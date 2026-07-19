జూలై చివరి 10 రోజులు ఈ 5 రాశుల జాతకం మారబోతోంది.. డబ్బు, శుభకార్యాలు, పాత పరిచయాలతో లాభాలు!
జూలై నెల ముగింపు దశలో గ్రహాల సంచారంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలో ఉండగా, గురువు పుష్య నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నారు. కుజుడు-శని అనుకూల సంబంధం కారణంగా రాబోయే పది రోజుల్లో సింహ, కన్యా, తులా, ధనుస్సు, మకర రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశం.
జూలై నెల ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఈ తరుణంలో గ్రహాల కదలికల్లో వస్తున్న కీలక మార్పులు మీ జీవితంపై ప్రభావం చూపనున్నాయి. రాబోయే పది రోజులు ఏ రాశులకు కలిసి రానున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ప్రస్తుతం జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గగనమండలంలో ఆసక్తికరమైన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించగా, గురువు పుష్య నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అంగారకుడు (కుజుడు), శని మధ్య ఏర్పడిన శుభప్రదమైన సంబంధం అనేక రాశుల వారికి ఊహించని శుభవార్తలను అందించనుంది. పనిలో పురోగతి, ధన లాభం, సామాజిక గౌరవం పెరగడానికి ఈ గ్రహ స్థితులు దోహదపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కే సమయం ఆసన్నమైంది.
అదృష్టం వరించే రాశులివే
రాబోయే పది రోజుల్లో గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉండటంతో కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థిక అంశాల్లో తిరుగులేని విజయం లభించనుంది.
1.సింహ రాశి
ఉద్యోగంలో నెలకొన్న ప్రతిష్టంభన తొలగిపోతుంది. ఉన్నతాధికారుల మద్దతుతో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు పాత పరిచయాల ద్వారా లాభపడతారు. ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి, కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
2.కన్యా రాశి
చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఇప్పుడు సునాయాసంగా పూర్తవుతాయి. కొత్త ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నవారికి ఇది సరైన సమయం. వ్యాపారంలో కొత్త కస్టమర్లు పెరుగుతారు. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడటంతో ఆదా చేసే అవకాశం కూడా కలుగుతుంది.
3.తులా రాశి
కెరీర్లో ఎదుగుదలకు కొత్త మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. ముఖ్యమైన ఇంటర్వ్యూలు లేదా ఆఫీసు మీటింగుల్లో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. పై అధికారుల నమ్మకాన్ని చూరగొంటారు. ఇంట్లో శుభకార్యాల గురించి చర్చలు మొదలవుతాయి.
4.ధను రాశి
కొత్త పనులకు లేదా పెట్టుబడులకు ఇది అనువైన సమయం. వ్యాపారస్తులకు ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి. విద్యార్థులకు ఆశావహ దృక్పథం కనిపిస్తోంది. పాత గొడవలు పరిష్కారమై ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
5.మకర రాశి
ప్రభుత్వ పనుల్లో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు లేదా అదనపు బాధ్యతలు దక్కవచ్చు. ఆర్థికంగా భరోసా లభిస్తుంది. భవిష్యత్తు కోసం కీలక ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More