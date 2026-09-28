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చంద్రుడి సంచార ప్రభావం.. నేటి నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థికంగా కలిసొచ్చే కాలం!

వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడిని మనస్సు, భావోద్వేగాలు, మానసిక స్థితికి కారకుడిగా భావిస్తారు. 2026 సెప్టెంబర్ 28 ఉదయం 6:45 గంటలకు చంద్రుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నట్లు ఇచ్చిన సమాచారం పేర్కొంటోంది.  

Published on: Sep 28, 2026, 11:14:30 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడిని మనస్సుకు, మానసిక స్థితికి ప్రధానకారకుడిగా పేర్కొంటారు. ప్రతి రెండు రోజులకు ఒకసారి తన రాశిని మార్చే చంద్రుడు, సెప్టెంబర్ 28, 2026 ఉదయం 6:45 గంటలకు మేష రాశిలోకి సంచరిస్తున్నాడు. విశేషమేమిటంటే, మేష రాశికి కుజుడు అధిపతి కాగా, చంద్రుడు ఆ రాశిలో సంచరించడం అత్యంత శక్తిమంతమైన కలయికగా నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

చంద్రుడి సంచార ప్రభావం.. నేటి నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థికంగా కలిసొచ్చే కాలం! (AI)
చంద్రుడి సంచార ప్రభావం.. నేటి నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థికంగా కలిసొచ్చే కాలం! (AI)

జ్యోతిష్య నిపుణుల వివరాల ప్రకారం, కుజుడి శక్తి, సాహసం.. చంద్రుడి మనోధైర్యం కలగలిసి ఈ కాలంలో వ్యక్తులలో నూతనోత్సాహం కనిపిస్తుంది. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఎలాంటి తొందరపాటు లేకుండా సరైన మార్గంలో వెళ్లేందుకు ఈ గోచారం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. ఈ చంద్ర సంచార ప్రభావం అన్ని రాశులపై ఉన్నప్పటికీ, ఐదు రాశుల వారికి మాత్రం ఇది స్వర్ణయుగమని చెప్పవచ్చు.

మేష రాశి: సాహసం, ఆర్థిక సుస్థిరత

సొంత రాశిలోనే చంద్రుని సంచారం జరగడంతో మేష రాశి వారికి అన్ని రంగాల్లోనూ సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం, పరాక్రమం గణనీయంగా పెరుగుతాయి. తలపెట్టిన కొత్త పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. తోబుట్టువులు, స్నేహితుల నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు కూడా లాభసాటిగా మారుతాయి. ఆర్థికంగా బలపడటంతో పాటు అనవసర ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా తగ్గిపోతాయి.

మిథున రాశి: శత్రువులపై విజయం, ఉద్యోగంలో గుర్తింపు

మిథున రాశి జాతకులకు ఈ చంద్ర గోచారం శత్రువులపై పైచేయి సాధించే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో వేధిస్తున్న అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఊరట లభిస్తుంది. ఉద్యోగ రంగంలో పని చేసే వారికి పైఅధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభించి, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. ఉన్నతాధికారుల అండదండలతో వృత్తి జీవితంలో సరికొత్త మైలురాళ్లను అందుకుంటారు.

కర్కాటక రాశి: ధనలాభం, కుటుంబంలో మధుర క్షణాలు

కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయం ఆర్థిక పరమైన పురోగతిని తెస్తుంది. నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. ఖర్చులను నియంత్రించి పొదుపు చేయడంపై దృష్టి పెడతారు. జీవిత భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడుతుంది. వ్యాపార రంగంలో కొత్త భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.

మకర రాశి: ఆకస్మిక ధనలాభం, స్థిరాస్తి కొనుగోలు

మకర రాశి వారికి ఈ చంద్ర సంచారం ఊహించని ధన లాభాన్ని, కొత్త ఆదాయ మార్గాలను తెస్తుంది. కాలం కలిసిరాక ఆగిపోయిన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషుల సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. ఆస్తి లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ కల ఈ సమయంలో నెరవేరే అవకాశం ఉంది.

చంద్ర పరిహారాలు

ఈ చంద్ర సంచార కాలంలో మానసిక ప్రశాంతత కోసం, శుభ ఫలితాలు మరింత పెరగడానికి కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించడం మంచిది.

భక్తిశ్రద్ధలతో "ఓం నమః శివాయ" మంత్రాన్ని జపించాలి.

శివాలయానికి వెళ్లి శివుడికి జలాభిషేకం లేదా పాలాభిషేకం చేయాలి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/చంద్రుడి సంచార ప్రభావం.. నేటి నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థికంగా కలిసొచ్చే కాలం!
Home/Rasi Phalalu/చంద్రుడి సంచార ప్రభావం.. నేటి నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థికంగా కలిసొచ్చే కాలం!
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