    Lucky Rasis: మరి కొన్ని రోజుల్లో మూడు గ్రహాల కలయిక.. ఈ 4 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం!

    Lucky Rasis: మే నెలలో గ్రహాల గమనం కీలక మలుపు తిరగబోతోంది. మేష రాశిలో కుజుడు, బుధుడు, సూర్యుడి కలయిక వల్ల ఏర్పడే 'త్రిగ్రహ కూటమి' కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని మోసుకురానుంది. ఈ 4 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం. ఆ వివరాలు మీకోసం.  

    Published on: Apr 23, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల స్థితిగతుల్లో వచ్చే మార్పులు మానవ జీవితంపై లోతైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఏప్రిల్ నెల ముగిసి మే నెల ప్రారంభం కాబోతున్న తరుణంలో, అంతరిక్షంలో గ్రహాల సందడి పెరగనుంది. ఈ నెలలో ముఖ్యంగా మేష రాశిలో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. మేషంలోకి గ్రహాల రాక వల్ల 'శుభ యోగాలు' కలగడమే కాకుండా, నాలుగు రాశుల వారి జాతకాలు పూర్తిగా మారిపోనున్నాయి.

    Lucky Rasis: మరి కొన్ని రోజుల్లో మూడు గ్రహాల కలయిక.. ఈ 4 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం (pinterest)

    మేష రాశిలో గ్రహాల సమ్మేళనం: ఎవరికి లాభం?

    మే నెల ప్రారంభంలో బుధ గ్రహం మేష రాశిలో సంచరిస్తూ అస్తమించనుంది. ఆ తర్వాత గ్రహాలకు సేనాధిపతి అయిన కుజుడు (అంగారకుడు) తన స్వరాశి అయిన మేషంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కుజుడు తన సొంత రాశిలో ఉండటం వల్ల అత్యంత శక్తివంతుడిగా మారతాడు. దీనినే జ్యోతిష్య పరిభాషలో 'రుచక యోగం' వంటి శుభ ఫలితాలుగా పరిగణిస్తారు. ఇప్పటికే మేషంలో ఉన్న సూర్యుడు మే 15 వరకు అక్కడే ఉంటాడు. ఈ విధంగా మూడు శక్తివంతమైన గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కేంద్రీకృతమవ్వడం వల్ల ఈ క్రింది నాలుగు రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ మొదలైనట్టే.

    మూడు గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్

    1.మేష రాశి: కెరీర్‌లో ఇక దూసుకెళ్తారు

    మేష రాశిలో గ్రహాల కదలికల వల్ల ఈ రాశి వారికి ఈ నెల అత్యంత ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. కుజుడు, బుధుడు, సూర్యుడు ముగ్గురూ మీ రాశిలోనే ఉండటం వల్ల మీకు ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో ప్రశంసలతో పాటు పదోన్నతి (Promotion) లభించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. వృత్తిపరమైన పనుల నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు మీకు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఏ పని చేపట్టినా విజయం మీ సొంతమవుతుంది.

    2.వృషభ రాశి: అదృష్టం మీ తలుపు తడుతోంది

    వృషభ రాశి వారికి కుజ, సూర్య గ్రహాల సంచారం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తారు, పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసే వారికి లాభాల పంట పండుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ అదృష్టం తోడై పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులన్నీ చకచకా పూర్తవుతాయి.

    3.సింహ రాశి: సామాజిక గౌరవం, ప్రభుత్వ లాభాలు

    సింహ రాశి వారికి మే నెల చిరస్మరణీయంగా నిలవనుంది. కుజుడు, బుధ గ్రహాల సంచారం వల్ల సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. సూర్య సంచారం వల్ల ప్రభుత్వ రంగం నుంచి మీకు రావాల్సిన లాభాలు అందుతాయి. రాజకీయం లేదా ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టుల రంగంలో ఉన్న వారికి ఈ నెల మొదటి 15 రోజులు అత్యంత కీలకం. ఈ సమయంలో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు మీ భవిష్యత్తును మారుస్తాయి. శుభవార్తలు వినడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.

    4.మకర రాశి: అడ్డంకులు తొలిగి విజయపథం వైపు

    మకర రాశి వారికి వచ్చే నెల చాలా ప్రత్యేకం. మీ జీవిత భాగస్వామి నుంచి మీకు పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో మీరు అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా కోర్టు కేసులు లేదా లీగల్ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతుంటే, ఈ నెలలో తీర్పు మీకు అనుకూలంగా వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. మీ శ్రమకు తగ్గ ప్రతిఫలం లభించే సమయం ఆసన్నమైంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

