఈ సమయంలో అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించుకుని, పొదుపునకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఆర్థిక స్థిరత్వానికి సహాయపడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More