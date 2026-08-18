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    ఆగస్టు 18 నుంచి బుధ అస్తమయం.. ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపుతడుతుంది!

    వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఆగస్టు 18 నుంచి సెప్టెంబర్ 18, 2026 వరకు బుధుడు అస్తమయ స్థితిలో కొనసాగనున్నాడు. సాధారణంగా బుధ అస్తమయం సమయంలో ముఖ్యమైన వ్యాపార ఒప్పందాలు, ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించాలని సూచిస్తారు.  

    Published on: Aug 18, 2026, 11:00:08 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధుడు అస్తమించడం కొన్ని రాశులకు అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టనుంది. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి వ్యాపారం, ఉద్యోగంలో ఊహించని లాభాలతో పాటు ఆర్థిక వృద్ధి కనిపిస్తోంది.

    ఆగస్టు 18 నుంచి బుధ అస్తమయం.. ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపుతడుతుంది!
    ఆగస్టు 18 నుంచి బుధ అస్తమయం.. ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపుతడుతుంది!

    వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధ గ్రహానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. బుధుడిని బుద్ధి, వ్యాపారం, సంభాషణ మరియు ఆర్థిక లావాదేవీలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ఆగస్టు 18, 2026 నుంచి బుధుడు సూర్యునికి అతి సమీపంలోకి చేరడంతో అస్తమించాడు. సెప్టెంబర్ 18 వరకు బుధుడు ఇదే స్థితిలో కొనసాగుతాడు. సాధారణంగా గ్రహం అస్తమించినప్పుడు దాని ప్రభావం కొంత మందగిస్తుంది.

    సమయంలో కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు, కీలక ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కాస్త ఆచితూచి వ్యవహరించాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే, ద్వాదశ రాశులపై దీని ప్రభావం భిన్నంగా ఉండనుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ కాలం ఎంతో అనుకూలంగా మారి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరో ఇక్కడ చూద్దాం.

    కర్కాటక రాశి: ఆర్థిక వృద్ధి, కుటుంబంలో సంతోషం

    ఈ రాశి వారికి బుధ అస్తమయం అత్యంత శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆదాయం స్థిరంగా ఉండటమే కాకుండా పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అయితే, ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్లడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో గడపడానికి మంచి సమయం లభిస్తుంది.

    అయినప్పటికీ మీ మాటతీరుపై కాస్త నిగ్రహం అవసరం. ఉద్యోగ రంగంలో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. మీ లక్ష్యాలను సాధించే దిగాలుగా అడుగులు వేస్తారు. వ్యాపారంలో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషకరమైన క్షణాలు గడుపుతారు. తల్లిదండ్రుల సహకారం మీకు శ్రీరామరక్షగా నిలుస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి: కెరీర్ పరంగా ఉన్నత విజయాలు

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కార్యాలయంలో మీ బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ప్రభుత్వ రంగం నుంచి ఊహించని మద్దతు లభిస్తుంది. ఆఫీసులో సహోద్యోగులు లేదా పైఅధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించడం చాలా ముఖ్యం.

    ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ధన ప్రవాహం బాగుంటుంది, దీనివల్ల పొదుపు చేయడంలో సఫలమవుతారు. వృథా ఖర్చులకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. ఈ కాలంలో దైవ కార్యాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీ సృజనాత్మకత శిఖరాగ్రానికి చేరుకుంటుంది.

    కుంభ రాశి: ఆదాయ మార్గాలు విస్తరణ, వ్యాపార విస్తరణ

    కుంభ రాశి వారికి ఈ కాలం ఎంతో అనుకూలంగా సాగిపోతుంది. బుధ అస్తమయ ప్రభావంతో మీ ఆదాయ వనరులు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. పాత మార్గాల ద్వారా కూడా ధనలాభం ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఎప్పট నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.

    వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. అయితే, పూర్తిగా తెలియని వ్యక్తులతో కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. భాగస్వామి భావాలను గౌరవించడం ద్వారా బంధం బలపడుతుంది. భావోద్వేగాలకు లోనై ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.

    బుధుడి అనుగ్రహం కోసం పాటించాల్సిన సాధారణ పరిహారాలు

    ప్రతి బుధవారం ప్రత్యేకంగా పూజలు చేయడం ద్వారా బుధ దోషాలు తొలగిపోతాయి.

    బుధవారం రోజున వినాయకుడిని దర్శించుకుని దూర్వాసతో పూజించాలి.

    గోమాతకు పచ్చని గడ్డిని లేదా ఆకుకూరలను తినిపించడం ఎంతో పుణ్యప్రదం.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 18 నుంచి బుధ అస్తమయం.. ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపుతడుతుంది!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 18 నుంచి బుధ అస్తమయం.. ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపుతడుతుంది!
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