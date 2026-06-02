ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఆ మూడు రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్!
గ్రహాల రాకుమారుడు బుధుడు రేపు రాహువు నక్షత్రమైన ఆరుద్రలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీనివల్ల సింహం, మిథునం, కుంభ రాశుల వారికి జూన్ 10 వరకు అదృష్టం వరించనుంది. ఈ రాశుల జాతక మార్పుల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో బుధుడిని బుద్ధి కారకుడిగా, వ్యాపార ప్రదాతగా భావిస్తారు. ఈ గ్రహాల రాకుమారుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చినప్పుడల్లా మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. ప్రస్తుతం బుధుడు తన సొంత రాశి అయిన మిథునంలో మృగశిర నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈరోజు అనగా జూన్ 2 మంగళవారం ఉదయం 06:14 గంటలకు బుధుడు ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు.
ఆరుద్ర నక్షత్రానికి అధిపతి రాహువు కావడం విశేషం. బుధుడు, రాహువుల ఈ నక్షత్ర సంబంధం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగం పట్టబోతోంది. జూన్ 10 వరకు ఈ రాశుల వారు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా లాభాలను అందుకుంటారు. ఆ అదృష్ట రాశులేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఈ రాశులకు లాభాలు
1.సింహ రాశి:
బుధుడి నక్షత్ర మార్పు సింహ రాశి వారికి విపరీతమైన లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఆఫీసులో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టుల బాధ్యతలను యాజమాన్యం మీకే అప్పగించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ఊహించని ధనలాభం కనిపిస్తోంది.
మీ జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు. బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి భాగస్వామితో కూర్చుని మాట్లాడి సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడం మంచిది. సమాజంలో మీ గౌరవప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగా మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమికుల మధ్య బంధం మరింత బలపడుతుంది.
2.మిథున రాశి:
సొంత రాశి అయిన మిథునంలోనే బుధుడు ఉన్నందున ఈ మార్పు వీరికి మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం సమాజంలో అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు పైఅధికారుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. దీనివల్ల కెరీర్లో ముందడుగు వేస్తారు.
ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగ్గా ఉంటుంది. వ్యాపార రంగంలో భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పిల్లల చదువు లేదా కెరీర్ నుండి మంచి వార్తలు వింటారు. ఏదైనా ప్రత్యేక ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంది. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి మీ చేతికి అందుతుంది.
3.కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి బుధుడి గోచారం ఎంతో శుభప్రదంగా మారబోతోంది. విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తారు, ఉపాధ్యాయుల మద్దతు లభిస్తుంది. స్నేహితులు లేదా బంధువులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లేలా ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు.
కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఇది మీ మనసుకు ఎంతో ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. మీ ఆరోగ్యం గతంలో కంటే మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారంలో మీరు వేసిన కొత్త ప్రణాళికలు విజయవంతమై లాభాల బాట పడతాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధుడు, రాహువుల నక్షత్ర ప్రభావం బంధాలను, వ్యాపారాలను ఎంతగానో ప్రభావితం చేస్తుంది. అయితే, వ్యక్తిగత జాతకంలోని గ్రహాల స్థితులను బట్టి ఈ ఫలితాల్లో కొన్ని మార్పులు ఉండవచ్చు. పూర్తి వివరాల కోసం నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More