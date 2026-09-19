Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

సెప్టెంబర్ 26న తులారాశిలోకి బుధుడి సంచారం.. 5 రాశులపై ప్రభావం

బుధుడు త్వరలో తన రాశిని మార్చుకోబోతున్నాడు. బుధుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశులవారిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏంటో చూడండి.

Published on: Sep 19, 2026, 08:59:48 IST
By Anand Sai
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధ గ్రహం మేధస్సు, వాక్చాతుర్యం, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, వ్యవహారాలు, సంభాషణ మొదలైన వాటికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుందని అంటారు. బుధ గ్రహం రాశి మారడం వల్ల కలిగే ప్రభావం 12 రాశుల వారికి చెందిన ప్రజల జీవితాలపై కనిపిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 26న గ్రహాల రాకుమారుడైన బుధుడు తన రాశిని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఈ రోజున బుధుడు కన్యారాశిని విడిచి తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బుధుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారు తమ వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

తులారాశిలోకి బుధుడు
తులారాశిలోకి బుధుడు

ఈ సందర్భంలో వ్యాపారం, వాణిజ్యానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలను జాగ్రత్తగా ఆలోచించి తీసుకోవడం అవసరం. ఆర్థిక విషయాలలో వేగంగా ఉండటం చాలా మంచిది. అందువల్ల జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. బుధ గ్రహం రాశి మారడం వల్ల ఏ ఐదు రాశుల వారు తమ ప్రతి అడుగును చాలా జాగ్రత్తగా వేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ అశుభ రాశుల గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోండి.

వృషభ రాశి

గ్రహాలకు అధిపతి అయిన బుధుడు తన రాశిని మార్చుకుని తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయంలో వృషభ రాశికి చెందిన వ్యక్తులతో భాగస్వామ్యాలు, వ్యాపార, వాణిజ్య సంబంధిత తొందరపాటు నిర్ణయాలు భారీ నష్టాలకు దారితీయవచ్చు. ఈ కాలంలో అవసరానికి మించి ఎవరినీ నమ్మకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. బుధ గ్రహం అశుభ ప్రభావం కారణంగా, వృషభ రాశి వారికి ఖర్చులు పెరగవచ్చు. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో మామూలు కంటే ఎక్కువ జాగ్రత్తగా, అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఈ కాలంలో వృషభ రాశి వారు ఏదైనా విషయంపై తమ జీవిత భాగస్వామితో గొడవ లేదా అభిప్రాయ భేదాన్ని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, అదనపు జాగ్రత్త తీసుకోండి.

కర్కాటక రాశి

బుధ గ్రహ మార్పు కారణంగా కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు అధిక ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో ఏదైనా సమస్యకు సంబంధించి ఒత్తిడితో కూడిన పరిస్థితిని ఎదుర్కోవచ్చు. అందువల్ల బుధ గ్రహం అశుభ ప్రభావం కారణంగా కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు పనిలో ఎలాంటి మార్పులు చేసే ముందు లేదా పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అన్ని విషయాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాగే మకర రాశిలో జన్మించిన వారు వ్యాపారం, వాణిజ్య విషయాలలో సరిగ్గా ఆలోచించకుండా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది. అదేవిధంగా ఈ కాలంలో మకర రాశిలో జన్మించిన వారు ఇంటికి సంబంధించిన ఏ బాధ్యతల విషయంలోనైనా అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసి ఉంటుంది.

కన్యా రాశి

కన్యారాశిలో జన్మించిన వారు ఈ కాలంలో మంచి ప్రణాళికలు వేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. తద్వారా వారు ఆర్థిక విషయాలలో మునుపటి కంటే బలమైన స్థితిలో ఉంటారు. బుధ గ్రహం అశుభ ప్రభావం కారణంగా, కన్యారాశిలో జన్మించిన వారు ఈ కాలంలో పనికి సంబంధించిన ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది. కన్యారాశిలో జన్మించిన వారు ఈ కాలంలో మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, లేకపోతే మీ మాటలను అపార్థం చేసుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ కాలంలో మీ మాటలపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టడం, మీ ప్రసంగాన్ని నియంత్రించుకోవడం ఉత్తమం.

ధనుస్సు రాశి

బుధ గ్రహ సంచారం కారణంగా ఈ కాలంలో ధనుస్సు రాశి వారు తమ ఉద్యోగం, వ్యాపారం, వ్యవహారాలలో మరిన్ని మార్పులను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. ధనుస్సు రాశి వారు మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఈ కాలంలో తమ పనులలో తరచుగా ఆలస్యాలు లేదా ఆటంకాలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. బుధ గ్రహం అశుభ ప్రభావం కారణంగా ధనుస్సు రాశి వారు ఏ ఉన్నతాధికారులతోనూ గొడవ పడకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ఈ కాలంలో సరైన సమాచారం తెలుసుకోకుండా ఎక్కడా రుణాలు ఇవ్వడం లేదా డబ్బు ఖర్చు చేయడం మంచిది కాదు. లేకపోతే ఈ సందర్భంలో మీరు భారీ నష్టాలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.

మీన రాశి

గ్రహాలకు అధిపతి అయిన బుధుడు మీనరాశిలో సంచరిస్తున్నందున ఈ కాలంలో మీనరాశిలో జన్మించిన వారు తమ సంబంధాలు, భాగస్వామ్యాలకు సంబంధించిన విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒత్తిడికి గురికాకుండా అదనపు జాగ్రత్త తీసుకోండి. అలాగే ఏదైనా విషయంపై మీ సన్నిహితులతో అపార్థాలు లేదా గొడవలు జరగవచ్చు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. ఈ కాలంలో వ్యాపార, ఆర్థిక విషయాలలో అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. మీన రాశికి చెందిన వారు తమ వ్యక్తిగత ఆలోచనలను ఎవరితోనూ పంచుకోకుండా అదనపు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి, ఈ కాలంలో తొందరపడి ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే ఉత్తమం. లేకపోతే వారు భారీ నష్టాలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

recommendedIcon
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 26న తులారాశిలోకి బుధుడి సంచారం.. 5 రాశులపై ప్రభావం
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 26న తులారాశిలోకి బుధుడి సంచారం.. 5 రాశులపై ప్రభావం
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes