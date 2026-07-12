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    సూర్య సంచారం 2026 : ఈ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో లక్కీ టైమ్ - వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి...!

    2026 జూలై 16న సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సంచారం వల్ల కుంభ రాశి వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో అద్భుత విజయాలు దక్కనున్నాయి. అయితే ఆరోగ్యం, ఖర్చుల విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి.

    Published on: Jul 12, 2026, 11:02:47 IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, नई दिल्ली
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    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల రాజుగా పిలిచే సూర్య భగవానుడిని గౌరవం, ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ప్రధాన కారకుడిగా జ్యోతిష నిపుణులు భావిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే 2026 జూలై 16న సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ గ్రహ సంచారం మొత్తం 12 రాశుల వారి జీవితాలపై స్పష్టమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా కుంభ రాశి జాతకులకు ఈ సంచారం ఆరవ ఇంట జరగనుంది.

    సూర్య సంచారం - కుంభ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో బంపర్ ఆఫర్
    సూర్య సంచారం - కుంభ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో బంపర్ ఆఫర్

    జ్యోతిషశాస్త్రంలో ఆరవ ఇంటిని ఉద్యోగం, అప్పులు, ఆరోగ్యం, శత్రువులు మరియు రోజువారీ పనులకు కేంద్రంగా పరిగణిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో, రాబోయే ఒక నెల రోజుల పాటు కుంభ రాశి వారికి చాలా విషయాల్లో సానుకూల ఫలితాలు దక్కనున్నాయి. అయితే కొన్ని వ్యవహారాల్లో మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    ఉద్యోగులకు అద్భుతమైన సమయం…

    కుంభ రాశి ఉద్యోగులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు చాలా కాలంగా కష్టపడుతున్న పనులకు ఇప్పుడు తగిన గుర్తింపు, ప్రయోజనాలు దక్కుతాయి. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు మంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. సీనియర్ అధికారులు మీ పనితీరు పట్ల పూర్తి సంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తారు. ఒకవేళ మీరు కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తుంటే, ఇంటర్వ్యూల నుంచి లేదా కొత్త సంస్థల నుంచి సానుకూల వార్తలు అందుతాయి.

    వ్యాపారంలో పురోగతి..

    వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈ సూర్య సంచారం లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. పాత కస్టమర్లు మళ్లీ మీతో వ్యాపార వ్యాపారాలను పునరుద్ధరిస్తారు. దీర్ఘకాలంగా మార్కెట్లో చిక్కుకుపోయిన డబ్బు తిరిగి మీ చేతికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఏదైనా కొత్త వ్యాపారాన్ని లేదా పనిని ప్రారంభించాలనుకుంటే మాత్రం తొందరపడవద్దు. ముందుగా పూర్తి స్థాయి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకుని, ఆ తర్వాతే ముందడుగు వేయండి. ఈ సమయంలో ఆలోచించి తీసుకునే నిర్ణయాలు దీర్ఘకాలంలో మంచి లాభాలను అందిస్తాయి.

    ఆదాయ మార్గాలు స్థిరంగా సాగుతాయి. అయితే…. ఆదాయంతో పాటు ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో పెరుగుతాయి. ఇల్లు లేదా కుటుంబ అవసరాల కోసం పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఇప్పటికే పాత అప్పులు ఉంటే, వాటిని ఈ కాలంలో క్రమంగా తీర్చివేసే అవకాశం లభిస్తుంది. అనవసరపు కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉంటూ, వీలైనంత వరకు పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.

    ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి

    ఈ కాలంలో మీ ఆరోగ్యాన్ని అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ముఖ్యంగా కడుపునొప్పి, గ్యాస్ లేదా జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన సమస్యలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. బయటి ఆహారాన్ని పూర్తిగా తగ్గించి, సమయానికి పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. అధిక పని ఒత్తిడి వల్ల తీవ్ర అలసటగా అనిపించవచ్చు. శారీరక, మానసిక ఉల్లాసం కోసం ప్రతిరోజూ ఉదయం కాసేపు నడవడం లేదా యోగా చేయడం మంచిది.

    కుటుంబ వాతావరణం సాధారణంగా ఉంటుంది. చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపతాపాలకు లోనవ్వడం వల్ల ఇంట్లో ప్రశాంతత దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు ప్రశాంతంగా, సున్నితంగా వివరించడానికి ప్రయత్నించండి. మీ జీవిత భాగస్వామి, కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. బంధాలలో మధుర్యం పెరగడానికి నిరంతరం సంభాషణలు కొనసాగించడం అవసరం.

    సంచార కాలంలో ప్రతికూలతలను అధిగమించడానికి ప్రతిరోజూ ఉదయం స్నానం చేసిన తర్వాత రాగి పాత్రతో సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం (నీరు) సమర్పించండి. అనంతరం 'ఓం ఘృణి సూర్యాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని 11 లేదా 108 సార్లు జపించడం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, పనుల్లో వచ్చే అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.

    మొత్తంగా చూస్తే, సూర్యుడి ఈ సంచారం కుంభ రాశి వారి కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలాన్ని అందిస్తుంది. కెరీర్‌లో ముందుకు సాగడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కేవలం ఖర్చులు, ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహించకుండా ఉంటే ఈ నెల రోజులు మీకు ఎంతో లాభదాయకంగా మారుతాయి.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/సూర్య సంచారం 2026 : ఈ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో లక్కీ టైమ్ - వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి...!
    Home/Rasi Phalalu/సూర్య సంచారం 2026 : ఈ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో లక్కీ టైమ్ - వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి...!
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