వివాహ విధులలో వధూవరులకు సరిపోయే నక్షత్రాలు.. ఎవరికి ఏ నక్షత్రాలు అనుకూలమో తెలుసుకోండి!

వివాహ విధులలో వధూవరులకు సరిపోయే నక్షత్రాలు అశ్విని : భరణి, కృత్తిక, మృగశిర, ఆరుద్ర, పునర్వసు, పుష్యమి, ఆశ్లేష, పూర్వ ఫాల్గుణి, ఉత్తర ఫాల్గుణి, హస్త, చిత్త, స్వాతి, అనూరాధ, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ, ధనిష్ఠ, శతభిషం, రేవతి నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వివాహ విధులలో వధూవరులకు సరిపోయే నక్షత్రాలు (pinterest) భరణి : అశ్విని, కృత్తిక, రోహిణి, ఆరుద్ర, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, ఉత్తర, హస్త, స్వాతి, విశాఖ, జ్యేష్ఠ, మూల, ఉత్తరాషాఢ, ధనిష్ఠ, శతభిషం, రేవతి నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కృత్తిక : అశ్విని, భరణి, మృగశిర, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, అనూరాధ, మూల, పూర్వాషాఢ, ధనిష్ఠ, శతభిషం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి నక్షత్రాలు సరిపోతాయి. రోహిణి : భరణి, మృగశిర, ఆరుద్ర, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, స్వాతి, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ, మూల, పూర్వాషాఢ, ధనిష్ఠ, శతభిషం, రేవతి నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మృగశిర : అశ్విని, రోహిణి, ఆరుద్ర, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, ఉత్తర, హస్త, స్వాతి, విశాఖ, జ్యేష్ఠ, మూల, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర, రేవతి నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆరుద్ర : పునర్వసు, మఖ, అశ్విని, భరణి, రోహిణి, మృగశిర, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రాలు వారు అనుకూలంగా వుంటారు. పునర్వసు : భరణి, కృత్తిక, మృగశిర, ఆరుద్ర, పుష్యమి, హస్త, స్వాతి, అనూరాధ, పూర్వాషాఢ, శతభిషం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి నక్షత్రాలు సరిపోతాయి. పుష్యమి : అశ్విని, కృత్తిక, రోహిణి, ఆరుద్ర, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, ఉత్తర, హస్త, స్వాతి, విశాఖ, జ్యేష్ఠ, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ, రేవతి నక్షత్రాలు సరిపోతాయి. ఆశ్లేష : అశ్విని, భరణి, కృత్తిక, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ, ధనిష్ఠ, ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మఖ : అశ్విని, భరణి, మృగశిర, ఆరుద్ర, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ, శతభిషం, ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. పూర్వ ఫాల్గుణి : అశ్విని, కృత్తిక, రోహిణి, ఆరుద్ర, మఖ, ఉత్తర, హస్త, స్వాతి, విశాఖ, జ్యేష్ఠ, మూల, ఉత్తరాషాఢ, పూర్వాభాద్ర, రేవతి అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఉత్తర ఫాల్గుణి : భరణి, రోహిణి, మృగశిర, పునర్వసు, పుష్యమి, అనూరాధ, పూర్వాషాఢ, శతభిషం, ఉత్తరాభాద్ర. హస్త : భరణి, మృగశిర, ఆరుద్ర, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, చిత్త, స్వాతి, అనూరాధ, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ, ధనిష్ఠ, రేవతి అనుకూలంగా ఉంటాయి. చిత్త : కృత్తిక, రోహిణి, ఆరుద్ర, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, స్వాతి, విశాఖ, మూల, శతభిషం అనుకూలంగా ఉంటాయి. స్వాతి : భరణి, మృగశిర, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, అనూరాధ, మూల, పూర్వాషాఢ, ధనిష్ఠ, శతభిషం. విశాఖ : మృగశిర, పుష్యమి, చిత్త, జ్యేష్ఠ, ధనిష్ఠ, శతభిషం అనుకూలంగా ఉంటాయి. అనూరాధ : అశ్విని, కృత్తిక, రోహిణి, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, ఉత్తర, హస్త, స్వాతి, జ్యేష్ఠ, పూర్వాషాఢ, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర, రేవతి నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. జ్యేష్ఠ : భరణి, రోహిణి, పుష్యమి, మఖ, పూర్వ, చిత్త, విశాఖ, అనూరాధ, ధనిష్ఠ, ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మూల : భరణి, కృత్తిక, ఆశ్లేష, పూర్వ, ఉత్తర, స్వాతి, అనూరాధ, ధనిష్ఠ, శతభిషం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. పూర్వాషాఢ : అశ్విని, రోహిణి, ఆరుద్ర, పునర్వసు, మఖ, ఉత్తర, హస్త, స్వాతి, విశాఖ, మూల, ఉత్తరాభాద్ర, శతభిషం, రేవతి అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఉత్తరాషాఢ : అశ్విని, భరణి, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, అనూరాధ, పూర్వాభాద్ర, ఉత్తరాభాద్ర అనుకూలంగా ఉంటాయి. శ్రవణం : భరణి, కృత్తిక, మృగశిర, ఆరుద్ర, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, స్వాతి, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ, పూర్వాషాఢ, ధనిష్ఠ, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి అనుకూలంగా ఉంటాయి. ధనిష్ఠ : అశ్విని, కృత్తిక, రోహిణి, ఆశ్లేష, మఖ, స్వాతి, విశాఖ, జ్యేష్ఠ, మూల, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర అనుకూలంగా ఉంటాయి. శతభిషం : భరణి, రోహిణి, మృగశిర, మఖ, పూర్వ, చిత్త, విశాఖ, అనూరాధ, మూల, పూర్వాషాఢ, శ్రవణం, ధనిష్ఠ, రేవతి నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. పూర్వాభాద్ర : భరణి, మృగశిర, ఆరుద్ర, పునర్వసు, పుష్యమి, స్వాతి, అనూరాధ, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఉత్తరాభాద్ర : అశ్విని, కృత్తిక, రోహిణి, ఆరుద్ర, పునర్వసు, ఆశ్లేష, మఖ, హస్త, స్వాతి, విశాఖ, మూల, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర, రేవతి. రేవతి : అశ్విని, భరణి, మృగశిర, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, అనూరాధ, మూల, ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.
అయితే కేవలం ఈ నక్షత్రాలు సరిపోతాయని భావించకండి. 18 పాయింట్ల మేరకు గుణమేళనం చేయాలి. పూర్తిగా జాతక పరిశీలన తరవాత మాత్రమే
వివాహం నిర్ణయించడం మంచిది. కనుక జ్యోతీష నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.