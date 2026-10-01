డబుల్ ధమాకా.. లక్ష్మీనారాయణ యోగం తర్వాత మాలవ్య రాజయోగం.. ఈ 4 రాశులకు లాభాలే!
జ్యోతిష్య ప్రకారం శుక్రుడు అక్టోబర్ 20న తన స్వక్షేత్రమైన తులారాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ప్రత్యేకమైన శుభయోగాలు ఏర్పడతాయని భావిస్తున్నారు. తులారాశిలో ఇప్పటికే బుధుడు ఉండటంతో లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం, శుక్రుడి స్వరాశి ప్రవేశంతో మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుందని ఈ కథనం పేర్కొంటోంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల రాశి మార్పు మానవ జీవితాలపై, దేశ విదేశాల పరిస్థితులపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా సంపద, ఐశ్వర్యం, ఆకర్షణ మరియు విలాసాలకుకారకుడైన శుక్ర గ్రహం తన స్వక్షేత్రమైన తులారాశిలోకి ప్రవేశించబోతుండటం ప్రస్తుత కాలంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. రాబోయే అక్టోబర్ 20వ తేదీన జరగనున్న ఈ రాశి మార్పు కేవలం సాధారణ గోచారమే కాదు, అద్భుతమైన రాజయోగాలకు దారి తీస్తుంది.
తులారాశిలో ఇప్పటికే బుధుడు సంచరిస్తుండటం వల్ల తొలుత 'లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం' ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత శుక్రుడు స్వయంగా తన సొంత రాశిలోకి (స్వక్షేత్రం) అడుగుపెట్టడం ద్వారా అత్యంత శక్తివంతమైన 'మాలవ్య రాజయోగం' రూపుదిద్దుకుంటోంది. జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం, శుక్రుడు తన స్వంత రాశిలో లేదా ఉచ్ఛ రాశిలో లగ్నానికి 1, 4, 7 లేదా 10వ స్థానాల్లో (కేంద్ర స్థానాలు) సంచరించినప్పుడు ఈ మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం ప్రభావంతో సంబంధిత రాశుల వారికి సుఖసౌఖ్యాలు, అపరిమితమైన ధనలాభం, కీర్తి ప్రతిష్టలు సిద్ధిస్తాయి. ఈ అదృష్ట రాశుల విశేషాలు ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
కర్కాటక రాశి: పదోన్నతులు, శుభవార్తలు
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ మాలవ్య రాజయోగం వల్ల ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. మీ వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. మీ మాటతీరుతో ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు, పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు దక్కడంతో పాటు, ఎన్నాళ్లుగానో ఎదురుచూస్తున్న పదోన్నతికి మార్గం సుగమమవుతుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే అద్భుతమైన కాలం ఇది.
సింహ రాశి: వ్యాపారంలో భారీ ప్రగతి
సింహ రాశి వారికి శుక్రుడి ఈ రాజయోగం ద్వారా వ్యాపార రంగంలో తిరుగులేని వృద్ధి కనిపిస్తుంది. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. మీరు చేపట్టిన ప్రతి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ విజయవంతమై మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తుంది. విద్యార్థులకు కూడా ఈ కాలం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. చదువులో రాణించడంతో పాటు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
తులా రాశి: ఆర్థికంగా అపూర్వ వృద్ధి
శుక్రుడు నేరుగా మీసొంత రాశిలోనే సంచరిస్తుండటంతో తులారాశి వారికి ఇది స్వర్ణయుగమనే చెప్పాలి. వ్యాపారంలో అసాధారణమైన లాభాలతో పాటు వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. మీ ప్రధాన ఆదాయ మార్గాలు మరింత బలపడతాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనే ఆలోచన ఉంటే, ఇదే సరైన తరుణం. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి: ఆర్థిక స్థిరత్వం, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు
వృశ్చిక రాశి వారికి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోయి, ముందుకు సాగేందుకు బలమైన సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. అకస్మాత్తుగా వివిధ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా ఆదాయం పెరుగుతుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి తగిన లాభాలు అందుతాయి. కుటుంబంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
జాతకంలో శుక్రుడి బలాన్ని పెంచుకునే మార్గాలు
మీ జాతకంలో శుక్రుడు బలహీనంగా ఉన్నట్లయితే, కొన్ని సాధారణ పరిహారాల ద్వారా శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు. పాలు, పెరుగు, బియ్యం వంటి వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల శుక్ర బలం పుంజుకుంటుంది. తెల్లటి వస్త్రాలు ధరించడం, శుక్రవారం రోజున పేద మహిళలకు అలంకరణ సామాగ్రి (గాజులు, కుంకుమ మొదలైనవి) దానం చేయడం మంచిది. దానం చేయడం ద్వారా శుక్ర గ్రహ అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More