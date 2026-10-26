దీపావళి తర్వాత పవర్ఫుల్ యోగంతో టైమ్ కలిసివచ్చే 5 రాశులు.. మనీ లక్కు కూడా!
శుక్రుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగాన్ని పంచ మహాపురుష యోగాలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. దీని ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారు ఆర్థిక పురోగతిని, వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలను, జీవితంలో అనుకూలమైన మార్పులను అనుభవించవచ్చు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం దీపావళి తర్వాత గ్రహ సంచారాలలో వచ్చే మార్పులు గణనీయంగా ఉంటాయి. పంచాంగం ప్రకారం 2026 నవంబర్ 22న శుక్రుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంచారం మాలవ్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. శుక్రుడిని సంపద, సౌకర్యం, ప్రేమ, కీర్తి, భౌతిక సుఖాలకు కారక గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. మాలవ్య రాజయోగం పంచ మహాపురుష యోగాలలో ఒకటి. ఇది శ్రేయస్సు, ఆకర్షణ, విలాసవంతమైన జీవితం, భౌతిక పురోగతికి సంకేతంగా నమ్ముతారు. ఈ శుక్ర సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక పురోగతిని, వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలను, జీవితంలో అనుకూలమైన మార్పులను తీసుకురావచ్చు.
తులా రాశి
శుక్రుడు తన స్వంత రాశి అయిన తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నందున తులారాశి వారికి సంబంధాలు, భాగస్వామ్యాలు, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. వారి సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించే అవకాశం కూడా లభించవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలకు కొత్త వినియోగదారులతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడానికి, తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆర్థిక పురోగతి కోసం ఆదాయం, ఖర్చుల మధ్య సమతుల్యతను పాటించడం ఉత్తమం.
కన్యా రాశి
ఈ కాలంలో కన్యారాశి వారికి తమ ఆర్థిక ప్రణాళికలపై మరింత దృష్టి పెట్టే అవకాశం లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న డబ్బును తిరిగి పొందే ప్రయత్నాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనికి సహనం, నిరంతర కృషి అవసరం కావచ్చు. ఉద్యోగ మార్పుకు సిద్ధంగా ఉన్నవారు కొత్త అవకాశాలను అన్వేషించవచ్చు. అదనపు ఆదాయ మార్గాల కోసం చూస్తున్న వారికి కూడా కొత్త అవకాశాలు ఎదురుకావచ్చు. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు సరైన పరిశోధన చేసి, పొదుపునకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారు తమ వృత్తి, ఆదాయానికి సంబంధించిన విషయాలలో అనుకూలమైన మార్పులను అనుభవించవచ్చు. పనిలో వారి కృషి, పనితీరు వారి పై అధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న గుర్తింపును లేదా కొత్త బాధ్యతలను పొందవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు తమ వృత్తిపరమైన పరిచయాల ద్వారా కొత్త వ్యూహాలను రూపొందించడానికి, కొత్త అవకాశాలను కనుగొనడానికి సిద్ధంగా ఉండవచ్చు. ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్టును ప్రారంభించే ముందు దానిలోని లాభనష్టాలను పరిశీలించడం మంచిది.
మేష రాశి
భాగస్వామ్యం, వ్యాపారం, వైవాహిక జీవితం పరంగా మేషరాశి వారికి ఈ కాలం ముఖ్యమైనది కావచ్చు. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు లేదా వృత్తికి సంబంధించిన అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త భాగస్వాములతో కలిసి పనిచేయడం లేదా తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడం గురించి ఆలోచించవచ్చు. వ్యక్తిగత సంబంధాలలో పరస్పర అవగాహన, సామరస్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తొందరపడవద్దు, ఏదైనా ఒప్పందం నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా సమీక్షించిన తర్వాత మాత్రమే ముందుకు సాగండి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు కాబట్టి, మాలవ్య రాజయోగం ప్రభావం వల్ల వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు లభించి, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి తమ ప్రతిభను, కృషిని ప్రదర్శించడానికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి చొరవ తీసుకోవచ్చు లేదా వ్యాపార విస్తరణకు ప్రణాళిక వేయవచ్చు. ఆదాయాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నాలకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. విలాస వస్తువులను కొనుగోలు చేయాలనే ఆసక్తి పెరిగినప్పటికీ, ఖర్చులను నియంత్రించుకుని, పొదుపునకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More