పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
నవంబర్ 30 - డిసెంబర్ 6 వార ఫలాలు: ప్రేమ జీవితం, కెరీర్, ఆర్థిక స్థితిలో కీలక మార్పులు.. అదృష్ట రంగు, సంఖ్య తెలుసా?
నవంబర్ 30 - డిసెంబర్ 6 వార ఫలాలు: నవంబర్ 30 నుంచి డిసెంబర్ 6, 2026 వరకు సాగే వారంలో మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల వారికి కలిగే వృత్తి, ఆర్థిక, బంధాలు, ఆరోగ్య ఫలితాలు, శుభ రంగులు, అంకెలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నవంబర్ నెల ముగింపు దశకు చేరుకుని, డిసెంబర్ నెల ప్రారంభమవుతోంది. కొత్త నెల ఎన్నో ఆశలు, కొత్త ప్రణాళికలతో ముందుకొస్తుంది. కొందరి ముందు పని విషయంలో కొత్త సవాళ్లు నిలిస్తే, మరికొందరు కుటుంబం, బంధాలపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లోనూ కొన్ని రాశుల వారు ఆచితూచి అడుగులు వేయాలి. నవంబర్ 30 నుంచి డిసెంబర్ 6, 2026 మధ్యకాలంలో ఉద్యోగం, వ్యాపారం, డబ్బు, ప్రేమ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో, ఎవరికి అదృష్టం తోడుంటుందో, ఎవరు జాగ్రత్త పడాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వారం ప్రారంభమయ్యే వేళ పంచాంగం, గ్రహ గోచారాలు, వార ఫలాల ఆధారంగా ఉద్యోగ, వ్యాపార ప్రణాళికలు వేసుకునే పాఠకులు ఎప్పుడూ ఉంటారు. అయితే సాధారణ గోచార ఫలితాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, అంతర్దశలను బట్టి ఫలితాల్లో తేడాలు ఉంటాయి.
ఈ వారం ఏ రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? పన్నెండు రాశుల వారఫలాలు
మేష రాశి:
వారం ఆరంభం పని ఒత్తిడి, బిజీతో మొదలవుతుంది. ఆఫీసులో సాధారణం కంటే ఎక్కువ సమయం కేటాయించాల్సిన పని రావచ్చు. అయితే కష్టానికి తగిన మంచి ఫలితం దక్కుతుందని ఆశించవచ్చు. వ్యాపారులకు పాత వినియోగదారుల వల్ల లాభం చేకూరుతుంది. డబ్బు విషయంలో లెక్కలు సరిచూసుకుంటూ ఉండాలి. పెద్ద ఖర్చు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో ఒకరి మాట మనసును కలచివేయవచ్చు, కాబట్టి మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. ప్రేమ బంధంలో భాగస్వామి భావాలను అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. అలసట, ఒత్తిడికి దూరంగా ఉంటూ విశ్రాంతి తీసుకోండి.
కెరీర్: పని బాధ్యతలు పెరగవచ్చు.
ఆర్థిక స్థితి: ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవాలి.
ప్రేమ జీవితం: చిన్న విషయాలను వివాదాలుగా మార్చవద్దు.
ఆరోగ్యం: అలసట, ఒత్తిడి తగ్గించుకోండి.
శుభ రంగు: ఎరుపు, శుభ అంకె: 9
వృషభ రాశి:
ఈ వారం కొంత ఊరట లభిస్తుంది. గత కొద్ది రోజులుగా ఏదైనా పని విషయంలో ఉన్న ఇబ్బందిలో మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగులకు పై అధికారుల సహకారం దక్కుతుంది. వ్యాపారంలో పాత ఒప్పందం ముందుకు కదలవచ్చు. కొత్త పెట్టుబడి పెట్టే ముందు అన్ని కోణాలను బాగా పరిశీలించండి. ఆర్థిక స్థితి బాగానే ఉన్నా, ఇంటి అవసరాలకు ఖర్చు పెరగవచ్చు. ఇంట్లో ఏదైనా వేడుకకు ఏర్పాట్లు మొదలయ్యే వీలుంది. జీవిత భాగస్వామితో మాట్లాడితే బంధం మరింత బలపడుతుంది. పెళ్లి ప్రయత్నాల్లో ఉన్నవారికి చర్చలు ముందుకు సాగుతాయి. ఆహార నియమాల విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు.
