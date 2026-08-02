ఆగస్టు 12న చివరి సూర్యగ్రహణం కారణం వల్ల కష్టాలను ఎదుర్కోబోయే 3 రాశులు.. సహనం అవసరం!
సూర్యగ్రహణం అనేది అప్పుడప్పుడు సంభవించే ఒక అరుదైన ఖగోళ సంఘటన. సూర్యగ్రహణం ఒక ముఖ్యమైన ఖగోళ సంఘటన మాత్రమే కాకుండా.. జ్యోతిష్యపరంగా కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. ఏ ఏడాది చివరి సూర్యగ్రహణం కొన్ని రాశులకు సమస్యలను తీసుకురానుంది. ఆ రాశులు ఏంటో చూడండి.
2026 సంవత్సరపు రెండో, చివరి సూర్యగ్రహణం ఆగస్టు 12న సంభవించనుంది. ఇది భారతదేశంలో కనిపించదు కాబట్టి సూతక కాలం కనిపించదు. అయినప్పటికీ ఈ ఖగోళ సంఘటన సమయంలో గ్రహాల అమరిక కారణంగా దీనిని చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ సంవత్సరపు చివరి సూర్యగ్రహణం కొన్ని రాశుల వారికి ఒక పరీక్షా కాలం కాబోతోంది. ఆ రాశులు ఏంటో తెలుసుకోండి.
సింహ రాశి
ఈ సూర్యగ్రహణం కారణంగా సింహరాశి వారికి ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశాలు కనిపించవచ్చు. కానీ వారు చట్టపరమైన, కార్యాలయ, కుటుంబ విషయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబంలో అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తవచ్చు. అదే సమయంలో మీ బడ్జెట్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో వారు తమ వృత్తి జీవితంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తమ పని, వృత్తిలో తీవ్రమైన అసంతృప్తిని అనుభవించవచ్చు. ప్రస్తుత దశలో జీవితంలోని తమ అన్ని ప్రయత్నాలలో వైఫల్యాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు. కొన్ని అనవసరమైన కారణాల వల్ల, వారు ఉద్యోగాలు మార్చవలసి రావచ్చు. ఉద్యోగంలో తరచు మార్పులు ఆందోళనలను పెంచుతాయి. ఈ సమయంలో వారి మొత్తం పనితీరు కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
కన్యా రాశి
స్థిరమైన పురోగతి ఉన్నప్పటికీ కన్యారాశి వారు పని, వృత్తి సంబంధిత విషయాలలో ఆలస్యాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు. ఈ కాలంలో పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తి కావు. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సమస్యలు వారిని వెంటాడుతాయి. కష్టానికి తగిన ఫలం ఇతరులకు దక్కడమే కాకుండా.. ఆర్థికంగా కూడా ఎదురుదెబ్బలు తింటారు. కానీ ఏ కారణం చేత కూడా ప్రయత్నించడం ఆపవద్దు. ఎందుకంటే అది మీ దురదృష్టాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఇది వృత్తి జీవితంలోనే కాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఒక పరీక్షా కాలం అవుతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో అపార్థాలు తలెత్తవచ్చు. మీరు సహనం వహించకపోతే, ఇది తాత్కాలిక విడిపోవడానికి దారితీయవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి
ఈ కాలంలో వృశ్చిక రాశి వారు వ్యక్తిగత, ఆర్థిక విషయాలలో సహనం వహించాలి. ఈ సూర్యగ్రహణం కారణంగా వృశ్చిక రాశి వారు వివిధ రకాల సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో వారు కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. వారి జీవిత భాగస్వామితో అపార్థాలు ఏర్పడవచ్చు. అభిప్రాయ భేదాలు, వాదనలు రావచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో కొంచెం ఓపికగా, ప్రశాంతంగా ఉంటూ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించండి. మీ పిల్లల గురించిన ఆందోళనలు పెరగవచ్చు. మొత్తమ్మీద వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాలలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More