పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
నేటి రాశి ఫలాలు నవంబర్ 29: ఈ రాశుల ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం.. బంధాలు మరింత బలపడతాయి!
నవంబర్ 29, ఆదివారం: గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనాలను ఆధారంగా చేసుకుని రోజువారీ రాశిఫలాలను అంచనా వేస్తారు. ఈ రోజున కొన్ని రాశుల వారికి వ్యక్తిగత ఎదుగుదలలో అనుకూల పరిస్థితులు ఎదురుకావచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ పేర్కొంటోంది.
గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనాలను బట్టి రోజువారీ రాశిఫలాలను అంచనా వేస్తారు. ఆదివారం రోజున సూర్య భగవానుడిని పూజించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం ఆదివారం సూర్యుడిని కొలిస్తే సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయని నమ్ముతారు. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం నవంబర్ 29 కొందరు రాశుల వారికి ఎంతో అనుకూలంగా సాగితే, మరికొందరికి చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. ఏయే రాశుల వారికి లాభం చేకూరుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆదివారాల్లో సూర్య నమస్కారాలు, ఆదిత్య హృదయ పారాయణాలు, సూర్య ఆలయ దర్శనాలు భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తారు. పంచాంగం, గ్రహ గోచారాలను అనుసరించే పాఠకులకు రోజువారీ అంచనాలు ఆసక్తి కలిగిస్తాయి. అయితే సాధారణ గోచార ఫలితాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, అంతర్దశలను బట్టి ఫలితాల్లో తేడాలు ఉంటాయి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
మీ నైపుణ్యాలను మీ ప్రయోజనాలకు వాడుకోవడానికి ఇది మంచి రోజు. భిన్న కోణాలు చూపించే సంభాషణలకు సిద్ధంగా ఉండండి. పని, వ్యక్తిగత జీవితాల మధ్య సమతుల్యత పాటిస్తే పనితీరులో వేగం పెరుగుతుంది.
వృషభ రాశి:
ఊహించని అవకాశాలు ఎదురయ్యే వీలుంది, ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత ఎదుగుదల విషయంలో మంచి సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. మాటల్లో సమతుల్యత నిలుపుకోవడం మీకు మేలు చేస్తుంది. పాత అపార్థాలను తొలగించుకోవడానికి ఇది చక్కని సమయం.
మిథున రాశి:
మీ బంధాలు మరింత బలపడతాయి. కెరీర్లో ఆసక్తికరమైన పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాలు నిలకడగా మారి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆరోగ్య పరంగా మరింత ఉత్సాహంగా, చురుకుగా ఉంటారు.
కర్కాటక రాశి:
మీ అనుబంధాలు మరింత లోతుగా మారతాయి. కెరీర్ దారులు స్పష్టమై, ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం నిలుపుకోవడానికి ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిపై దృష్టి పెట్టండి.
సింహ రాశి:
నేటి సవాళ్లు, అవకాశాలను అధిగమించడంలో మీ నైపుణ్యాలు అండగా నిలుస్తాయి. వర్తమానాన్ని స్వీకరించడం ఎంతో అవసరం. ప్రశాంతంగా లేదా విశ్రాంతిగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు. ఆరోగ్యం వల్ల ప్రణాళికలు మార్చుకోవాల్సి రావచ్చు.
కన్య రాశి:
జీవితంలో సమతుల్యత పాటిస్తూ ముందుకు సాగాలి. బంధాలు, కెరీర్, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, ఆరోగ్యం ఏదైనా సరే సానుకూల దృక్పథంతో ఉండండి.
తులా రాశి:
జీవితంలోని అన్ని రంగాల్లోనూ ఎదగడానికి, మెరుగుపడటానికి అవకాశాలు దక్కుతాయి. మార్పులను స్వీకరిస్తూ సమతుల్యత వెతుక్కోవాల్సిన రోజు ఇది. కొత్త అవకాశాల పట్ల సానుకూలంగా ఉండండి. మెరుగైన ఫలితాల కోసం సమయంపై నమ్మకం ఉంచండి.
వృశ్చిక రాశి:
సమతుల్యత పాటిస్తూ, మార్పులకు సిద్ధంగా ఉండాల్సిన రోజు ఇది. ప్రేమ విషయంలో సానుకూలంగా ఉండండి, కెరీర్ లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టండి, డబ్బును తెలివిగా నిర్వహించండి, ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
ధనుస్సు రాశి:
కొత్త ఆరంభాలకు ఇది అనుకూలమైన రోజు. ప్రేమ, కెరీర్ నుంచి ఆరోగ్యం వరకు ఆసక్తికరమైన అవకాశాలు రావచ్చు. మార్పులకు సిద్ధంగా ఉండండి. మీపై మీకు నమ్మకం ఉంచండి. బంధాల్లో ఉన్నవారు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి.
మకర రాశి:
మీ వైపు వచ్చే కొత్త అవకాశాలను గమనించండి, అవి దీర్ఘకాలంలో మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి. బంధాలు, కెరీర్ అవకాశాలు, ఆర్థిక నిర్ణయాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి.
కుంభ రాశి:
మీపై మీరే అధిక ఒత్తిడి వేసుకోకుండా చూసుకోండి. మీపై మీకు నమ్మకం ఉంచాల్సిన రోజు ఇది. కొత్త అవకాశాలను మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానించండి. కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా, వాటిని సులువుగా దాటేస్తారు.
మీన రాశి:
అవకాశాలు, సవాళ్ల కలయికతో రోజు సాగుతుంది. పని, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సరిగ్గా నిర్వహిస్తూ సమతుల్యత నిలుపుకోవాలి. ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.
ఆదివారం సూర్య భగవానుడిని భక్తితో కొలిస్తే గౌరవ ప్రతిష్టలు, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయని విశ్వసిస్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆరోగ్యం, బంధాలు, నిర్ణయాలను సమన్వయం చేసుకుంటే నవంబర్ 29 ఆదివారం సానుకూలంగా సాగుతుంది.