కెరీర్: నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఆర్థిక స్థితి: ఆదాయంతో పాటు ఖర్చులూ ఉంటాయి.
ప్రేమ జీవితం: బంధాల్లో నమ్మకం పెరుగుతుంది.
ఆరోగ్యం: ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.
శుభ రంగు: తెలుపు, శుభ అంకె: 6
మిథున రాశి:
ఈ వారం ప్రాధాన్యాలను స్పష్టంగా నిర్ణయించుకుని ముందుకు సాగాలి. ఒకేసారి అనేక పనులు చేపడితే ఇబ్బందులు పెరుగుతాయి. ఆఫీసులో తోటి ఉద్యోగితో పని విషయంలో విభేదాలు రావచ్చు. మీ అభిప్రాయం చెప్పడంతో పాటు ఇతరుల మాట కూడా వినండి. వ్యాపారస్తులు లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు నిలిచిపోయే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థిక స్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో పాత అంశంపై చర్చ జరగవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. విద్యార్థులు చదువుపై మరింత శ్రమించాల్సిన వారం ఇది.
కెరీర్: ప్రణాళికతో పని చేయండి.
ఆర్థిక స్థితి: లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
ప్రేమ జీవితం: మాటలతో అపార్థాలు తొలగిపోతాయి.
ఆరోగ్యం: దినచర్య క్రమబద్ధంగా ఉంచుకోండి.
శుభ రంగు: ఆకుపచ్చ, శుభ అంకె: 5
కర్కాటక రాశి:
డిసెంబర్ తొలి వారం కర్కాటక రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఇస్తుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యత మీ మీద పడవచ్చు. మొదట్లో పని కొంచెం కష్టంగా అనిపించినా, అనుభవంతో సులువుగా నిలదొక్కుకుంటారు. వ్యాపారులకు పాత పరిచయాల నుంచి సాయం అందవచ్చు. ఆర్థికంగా ఇంటి అవసరాల కోసం ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. ఎవరికైనా అప్పు ఇచ్చే ముందు మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని ఒకసారి చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడిపే వీలుంది. ప్రేమ జీవితంలో మనసులోని మాట స్పష్టంగా చెబితే మంచిది. చిన్న సమస్యలను అతిగా ఊహించుకోవద్దు.
కెరీర్: కొత్త బాధ్యత రావచ్చు.
ఆర్థిక స్థితి: ఇంటి ఖర్చులు పెరగవచ్చు.
ప్రేమ జీవితం: భాగస్వామి అండ లభిస్తుంది.
ఆరోగ్యం: మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి.
శుభ రంగు: తెలుపు, శుభ అంకె: 2
సింహ రాశి:
పనిలో మీ సామర్థ్యాన్ని చూపించుకునే అవకాశం ఈ వారం వస్తుంది. ఉద్యోగంలో పాత పనికి మంచి ఫలితం దక్కవచ్చు. అధికారుల ముందు మీ అభిప్రాయాన్ని వినిపించే వీలుంది. వ్యాపారులు కొత్త ప్రణాళిక మొదలుపెట్టే ముందు మార్కెట్ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆర్థికంగా పెద్ద నిర్ణయం ఆలోచించి తీసుకోండి. ఇంట్లో ఒకరి విజయం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రేమ బంధంలో మీ ప్రవర్తన బంధం దిశను నిర్ణయిస్తుంది. భాగస్వామిపై మీ అభిప్రాయాన్ని రుద్దవద్దు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉన్నా, పని మధ్యలో విశ్రాంతి తీసుకోవడం అవసరం.
కెరీర్: కష్టానికి మెప్పు దక్కవచ్చు.
ఆర్థిక స్థితి: పెట్టుబడుల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
ప్రేమ జీవితం: భాగస్వామికి తగిన సమయం ఇవ్వండి.
ఆరోగ్యం: పని, విశ్రాంతి మధ్య సమతుల్యత పాటించండి.
