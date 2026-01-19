Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    వార ఫలాలు: జనవరి 19 నుంచి 25 వరకు పెద్ద మార్పులు.. శని సంచార మార్పుతో బోలెడు లాభాలు!

    జనవరి 19 నుండి 25 వరకు సమయం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ వారంలో శని సంచారం మొత్తం 12 రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. శని ఈ వారం మీన రాశిలో ఉంటాడు. అదే సమయంలో జనవరి 20న శని పూర్వ భాద్రపద నక్షత్రం నుంచి ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు.

    Published on: Jan 19, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వార ఫలాలు: జనవరి 19 నుండి 25 వరకు సమయం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ వారంలో శని సంచారం మొత్తం 12 రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. శని ఈ వారం మీన రాశిలో ఉంటాడు. అదే సమయంలో జనవరి 20న శని పూర్వ భాద్రపద నక్షత్రం నుంచి ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రానికి అధిపతి శని దేవుడు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ శని సంచారం చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

    వార ఫలాలు
    వార ఫలాలు

    శని సంచారం యొక్క ప్రభావం కొన్ని రాశిచక్రాలకు సువర్ణ సమయాన్ని తెస్తుంది. కొంతమంది జీవిత సమస్యలను కూడా పెంచుతుంది. శని సంచారం కారణంగా ఈ వారం ఏ రాశుల వారి జీవితాల్లో పెద్ద మార్పులను తీసుకురాగలదో తెలుసుకుందాం. జనవరి 19 నుండి 25 వరకు కొన్ని రాశులకు పెద్ద మార్పులను తెస్తుంది.

    మేష రాశి

    శని సంచారం మేష రాశికి ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. ఈ వారం మీరు ఒకేసారి స్పష్టత పొందాల్సిన అవసరం లేదు. మీ నిర్ణయాల్లో తొందరపడవద్దు. ప్రతిస్పందించమని మిమ్మల్ని మీరు ఒత్తిడి చేయవద్దు. మీరు ప్రతిస్పందించే ముందు ఆలోచించండి. ప్రశాంతమైన మనస్సు మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. కాస్తంత ఆపండి మరియు అర్థం చేసుకోవడానికి తగినంత సమయం తీసుకోండి.

    వృషభ రాశి

    మిమ్మల్ని శాంతపరిచే స్నేహితులతో తిరిగి కనెక్ట్ అవ్వండి. మిమ్మల్ని నిజంగా అర్థం చేసుకునే వ్యక్తులతో మీరు సంభాషించాలి. అనవసరమైన విషయాలను మర్చిపోయి సాధారణ విషయాలను ఆస్వాదించండి.

    మిథున రాశి

    శని మిథున రాశి వ్యక్తులను వారి మాటలు, చర్యలకు అనుగుణంగా పనిచేసేలా ప్రేరేపిస్తుంది. మీరు చేసే ప్రణాళికలు పెద్ద ఎత్తున ముందుకు సాగడానికి ఒక చిన్న ప్రారంభం అవసరం కావచ్చు.

    కర్కాటక రాశి

    ఈ వారం మీ ఉదయం ప్రారంభమయ్యే తీరు మీ మొత్తం వారాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. ఈ వారం శని మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. తొందరపాటును పక్కన పెట్టి శాంతి, స్పష్టత కోసం మీకు సమయం ఇవ్వండి. అంతేకాక, శాంతియుత ప్రారంభం మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి ఈ వారం భావోద్వేగాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ప్రతి ప్రతిచర్య పట్ల ప్రశాంతంగా మరియు స్థిరంగా ఉండాలని శని మీకు సలహా ఇస్తున్నాడు. ఆత్మవిశ్వాసం అనేది మీ కోసం చర్యలలో ఒక ఆధారాన్ని కనుగొనడం లాంటిది. ప్రతిదీ సవ్యంగా జరుగుతున్నట్లయితే మీరు వేగాన్ని కొనసాగించలేకపోతే, మరింత పని చేయడం ద్వారా క్రమంగా మీ స్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకోండి. మీ దినచర్య పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    కన్య రాశి

    ఏదైనా ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి లేదా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మీపై ఒత్తిడి ఉండదు. అందువల్ల, నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఈ వారం భయానికి బదులుగా ప్రేమ ద్వారా ప్రేరేపించబడటం ద్వారా సమాచార నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ సమయాన్ని విశ్వసించండి. సహనాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి.

