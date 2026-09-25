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శరన్నవరాత్రులతో పాటు అదృష్టం.. 6 రాశులకు ధనయోగం, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి!

అక్టోబర్ నెల 6 రాశిచక్రాలకు ప్రత్యేకమైనది. ఈ రాశిచక్రాల ప్రజలు ఉద్యోగంలో పురోగతి, వ్యాపారంలో లాభం మరియు ఆర్థిక స్థితిలో మెరుగుదల సంకేతాలను పొందుతున్నారు. మేషం, మిథునం, సింహం, తులారాశి, ధనుస్సు మరియు కుంభ రాశికి ఈ నెల అనేక కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది.

Published on: Sep 25, 2026, 09:31:02 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శరన్నవరాత్రుల వేడుకలతో పాటు ఎంతో ఉత్సాహంగా ప్రారంభం కానున్న అక్టోబర్ మాసం పలు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించనుంది. కాలచక్రంలో భాగంగా గ్రహాల సంచారంలో జరిగే కీలక మార్పులు మానవ జీవితాలపై, ముఖ్యంగా 12 రాశుల వారి ఆర్థిక, ఉద్యోగ స్థితిగతులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి.

శరన్నవరాత్రులతో పాటు అదృష్టం.. 6 రాశులకు ధనయోగం, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి! (AI)
శరన్నవరాత్రులతో పాటు అదృష్టం.. 6 రాశులకు ధనయోగం, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి! (AI)

జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, వచ్చే నెలలో ఏకంగా ఆరు రాశుల వారికి అదృష్టం సంపూర్ణంగా తోడుగ నిలవనుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు, వ్యాపారులకు భారీ లాభాలు కలుగుతాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు, వాటి ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.

మేష రాశి:

మేష రాశి వారికి అక్టోబర్ నెల ఎంతో అనుకూలంగా సాగిపోతుంది. వృత్తిపరంగా కార్యాలయంలో మీకు సరికొత్త బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. పై అధికారుల నుంచి పూర్తి స్థాయి సహకారం లభించడం వల్ల మీ పనితీరు మెరుగవుతుంది. సొంత వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి లేదా కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లు చేపట్టే వారికి ఇది సరైన సమయం. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.

మిథున రాశి:

మిథున రాశి జాతకులకు ఈ నెలలో ధన సంపాదనకు నూతన మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ప్రస్తుత ఉద్యోగం నుంచి మెరుగైన అవకాశాల కోసం మారీ ప్రయత్నిస్తున్నట్లయితే మంచి ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ మీ కఠిన శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపార రంగంలో కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి, భవిష్యత్‌లో భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.

సింహ రాశి:

సింహ రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా ఈ కాలం గోల్డెన్ పీరియడ్ అని చెప్పవచ్చు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా జీతం పెరుగుదల గురించిన శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు ఆర్జించే సూచనలున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది. తలపెట్టిన ప్రతి పనులను సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.

తులా రాశి:

తులా రాశి వారికి అక్టోబర్ మాసం ఆర్థికంగా ఊరటనిస్తుంది. మీ ఆదాయాన్ని మరింత పెంచుకునేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఉద్యోగంలో కీలక బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారంలో ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడుతుంది. గతంలో మీరు చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని రీతిలో లాభాలు అందుతాయి.

ధనుస్సు రాశి:

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ నెలలో అదృష్టం సంపూర్ణంగా కలిసివస్తుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారికి నూతన సంస్థల నుంచి పిలుపు వస్తుంది. వ్యాపారంలో కుదిరే కొత్త ఒప్పందాలు మీకు మంచి ఆర్థిక లాభాలను ఇస్తాయి. ధనపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

కుంభ రాశి:

రాశి వారికి ఈ మాసమంతా శ్రమకు తగ్గ ఫలితం దక్కుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించేందుకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. వ్యాపార రంగంలో పెద్ద సంస్థలతో కొత్త డీల్స్ కుదుర్చుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆర్థిక స్థితిలో పటిష్టత వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంతోషంగా సమయాన్ని గడుపుతారు, దీనివల్ల గృహంలో సానుకూల వాతావరణం నెలకొంటుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/శరన్నవరాత్రులతో పాటు అదృష్టం.. 6 రాశులకు ధనయోగం, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి!
Home/Rasi Phalalu/శరన్నవరాత్రులతో పాటు అదృష్టం.. 6 రాశులకు ధనయోగం, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి!
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