శుభ రంగు: బంగారు రంగు, శుభ అంకె: 1
కన్య రాశి:
ప్రణాళికలను ముందుకు తీసుకెళ్లే వారం ఇది. ఆఫీసులో పాత ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసే బాధ్యత రావచ్చు. మీ పని తీరు అధికారులను ఆకట్టుకోవచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. అయితే ఏ ఒప్పందం చేసుకున్నా నిబంధనలు జాగ్రత్తగా చదవండి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుందని ఆశించవచ్చు. కుటుంబంలో ఏదైనా ముఖ్యమైన పని విషయంలో మీ సలహా అడగవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో చిన్న విషయాలకు కోపం తెచ్చుకోవద్దు. విద్యార్థులు చదువుకు క్రమం తప్పకుండా సమయం కేటాయించాలి.
కెరీర్: పాత పనిలో విజయం దక్కవచ్చు.
ఆర్థిక స్థితి: పొదుపుపై దృష్టి పెట్టాల్సిన సమయం.
ప్రేమ జీవితం: బంధాల్లో ఓపిక వహించండి.
ఆరోగ్యం: దినచర్య చెడిపోకుండా చూసుకోండి.
శుభ రంగు: ఆకుపచ్చ, శుభ అంకె: 5
తులా రాశి:
బంధాలు, పనుల పరంగా ఈ వారం కీలకంగా నిలుస్తుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త వ్యక్తితో కలిసి పని చేసే అవకాశం రావచ్చు. బృందంతో కలిసి సమన్వయంతో పని చేస్తే సులభమవుతుంది. వ్యాపారులకు వినియోగదారుల నుంచి మంచి వార్త అందవచ్చు. ఆర్థికంగా ఆదాయం, ఖర్చుల మధ్య సమతౌల్యం పాటించాలి. ఇంట్లో ఒకరితో ఉన్న మనస్పర్థలు సమసిపోవచ్చు. ప్రేమ బంధంలో పాత విషయాలను మళ్లీ లేవనెత్తవద్దు. వారాంతంలో బయటకు వెళ్లడానికి లేదా కుటుంబంతో సమయం గడపడానికి ప్రణాళిక వేసుకోవచ్చు.
కెరీర్: బృంద కృషితో లాభం ఉంటుంది.
ఆర్థిక స్థితి: ఖర్చు, పొదుపు సమతుల్యం చేయండి.
ప్రేమ జీవితం: బంధాల్లో ఆప్యాయత పెరగవచ్చు.
ఆరోగ్యం: తగినంత నిద్ర తీసుకోండి.
శుభ రంగు: గులాబీ, శుభ అంకె: 6
వృశ్చిక రాశి:
కొన్ని నిర్ణయాల విషయంలో ఈ వారం ముఖ్యమైనది. ఉద్యోగం మార్చాలని ఆలోచిస్తే తొందరపడకుండా అన్ని ప్రత్యామ్నాయాలను పరిశీలించండి. ఆఫీసులో ఎవరి మాటనూ వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవద్దు. వ్యాపారంలో పనులు సాధారణంగా సాగుతాయి. కొత్త ఒప్పందం చేసుకునే ముందు అవసరమైన వివరాలు సేకరించండి. ఆర్థికంగా అనుకోని ఖర్చు రావచ్చు. కుటుంబం ఇచ్చే మద్దతు ఊరటనిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో అనుమానాలు, అపార్థాలకు తావివ్వవద్దు. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. బిజీ మధ్యలో మీ కోసం కూడా కొంత సమయం తీసుకోండి.
కెరీర్: ఆలోచించి మార్పులు చేయండి.
ఆర్థిక స్థితి: అనుకోని ఖర్చు రావచ్చు.
ప్రేమ జీవితం: నమ్మకం నిలబెట్టుకోవడం అవసరం.
ఆరోగ్యం: ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.
శుభ రంగు: మెరూన్, శుభ అంకె: 9
ధనుస్సు రాశి:
డిసెంబర్ తొలి వారం ధనుస్సు రాశి వారికి కొత్త ప్రణాళికలపై పని చేసే అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఉద్యోగంలో కీలక పని బాధ్యత లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నవారు కృషి కొనసాగించాలి. వ్యాపారులకు కొత్త పరిచయాలు లాభం చేకూరుస్తాయి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుందనే ఆశ ఉన్నా, ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఇంట్లో శుభకార్యం గురించి మాటలు రావచ్చు. ప్రేమ బంధంలో భాగస్వామితో భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై చర్చిస్తారు. విద్యార్థులు సన్నద్ధతలో నిలకడ పాటించాలి.
