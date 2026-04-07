    Mercury in Meena Rasi: బుధ సంచారంతో ఈ ఆరు రాశుల జీవితంలో మార్పులు.. కలిగే లాభ, నష్టాలు తెలుసుకోండి!

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది అందరి పై ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. బుధుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఇది మేషరాశి నుంచి కన్యా రాశి వరకు ఎవరిని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేయబోతోంది? ఈ ఆరు రాశుల జీవితాల్లో కలిగే మార్పులు తెలుసుకుందాం.

    Published on: Apr 07, 2026 12:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో బుధుడిని జ్ఞానం, తెలివితేటలు, మేనేజ్‌మెంట్, బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్, రచనా శక్తి యొక్క ముఖ్యమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. బుధ సంచారంలో మార్పు ఉన్నప్పుడు, దాని ప్రభావం అన్ని రాశిచక్రాలపై కనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో, కుంభం నుండి మీనానికి బుధుడు సంచారం ఏప్రిల్ 10, 2026న అర్ధరాత్రి, చైత్ర కృష్ణ పక్ష అష్టమి నాడు జరుగుతుంది. ఏప్రిల్ 30, గురువారం రాత్రి 9:05 గంటల వరకు బుధుడు మీనంలో ఉంటాడు. ఆ తరువాత, బుధ గ్రహం మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది.

    మీన రాశిలో బుధ సంచారం.. ఈ రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం
    మీన రాశిలో బుధ సంచారం.. ఈ రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం

    మీన రాశిలో బుధుడు

    మీనం అనేది బుధుడు యొక్క నీచ రాశి. అదే విధంగా, మీనంలో సూర్యుడు, కుజుడు మరియు శని బుధుడితో సంగమిస్తారు. అయితే, ఏప్రిల్ 14 తరువాత సూర్యుడు తన ఉన్నత రాశిలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. కుజ, శని మీనంలో బుధుడితో కలుస్తారు. అందువల్ల బుధుడు దాని పూర్తి ప్రభావాన్ని ఇవ్వలేడు, అయినప్పటికీ శని, కుజ గ్రహాలతో ఇచ్చే మిశ్రమ ప్రభావం గణనీయంగా ఉంటుంది.

    మీనరాశిలో బుధ సంచారం కొన్ని రాశులకు సమస్యలను తీసుకు వస్తుంది. పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం పడినా ఈ రాశులపై ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది. మరి ఏ రాశులకు ఈ సమయంలో ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదో చూద్దాం.

    మీన రాశిలో బుధ సంచారం.. ఈ రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం

    1.మేష రాశి:

    అకస్మాత్తుగా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అంతర్గత శత్రువులు పెరుగుతారు. చర్మ అలర్జీలు పెరుగుతాయి. కంటి సమస్యలపై ఖర్చులు పెరుగుతాయి. తోబుట్టువులు, స్నేహితులతో ఖర్చులు లేదా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. పోటీ కారణంగా ఉద్రిక్తత ఉండవచ్చు. ఒత్తిడితో పాటు విజయం సాధిస్తారు.

    2.వృషభ రాశి:

    ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. నూతన వ్యాపార మార్గాలు ఏర్పడతాయి. చిన్నారి వైపు నుంచి శుభవార్త వస్తుంది. ప్రసంగ రంగంలో పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబ పని పెరుగుతుంది. చదువులు, డిగ్రీలు పెరుగుతాయి.

    3.మిథున రాశి:

    సామాజిక హోదా, ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. ఇల్లు మరియు వాహన సౌకర్యానికి సంబంధించి ఉద్రిక్తత ఉంటుంది. తల్లి ఆరోగ్యం గురించి సాధారణ ఆందోళన ఉండే అవకాశం ఉంది. కష్టపడి పని చేయడంలో ఆటంకాలు ఏర్పడే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు పెరుగుతాయి. వైవాహిక జీవితం మరియు ప్రేమ సంబంధాలలో సానుకూలత ఉంటుంది.

    4.కర్కాటక రాశి:

    శౌర్యం, సామాజిక ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. మీరు తోబుట్టువులు, స్నేహితుల మద్దతును పొందుతారు. ఆకస్మిక ప్రయాణ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మీ పనిలో అదృష్టం మీతోనే ఉంటుంది. తోబుట్టువుల వల్ల కూడా టెన్షన్ ఉంటుంది. కడుపులో అంతర్గత వ్యాధులు పెరుగుతాయి.

    5.సింహ రాశి:

    డబ్బుకు సంబంధించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. మీరు అమ్మకాలు, మార్కెట్, న్యాయవాదం, ప్రసంగ రంగంలో విజయం సాధిస్తారు. మీరు ఆదాయం, లాభం కోసం మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించి ఉద్రిక్తత పెరుగుతుంది. కుటుంబ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కంటి సమస్యల వల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.

    6.కన్య రాశి:

    ప్రతికూలత ఉంటుంది. భాగస్వామ్య పనుల్లో ఉద్రిక్తత పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఉద్రిక్తత పెరుగుతుంది. కష్టపడి పని చేయడంలో అడ్డంకులు ఉంటాయి. అయితే అదృష్టం యొక్క బలంతో కొత్త పనులు వస్తాయి. రోజువారీ ఉపాధి పెరుగుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/Mercury In Meena Rasi: బుధ సంచారంతో ఈ ఆరు రాశుల జీవితంలో మార్పులు.. కలిగే లాభ, నష్టాలు తెలుసుకోండి!
    Home/Rasi Phalalu/Mercury In Meena Rasi: బుధ సంచారంతో ఈ ఆరు రాశుల జీవితంలో మార్పులు.. కలిగే లాభ, నష్టాలు తెలుసుకోండి!