    తులా రాశి

    తులా రాశి వారు, ఈ వారం ప్రేమను ఎంచుకోండి. ఈ వారం మీరు ధ్వనికి వ్యతిరేకంగా శాంతి యొక్క శక్తిని అనుభవిస్తారు. హడావిడి, సందడికి నో చెప్పండి. శాంతమే ఉత్తమ పరిష్కారం. అవసరమైన, సులభమైన విషయాలపై దృష్టి పెట్టండి. సమతుల్యతపై దృష్టి పెట్టండి.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారు తమ శక్తిని ఉత్పాదక పనుల్లో వెచ్చించాలి. చిన్న విషయాల గురించి ఆందోళన చెందడం మానేయాలి. ఎక్కువగా ఆలోచించడానికి బదులుగా పనిపై దృష్టి పెట్టమని, చిన్న పనుల్లో చురుకైన పాత్ర పోషించమని శని మీకు చెబుతాడు. ఒక పనిని పూర్తి చేయడం లేదా వ్యాయామం చేయడం ద్వారా సోమరితనాన్ని నివారించండి.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారి విషయంలో శని నిశ్శబ్దాన్ని గ్రహిస్తున్నాడు. అన్ని సమాధానాలు కర్మ నుండి రావు; తరచుగా అవి శాంతి నుండి వస్తాయి. మిమ్మల్ని మీరు పరధ్యానం నుండి దూరంగా ఉంచుకోండి, తద్వారా మీరు కూర్చుని మీ అంతర్గత ప్రశాంతమైన స్వరాన్ని వినవచ్చు.

    మకర రాశి

    నిరంతర కృషితో మాత్రమే ఈ వారం సంరక్షణ సాధ్యమవుతుంది. మీ దృష్టిని ఉంచండి, ముఖ్యంగా మీరు పురోగతిని చూడనప్పుడు. బాగా నిద్రపోండి, మీ శరీరానికి తగినంత పోషణ ఇవ్వండి. మధ్యలో విశ్రాంతి తీసుకోండి. ఈ వారం క్రమంగా మీ శక్తిని పెంచుకునే సమయం. వేగం ముఖ్యం కాదు, కానీ ఆరోగ్యం ముఖ్యం.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారు, మీ పరిమితులను ఏర్పరుచుకోండి. ఈ వారం మీరు దృష్టి సారిస్తున్న పని పై దృష్టి పెట్టండి. ఇకపై మీకు ఆసక్తి లేని విషయాల నుండి నెమ్మదిగా వెనక్కి తగ్గడం ప్రారంభించండి.

    మీన రాశి

    మీరు ఏమి చేస్తున్నా, అది పని అయినా లేదా మెరుగుదల అయినా, దానిపై దృష్టి పెట్టండి. మీ హృదయానికి విధేయత చూపడం, సరైన పని చేయడం మిమ్మల్ని గమ్యస్థానానికి తీసుకు వెళుతుంది. సరైన దిశలో వెళ్ళండి.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/వార ఫలాలు: జనవరి 19 నుంచి 25 వరకు పెద్ద మార్పులు.. శని సంచార మార్పుతో బోలెడు లాభాలు!
    News/Rasi Phalalu/వార ఫలాలు: జనవరి 19 నుంచి 25 వరకు పెద్ద మార్పులు.. శని సంచార మార్పుతో బోలెడు లాభాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes