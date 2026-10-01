అక్టోబర్ 10 వరకు ఈ 4 రాశులకు శుభకాలం.. సూర్యుడి అనుగ్రహంతో లాభాలు!
వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం, గౌరవం, నాయకత్వ లక్షణాలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. సెప్టెంబర్ 27న సూర్యుడు ఉత్తర ఫాల్గుణి నక్షత్రం నుంచి చంద్రుడి ఆధీనంలోని హస్త నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించగా, అక్టోబర్ 10 వరకు అక్కడే సంచరిస్తారు.
వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్య భగవానుడిని ఆత్మ, ధైర్యం, మానప్రతిష్టలు, పితృకారకుడు మరియు నాయకత్వ లక్షణాలకు అధిపతిగా భావిస్తారు. గత సెప్టెంబర్ 27న సూర్యుడు ఉత్తర ఫాల్గుణి నక్షత్రం నుంచి చంద్రుడి ఆధ్వర్యంలోని హస్త నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టారు. అక్టోబర్ 10 వరకు, అనగా దాదాపు 14 రోజుల పాటు సూర్యుడు ఇదే నక్షత్రంలో సంచరిస్తారు. జ్యోతిష్యుల అంచనా ప్రకారం, సూర్య-చంద్రులు మిత్ర గ్రహాలు. చంద్రుడు మనస్సు, ప్రశాంతత మరియు భావోద్వేగాలకు కారకుడు.
కాబట్టి చంద్రుడి నక్షత్రంలో సూర్య సంచారం వల్ల జాతకులలో సృజనాత్మకత, వ్యాపార నైపుణ్యం మరియు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఈ నక్షత్ర మార్పు మేషం నుంచి మీన రాశి వరకు అందరిపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ, ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి మాత్రం ఇది స్వర్ణయుగంగా మారుతుంది. కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి మరియు వ్యాపార రంగంలో ఊహించని లాభాలను అందుకుంటారు.
మేష రాశి: శత్రువులపై విజయం, ఉద్యోగంలో పదోన్నతి
సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు మేష రాశి వారికి అత్యంత అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఇన్నాళ్లుగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న శత్రువులు మరియు పోటీదారులపై మీరు సులభంగా విజయం సాధిస్తారు. కార్యాలయంలో ఏ పనైతే పెండింగ్లో ఉందో, అది ఇప్పుడు వేగంగా పూర్తవుతుంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లేదా పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి గౌరవ మర్యాదలు పెరగడంతో పాటు ఉన్నత పదవులు వరిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి: ఆర్థిక లాభాలు, ఊహించని ధన ప్రాప్తి
కర్కాటక రాశి వారికి సూర్యుని సంచార ప్రభావంతో అకస్మాత్తుగా ధనలాభాలు కలుగుతాయి. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. మీ తెలివితేటలతో తీసుకునే ఆర్థిక నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. విద్యా రంగం, పరిశోధనలు చేసే వారికి ఈ కాలం కలిసివస్తుంది. మీ నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి మెరుగుపడుతుంది. సమాజంలో మీ పేరు ప్రఖ్యాతులు మరింత ఇనుమడిస్తాయి.
కన్యా రాశి: ఆగిపోయిన డబ్బు చేతికి, వ్యాపార ఒప్పందాలు విజయవంతం
కన్యా రాశి వారికి హస్త నక్షత్రంలో సూర్యుని ప్రవేశం అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. మీ ముఖ్యమైన వ్యాపార ఒప్పందాలు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా సజావుగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థికంగా ఎదురుచూస్తున్న నిలిచిపోయిన లేదా ఎక్కడో ఇరుక్కుపోయిన డబ్బు మళ్లీ మీ చేతికి చేరుతుంది. కెరీర్లో ఊహించని వృద్ధి, ప్రమోషన్లు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో మీరు చేసే ప్రయాణాలు విశేషమైన లాభాలను అందిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి: ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు, అద్భుతమైన కెరీర్ వృద్ధి
ధనుస్సు రాశి జాతకులకు సూర్యుని నక్షత్ర మార్పు గొప్ప సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. క్లిష్టమైన సమయాల్లోనూ సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. మీరు తలపెట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధించడం ద్వారా మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీ పరాక్రమం, ధైర్యం మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఉపాధి, ఉద్యోగ రంగాల్లో ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. ఆప్తమిత్రులు లేదా బంధువుల నుంచి మంచి వార్తలు వింటారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More