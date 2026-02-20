Edit Profile
    వివాహ విధులలో వధూవరులకు సరిపోయే నక్షత్రాలు.. ఎవరికి ఏ నక్షత్రాలు అనుకూలమో తెలుసుకోండి!

    వధూవరులకు సరిపోయే నక్షత్రాలు: పెళ్లి అంటే రెండు మనసులు, రెండు కుటుంబాలు ఒకటవ్వడం, పెళ్లి చెయ్యాలంటే పెద్దలు అనేక విషయాలను ఆలోచిస్తారు. అంతే కాక ముందు జాతకం కూడా చూపిస్తారు. అవి సరిపోతేనే వివాహం చేస్తారు. వివాహ విధులలో వధూవరులకు సరిపోయే నక్షత్రాలు ఏవి? ఎవరికి ఏ నక్షత్రాలు అనుకూలమో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 20, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వివాహ విధులలో వధూవరులకు సరిపోయే నక్షత్రాలు

    అశ్విని : భరణి, కృత్తిక, మృగశిర, ఆరుద్ర, పునర్వసు, పుష్యమి, ఆశ్లేష, పూర్వ ఫాల్గుణి, ఉత్తర ఫాల్గుణి, హస్త, చిత్త, స్వాతి, అనూరాధ, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ, ధనిష్ఠ, శతభిషం, రేవతి నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    వివాహ విధులలో వధూవరులకు సరిపోయే నక్షత్రాలు (pinterest)
    వివాహ విధులలో వధూవరులకు సరిపోయే నక్షత్రాలు (pinterest)

    భరణి : అశ్విని, కృత్తిక, రోహిణి, ఆరుద్ర, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, ఉత్తర, హస్త, స్వాతి, విశాఖ, జ్యేష్ఠ, మూల, ఉత్తరాషాఢ, ధనిష్ఠ, శతభిషం, రేవతి నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    కృత్తిక : అశ్విని, భరణి, మృగశిర, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, అనూరాధ, మూల, పూర్వాషాఢ, ధనిష్ఠ, శతభిషం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి నక్షత్రాలు సరిపోతాయి.

    రోహిణి : భరణి, మృగశిర, ఆరుద్ర, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, స్వాతి, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ, మూల, పూర్వాషాఢ, ధనిష్ఠ, శతభిషం, రేవతి నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    మృగశిర : అశ్విని, రోహిణి, ఆరుద్ర, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, ఉత్తర, హస్త, స్వాతి, విశాఖ, జ్యేష్ఠ, మూల, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర, రేవతి నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    ఆరుద్ర : పునర్వసు, మఖ, అశ్విని, భరణి, రోహిణి, మృగశిర, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రాలు వారు అనుకూలంగా వుంటారు.

    పునర్వసు : భరణి, కృత్తిక, మృగశిర, ఆరుద్ర, పుష్యమి, హస్త, స్వాతి, అనూరాధ, పూర్వాషాఢ, శతభిషం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి నక్షత్రాలు సరిపోతాయి.

    పుష్యమి : అశ్విని, కృత్తిక, రోహిణి, ఆరుద్ర, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, ఉత్తర, హస్త, స్వాతి, విశాఖ, జ్యేష్ఠ, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ, రేవతి నక్షత్రాలు సరిపోతాయి.

    ఆశ్లేష : అశ్విని, భరణి, కృత్తిక, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ, ధనిష్ఠ, ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    మఖ : అశ్విని, భరణి, మృగశిర, ఆరుద్ర, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ, శతభిషం, ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    పూర్వ ఫాల్గుణి : అశ్విని, కృత్తిక, రోహిణి, ఆరుద్ర, మఖ, ఉత్తర, హస్త, స్వాతి, విశాఖ, జ్యేష్ఠ, మూల, ఉత్తరాషాఢ, పూర్వాభాద్ర, రేవతి అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    ఉత్తర ఫాల్గుణి : భరణి, రోహిణి, మృగశిర, పునర్వసు, పుష్యమి, అనూరాధ, పూర్వాషాఢ, శతభిషం, ఉత్తరాభాద్ర.

    హస్త : భరణి, మృగశిర, ఆరుద్ర, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, చిత్త, స్వాతి, అనూరాధ, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ, ధనిష్ఠ, రేవతి అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    చిత్త : కృత్తిక, రోహిణి, ఆరుద్ర, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, స్వాతి, విశాఖ, మూల, శతభిషం అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    స్వాతి : భరణి, మృగశిర, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, అనూరాధ, మూల, పూర్వాషాఢ, ధనిష్ఠ, శతభిషం.

    విశాఖ : మృగశిర, పుష్యమి, చిత్త, జ్యేష్ఠ, ధనిష్ఠ, శతభిషం అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    అనూరాధ : అశ్విని, కృత్తిక, రోహిణి, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, ఉత్తర, హస్త, స్వాతి, జ్యేష్ఠ, పూర్వాషాఢ, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర, రేవతి నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    జ్యేష్ఠ : భరణి, రోహిణి, పుష్యమి, మఖ, పూర్వ, చిత్త, విశాఖ, అనూరాధ, ధనిష్ఠ, ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    మూల : భరణి, కృత్తిక, ఆశ్లేష, పూర్వ, ఉత్తర, స్వాతి, అనూరాధ, ధనిష్ఠ, శతభిషం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    పూర్వాషాఢ : అశ్విని, రోహిణి, ఆరుద్ర, పునర్వసు, మఖ, ఉత్తర, హస్త, స్వాతి, విశాఖ, మూల, ఉత్తరాభాద్ర, శతభిషం, రేవతి అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    ఉత్తరాషాఢ : అశ్విని, భరణి, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, అనూరాధ, పూర్వాభాద్ర, ఉత్తరాభాద్ర అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    శ్రవణం : భరణి, కృత్తిక, మృగశిర, ఆరుద్ర, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, స్వాతి, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ, పూర్వాషాఢ, ధనిష్ఠ, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    ధనిష్ఠ : అశ్విని, కృత్తిక, రోహిణి, ఆశ్లేష, మఖ, స్వాతి, విశాఖ, జ్యేష్ఠ, మూల, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    శతభిషం : భరణి, రోహిణి, మృగశిర, మఖ, పూర్వ, చిత్త, విశాఖ, అనూరాధ, మూల, పూర్వాషాఢ, శ్రవణం, ధనిష్ఠ, రేవతి నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    పూర్వాభాద్ర : భరణి, మృగశిర, ఆరుద్ర, పునర్వసు, పుష్యమి, స్వాతి, అనూరాధ, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    ఉత్తరాభాద్ర : అశ్విని, కృత్తిక, రోహిణి, ఆరుద్ర, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, హస్త, స్వాతి, విశాఖ, మూల, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర, రేవతి.

    రేవతి : అశ్విని, భరణి, మృగశిర, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, అనూరాధ, మూల, ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    అయితే కేవలం ఈ నక్షత్రాలు సరిపోతాయని భావించకండి. 18 పాయింట్ల మేరకు గుణమేళనం చేయాలి. పూర్తిగా జాతక పరిశీలన తరవాత మాత్రమే వివాహం నిర్ణయించడం మంచిది. కనుక జ్యోతీష నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.

    News/Rasi Phalalu/వివాహ విధులలో వధూవరులకు సరిపోయే నక్షత్రాలు.. ఎవరికి ఏ నక్షత్రాలు అనుకూలమో తెలుసుకోండి!
    News/Rasi Phalalu/వివాహ విధులలో వధూవరులకు సరిపోయే నక్షత్రాలు.. ఎవరికి ఏ నక్షత్రాలు అనుకూలమో తెలుసుకోండి!
