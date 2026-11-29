పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
ముఖంలో తేజస్సు, మాటల్లో ఆత్మవిశ్వాసం.. ఈ రాశి వారు ఎవరి ముందు తలవంచరు, ఎక్కడికి వెళ్లినా ప్రత్యేక గుర్తింపు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సింహ రాశి వారు ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం, ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం, నాయకత్వ లక్షణాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతారు. ఈ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు కావడంతో రాజసం, ఆత్మగౌరవం, హుందాతనం వంటి లక్షణాలు వీరిలో ఎక్కువగా ఉంటాయని నమ్ముతారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పన్నెండు రాశులకూ వేర్వేరు స్వభావాలు, ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి. వాటిలో ఒక రాశి వారికి ఎంతో ఆకర్షణీయమైన, ప్రభావవంతమైన వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. ఎక్కడికి వెళ్లినా తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారు. ముఖంలో తేజస్సు, మాటల్లో అద్భుతమైన ఆత్మవిశ్వాసం కనిపిస్తాయి. ఎవరి ఒత్తిడిలోనూ పని చేయడానికి ఇష్టపడరు. సొంత నిబంధనలతో జీవించాలనుకుంటారు, జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అందుకోవాలని కలలు కంటారు. ఆ రాశే సింహ రాశి. గ్రహాలకు రాజైన సూర్యుడు ఈ రాశికి అధిపతి. అందుకే జ్యోతిష్యంలో సింహ రాశిని రాజసత్వం, నాయకత్వం, ఆత్మగౌరవంతో ముడిపెట్టి చూస్తారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాశుల స్వభావాలు, గ్రహబలాలు, ఆదివారం సూర్య ఆరాధనపై పాఠకులకు ఎప్పుడూ ఆసక్తి ఉంటుంది. సూర్యుడి ప్రభావం ఉన్న వ్యక్తుల్లో ఆత్మగౌరవం, పట్టుదల సహజంగా కనిపిస్తాయని జ్యోతిష్య విశ్లేషకులు చెబుతారు. అయితే సాధారణ రాశి లక్షణాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. వ్యక్తిగత జాతకంలోని గ్రహస్థితులు, లగ్నం ఆధారంగా గుణాల్లో తేడాలు ఉంటాయి.
సూర్య బలం.. ధైర్యసాహసాలు
రాశిచక్రంలో సింహం ఐదో రాశి, దీనికి సూర్యుడు అధిపతిగా ఉంటాడు. జ్యోతిష్యంలో ఆత్మ, తేజస్సు, ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వం, గౌరవ మర్యాదలకు సూర్యుడిని కారకుడిగా భావిస్తారు. అందుకే సింహ రాశి వారి వ్యక్తిత్వంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఉంటుంది. తమ ఉనికితోనే ఇతరుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు. సమాజంలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకోవాలనుకుంటారు. ఎవరి ముందు తలవంచడానికి ఇష్టపడరు, ఆత్మగౌరవానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ముందుండి నడిపించే సహజ గుణం వీరిలో ఉంటుంది.
సింహ రాశి వారు స్వతహాగా ఎంతో ధైర్యవంతులు, నిర్భయులుగా నిలుస్తారు. జీవితంలో ఎంత పెద్ద ఇబ్బంది వచ్చినా సులభంగా ఓటమిని అంగీకరించరు. కష్టకాలంలోనూ తీసుకున్న నిర్ణయాలకు కట్టుబడి ఉండటం వీరి ప్రత్యేకత. ఏ పని చేయాలని నిర్ణయించుకుంటారో, దాన్ని పూర్తి చేయడానికి శాయశక్తులా కృషి చేస్తారు. పరాజయం ఎదురైనా మళ్లీ ప్రయత్నించడానికి వెనుకడుగు వేయరు. సొంత సామర్థ్యంపై పూర్తి విశ్వాసం ఉంచుతారు. ఈ ఆత్మవిశ్వాసమే వీరిని విభిన్నంగా నిలబెడుతుంది. అయితే కొన్నిసార్లు ఈ పట్టుదల మొండితనంగా మారే వీలుంది.
గుర్తింపు పొందుతారు
సింహ రాశి వారికి నాయకత్వ నైపుణ్యాలు బాగా ఉంటాయి. బాధ్యతలు తీసుకోవడానికి వెనుకాడరు, ఏ పనినైనా క్రమపద్ధతిలో పూర్తి చేయాలనుకుంటారు. ఇతరుల ఆదేశాల మేరకు నడవటం కంటే సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. దీనివల్ల నిర్వహణ, పరిపాలన, రాజకీయాలు, వ్యాపారం వంటి రంగాల్లో సులువుగా గుర్తింపు పొందుతారు. పని ప్రదేశంలో వీరి చురుకుదనం, ఆత్మవిశ్వాసం అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి. తమ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు కోరుకుంటారు. చేసిన పనికి తగిన గౌరవం లభిస్తే రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పని చేస్తారు.
పైకి గంభీరంగా, హుందాగా కనిపించినా సింహ రాశి వారు మనసుతో ఎంతో ఉదారులు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల కోసం ఎప్పుడూ అండగా నిలుస్తారు. ఆప్తులకు కష్టం వస్తే సాయం చేయడానికి ఏమాత్రం సంకోచించరు. కలివిడి స్వభావం వల్ల అందరిలోనూ సులువుగా కలిసిపోతారు. స్నేహంలో విశ్వసనీయత, నమ్మకానికి విలువ ఇస్తారు. ప్రేమ బంధంలోనూ భాగస్వామిని సంతోషపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అయితే బంధాల్లో గౌరవం, ఆప్యాయత ఆశిస్తారు. నిర్లక్ష్యం లేదా అవమానం ఎదురైతే త్వరగా అలిగే అవకాశం ఉంటుంది.
ఆడంబర జీవనశైలి.. సంయమనం అవసరం
సింహ రాశి వారికి రాజసమైన జీవనశైలి, సౌకర్యాలు ఇష్టం. చక్కని వస్త్రాలు, విలువైన వస్తువులు, విలాసవంతమైన జీవితం వైపు ఆకర్షితులవుతారు. అయితే వాటి కోసం అదృష్టాన్నే నమ్ముకుని కూర్చోరు, కష్టపడటానికీ సిద్ధంగా ఉంటారు. కలలు నిజం చేసుకోవడానికి నిరంతరం శ్రమిస్తారు. శక్తివంతంగా ఉంటూ, లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంటే దాన్ని చేరేందుకు పూర్తి బలాన్ని ఉపయోగిస్తారు. వీరి అతిపెద్ద బలం ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వమే అయినా, అహం, కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం.
రాజసం, ఆత్మవిశ్వాసం, కృషి కలగలిసిన సింహ రాశి వారు జీవితంలోని సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగుతారు. సంయమనం, వివేకంతో వ్యవహరిస్తే మరిన్ని విజయాలు అందుకుంటారు.