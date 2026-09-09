బుధుడి అనుగ్రహంతో.. ఈ 7 రాశుల వారికి రాబోయే 4 రోజుల్లో ఊహించని ధనలాభం!
సెప్టెంబర్ 13, 2026న ఉదయం 10:47 గంటలకు బుధుడు హస్త నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సెప్టెంబర్ 21 వరకు బుధుడు హస్త నక్షత్రంలో కొనసాగుతాడు. ఈ నక్షత్ర మార్పు ప్రభావంతో మేషం, వృషభం, కర్కాటకం, సింహం, తుల, ధనుస్సు, కుంభ రాశులకు అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని చెబుతున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధ గ్రహాన్ని బుద్ధి, విచక్షణ, వ్యాపారం, సంభాషణ నైపుణ్యాలకు కారకుడిగా పిలుస్తారు. బుధుడు తన గమనాన్ని మార్చినప్పుడల్లా దాని ప్రభావం ద్వాదశ రాశుల అన్ని రంగాలపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం కన్యా రాశిలో, ఉత్తరాఫల్గుణి నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న బుధుడు త్వరలోనే తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. హిందూ పంచాంగం ఆధారంగా సెప్టెంబర్ 13, 2026 ఉదయం 10:47 నిమిషాలకు బుధుడు చంద్రుడి ఆధిపత్యం ఉన్న హస్త నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
సెప్టెంబర్ 21 వరకు బుధుడు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతాడు. బుధ, చంద్రుల కలయిక లేదా నక్షత్ర మార్పు ప్రభావంతో దాదాపు ఏడు రాశులవారికి పట్టిందల్లా బంగారమే కానుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులు, ఉద్యోగాల్లో ప్రగతిని ఆశించేవారికి ఈ కాలం స్వర్ణయుగంగా మారుతుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఈ గ్రహ సంచారం ద్వారా తమ ఆర్థిక ఇబ్బందిని ఎలా అధిగమించవచ్చో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశివారికి చంద్రుడి నక్షత్రంలోకి బుధుడి ప్రవేశం అత్యంత లాభదాయకంగా మారుతుంది. కెరీర్ పరంగా మీరు వేసే ప్రణాళికలు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఉద్యోగస్తులు తమ పనితీరుతో పై అధికారులను ఆకట్టుకుంటారు. కొత్త ప్రాజెక్ట్లను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి జాతకులకు ఈ కాలం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఊహించని రీతిలో లాభాలు దక్కుతాయి. కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన వ్యాపార పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ గోచారం చాలా కలిసి వస్తుంది. కోర్టు కేసులు లేదా ఇతర న్యాయపరమైన వివాదాలలో మీకు అనుకూలమైన తీర్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ వ్యతిరేకులు లేదా శత్రువులు ఎంత ప్రయత్నించినా మీకు ఎలాంటి నష్టం చేకూర్చలేరు. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరంగా ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ కాలం అత్యంత ఉత్తమమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ అనవసర ఖర్చులను సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటారు. ఆర్థిక నిల్వలను పెంచుకుంటారు. వృత్తి జీవితంలో తీరిక లేనప్పటికీ, కుటుంబ సభ్యులతో గడపడానికి సమయం కేటాయిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి జాతకులకు ఈ గ్రహ సంచారం ఎంతో సానుకూలతను ఇస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా మಾಗುತ್ತದೆ. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ కాలం సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. నలుగురిలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More