మహాలక్ష్మీ రాజయోగం: చంద్ర, కుజుల కలయికతో ఈ మూడు రాశులకు కనీవినీ ఎరుగని విధంగా లాభాలు!
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో చంద్రుని సంచార మార్పు కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. ఫిబ్రవరి 16న చూసినట్లయితే చంద్రుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కుజుడు ఇప్పటికే మకర రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. చంద్రుడు ప్రవేశించడంతో ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఇది మహాలక్ష్మీ రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది.
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు రాశి మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి. దాంతో శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ప్రతి గ్రహం కూడా కాలానుగుణంగా తన రాశులను మారుస్తూ ఉంటుంది. వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో చంద్రుని సంచార మార్పు కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. ఫిబ్రవరి 16న చూసినట్లయితే చంద్రుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
కుజుడు ఇప్పటికే మకర రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. చంద్రుడు ప్రవేశించడంతో ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఇది మహాలక్ష్మీ రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. మరో 10 రోజుల్లో మహాలక్ష్మీ రాజయోగం కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అద్భుతాలను తీసుకురాబోతోంది.
చంద్ర, కుజుల కలయికతో మహాలక్ష్మీ రాజయోగం
చంద్రుడు మనసు, ఆలోచన విధానం మొదలైన వాటికి కారకుడు. జాతకంలో చంద్రుడు బలంగా ఉన్నట్లయితే మానసికంగా స్థిరంగా, ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు. ఆనందం కూడా ఉంటుంది. అదే చంద్రుడు బలహీనంగా ఉన్నట్లయితే ఆందోళన, మనసుకు మతిమరుపు మొదలైన వాటితో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే కుజుడు ధైర్యం, పరాక్రమం వంటి వాటికి కారకుడు. కుజుడిని భూమి కారకుడు అని కూడా అంటారు. స్థిరాస్తులు, ఇల్లు, నిర్మాణాలు, భూమి వంటి రంగాలకు కుజుడు బాధ్యుడు.
మకర రాశిలో మహాలక్ష్మీ రాజయోగం
మకర రాశిలో ఈ రెండు గ్రహాల కలయికతో ఫిబ్రవరి 16న మహాలక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారు కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి. ఇలా అనేక లాభాలు ఉంటాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? మీరు కూడా ఈ అదృష్ట రాశుల్లో ఉన్నారేమో చూసుకోండి.
1.మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడే మహాలక్ష్మీ రాజయోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. జీవితం సానుకూలంగా మారుతుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు పని, వ్యాపారంలో పురోగతిని చూస్తారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు ఎక్కువ లాభాలు కలుగుతాయి. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలో కూడా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. పూర్వీకుల ఆస్తి లాభం కూడా ఉంటుంది.
2.మకర రాశి
మకర రాశి వారికి రెండు గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడే రాజయోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. దీంతో ఒక్కసారిగా ఈ రాశి వారి జీవితం మారిపోతుంది. వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి ధైర్యం పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా మారుతుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీక లాభాలను పొందుతారు. కొత్త వ్యాపారాన్ని మొదలు పెట్టడానికి కూడా ఇది శుభసమయమే.
3.కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారి జీవితం ఒక్కసారిగా మహాలక్ష్మీ రాజయోగంతో మారుతుంది. అదృష్టం వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. ఆనందం ఎక్కువవుతుంది. గత పెట్టుబడుల నుంచి ఎక్కువగా లాభాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగులకు ఇది అద్భుతమైన సమయం. వ్యాపారస్తులకు కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. మీ మాటకు అందరూ విలువ ఇస్తారు. ఆఫీస్లో ప్రమోషన్లు వచ్చే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా కనపడుతోంది. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందంగా ఉంటుంది.