కెరీర్: కొత్త పని మొదలు కావచ్చు.
ఆర్థిక స్థితి: కొత్త ఆదాయ మార్గాలు వెతకవచ్చు.
ప్రేమ జీవితం: బంధాల్లో ముందుకెళ్లే వీలుంది.
ఆరోగ్యం: రోజూ వ్యాయామంపై దృష్టి పెట్టండి.
శుభ రంగు: పసుపు, శుభ అంకె: 3
మకర రాశి:
ఈ వారం కాస్త ఎక్కువ శ్రమించాల్సి రావచ్చు. ఉద్యోగంలో ఒక పని పూర్తి చేయడానికి అదనపు కృషి అవసరం పడుతుంది. అధికారుల అంచనాలను అందుకోవాలనే ఒత్తిడి కనిపించవచ్చు. వ్యాపారులు పాత లెక్కలు సర్దుబాటు చేసుకునే అవకాశం పొందుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో రిస్క్ తీసుకోవద్దు. ఇంట్లో పెద్దవారి సలహా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. పని బిజీ వల్ల ప్రేమ జీవితంలో భాగస్వామికి తక్కువ సమయం ఇవ్వగలుగుతారు, దీన్ని గమనించండి. ఆరోగ్యం కోసం క్రమబద్ధమైన దినచర్య పాటించడం అవసరం.
కెరీర్: శ్రమ తర్వాత ఫలితాలు దక్కవచ్చు.
ఆర్థిక స్థితి: రిస్క్ నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండండి.
ప్రేమ జీవితం: భాగస్వామి కోసం సమయం కేటాయించండి.
ఆరోగ్యం: విశ్రాంతి, నిద్రకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.
శుభ రంగు: నీలం, శుభ అంకె: 8
కుంభ రాశి:
ఈ వారం కొన్ని మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యత లేదా పని చేసే కొత్త విధానం అవలంబించాల్సి రావచ్చు. మీ ప్రణాళికలపై స్పష్టత ఉంచుకోండి. వ్యాపారంలో కొత్త వ్యక్తితో చర్చలు మొదలవుతాయి. ఆర్థిక స్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. అయితే అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండాలి. కుటుంబంలో ఒకరి సమస్య తీర్చడంలో మీ పాత్ర కీలకంగా నిలుస్తుంది. ప్రేమ బంధంలో భాగస్వామితో మనసు విప్పి మాట్లాడండి. విద్యార్థులు చదువుతో పాటు సమయ నిర్వహణపైనా దృష్టి పెట్టాలి.
కెరీర్: కొత్త బాధ్యత రావచ్చు.
ఆర్థిక స్థితి: బడ్జెట్ వేసుకుని ముందుకు వెళ్లడం మంచిది.
ప్రేమ జీవితం: సంభాషణలతో బంధం బలపడుతుంది.
ఆరోగ్యం: అలసటను తేలికగా తీసుకోవద్దు.
శుభ రంగు: ఆకాశ నీలం, శుభ అంకె: 8
మీన రాశి:
ఈ వారం ఆశలతో నిండి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పాత ప్రయత్నానికి మంచి ఫలితం దక్కవచ్చు. ఆఫీసులో సహచరుల మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులు పని పెంచుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు వెతకాలి. ఏ కొత్త పెట్టుబడిలోనైనా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. ఆర్థిక స్థితి మునుపటి కంటే మెరుగుపడవచ్చు. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన, ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రేమ బంధంలో భాగస్వామితో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. పెళ్లి కానివారికి కొత్త సంబంధం గురించి చర్చ మొదలవుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అజాగ్రత్త వద్దు.
కెరీర్: పాత ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
ఆర్థిక స్థితి: ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడే వీలుంది.
ప్రేమ జీవితం: బంధాల్లో ఆప్యాయత పెరుగుతుంది.
ఆరోగ్యం: తిండి, విశ్రాంతి విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.
శుభ రంగు: పసుపు, శుభ అంకె: 3
నవంబర్ 30 నుంచి డిసెంబర్ 6 వరకు సాగే ఈ వారంలో ప్రతి రాశి వారూ తమ ఖర్చులు, పని ఒత్తిడి, బంధాల మధ్య సమతుల్యత పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు సాగితే వారం సానుకూలంగా గడుస్తుంది.