Lucky Zodiac signs: రేపటి నుంచి వారం పాటు ఈ రాశులకు విపరీతంగా కలిసి రాబోతోంది.. మీరూ ఒకరేమో చూసేయండి!
గ్రహ గతుల ఆధారంగా రాబోయే వారం 12 రాశుల వారికి ఎలాంటి ఫలితాలను అందించబోతుందో తెలుసుకోండి. ఈ వారం ఎవరికి కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
గ్రహాల సంచారం మనుషుల జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుందనేది జ్యోతిష్య శాస్త్ర సత్యం. జూన్ 29 నుంచి జూలై 5 వరకు ఉన్న ఈ వారం ఎంతో కీలకం కానుంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఆశించిన ఫలితాలు లభించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి ఊరట లభించవచ్చు. అయితే, కొన్ని రాశుల వారు అనవసరపు ఖర్చులు, కోపం వంటి విషయాల్లో నియంత్రణ పాటించడం అవసరం.
మేష రాశి: ఈ వారం మీరు పని ఒత్తిడిని ఎక్కువగా అనుభవిస్తారు. ఇది అలసటకు దారితీసే అవకాశం ఉన్నందున, ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. ఆఫీసు పనుల కోసం మరీ ఎక్కువగా పరుగులు తీయకండి. కుటుంబ విషయాల్లో చిన్న చిన్న గొడవలను పెద్దవి చేయకుండా సర్దుకుపోవడం మంచిది. శనివారం రోజున నల్లని వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల శుభం కలుగుతుంది.
వృషభ రాశి: మీకు ఇది సానుకూలమైన వారం. మీరు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న పనిలో విజయం సాధిస్తారు. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారులకు లాభాలు చేకూరే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. మీ వద్ద ఎప్పుడూ ఆకుపచ్చ రంగు వస్తువులను ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.
మిథున రాశి: ఈ వారం మీ మనసు ఆందోళనగా ఉండవచ్చు. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయండి. కంటి లేదా తలనొప్పి సమస్యలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి కావడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. గణేశుడిని ఆరాధించడం వల్ల మీకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి: మీకు ఇది శుభవార్తలతో కూడిన వారం. నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. మీ వద్ద ఎరుపు రంగు వస్తువును ఉంచుకోవడం వల్ల సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహ రాశి: ప్రభుత్వ పనుల కోసం వేచి చూస్తున్న వారికి ఈ వారం ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నతాధికారుల అండ ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులు మీ మాటను గౌరవిస్తారు. పసుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం మీకు కలిసి వస్తుంది.
కన్యా రాశి: ఈ వారం పూర్తిగా మీకు అనుకూలంగా ఉంది. ప్రయాణాల వల్ల లాభం పొందుతారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. భక్తి మార్గంలో మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీ శ్రమకు తగ్గ ఫలితం ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో లభిస్తుంది. శనిదేవుడిని పూజించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగుతాయి.
తులా రాశి: మీరు ఈ వారం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు. ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు. పనులు మందకొడిగా సాగినా, కుటుంబీకుల సహకారం మీకు ధైర్యాన్నిస్తుంది. కాళికా దేవిని ఆరాధించడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి: ఈ వారం మీకు ఎంతో ఊరటను ఇస్తుంది. జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఇంటి సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడి మనసు ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. విష్ణుమూర్తిని పూజించడం శుభప్రదం.
ధనుస్సు రాశి: చాలా రోజులుగా ఆగిపోయిన పనులు ఈ వారం పూర్తవుతాయి. విభేదాలు ఉన్న వారితో కూడా సయోధ్య కుదురుతుంది. బంధువుల నుంచి ఆసక్తికరమైన వార్తలు వింటారు. పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, దానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ఎరుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోండి.
మకర రాశి: తొందరపాటులో ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కోపానికి తావివ్వకండి. ఓపికతో వ్యవహరిస్తే పరిస్థితులు మీకు అనుకూలిస్తాయి. కాళికా దేవిని పూజించడం మీకు మేలు చేస్తుంది.
కుంభ రాశి: కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆస్తి లేదా వాహన కొనుగోలుకు సంబంధించిన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. తల్లి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారస్తులకు ఆదాయం బాగుంటుంది. ఆకుపచ్చ రంగు వస్తువులను దగ్గర ఉంచుకోవడం మంచిది.
మీన రాశి: మీరు చేసిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. చేపట్టిన ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారాన్ని విస్తరించే ఆలోచనలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబం నుంచి సహకారం లభిస్తుంది. వారం చివర్లో శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. శివునికి జలాభిషేకం చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More