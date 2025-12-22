Edit Profile
    New Year 2026: ఈ ఏడాది మొదటి రోజే 9 శుభ యోగాలు, ఆ రోజు ఎంత శుభప్రదమో తెలుసుకోండి!

    2026 ప్రారంభ రోజు అనగా న్యూ ఇయర్ నాడు తొమ్మిది శుభ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ రోజు శుభత్వాన్ని ఈ తొమ్మిది యోగాలు మరింత పెంచబోతున్నాయి. సంవత్సరం ప్రారంభంలో గ్రహాల సంచారంలో కూడా మార్పు ఉండబోతోంది. మరి జనవరి 1న ఏర్పడే తొమ్మిది శుభయోగాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను చూద్దాం.

    Published on: Dec 22, 2025 4:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మరికొన్ని రోజుల్లో 2025 పూర్తవబోతోంది. 2026లోకి అడుగు పెట్టబోతున్నాము. 2025 బాగా కలిసి రావాలని అందరూ కోరుకుంటారు. 2026ను స్వాగతించడానికి అందరూ ఆసక్తిగా ఉన్నారు. 2026 మొదటి రోజు చాలా శుభప్రదమైనది. జ్యోతిష్యపరంగా, హిందూ మతపరంగా కూడా ఇది శుభ దినంగా పరిగణించబడుతోంది. జనవరి 1, 2026 ఎందుకు శుభదినం? ఆ రోజు విశిష్టత ఏమిటి? అనే విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    New Year 2026: ఈ ఏడాది మొదటి రోజే 9 శుభ యోగాలు (pinterest)
    New Year 2026: ఈ ఏడాది మొదటి రోజే 9 శుభ యోగాలు (pinterest)

    2026 మొదటి రోజే తొమ్మిది శుభ యోగాలు

    మరి జనవరి 1న ఏర్పడే తొమ్మిది శుభయోగాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను చూద్దాం.

    తొమ్మిది మహా సంయోగాలతో జనవరి 1, 2026

    త్రయోదశి

    జనవరి 1న పుష్య శుక్ల త్రయోదశి వచ్చింది. త్రయోదశి చాలా శుభప్రదమైనది. త్రయోదశి శివుని పూజకు అత్యంత విశిష్టమైనది. శివుని అనుగ్రహంతో జనవరి 1న సంవత్సరం ప్రారంభం కావడం శుభసూచకంగా భావించవచ్చు.

    గురువారం విశేషం

    హిందూ మతంలో గురువారాన్ని శుభదినంగా భావిస్తారు. గురువారం నాడు లక్ష్మీనారాయణులను ఆరాధిస్తారు. అలా వారిని ఆరాధించడం వలన చక్కటి ఫలితాలు లభిస్తాయి.

    ప్రదోష వ్రతం

    జనవరి 1 గురువారం, త్రయోదశి కావడంతో గురు ప్రదోష వ్రతం కూడా ఆ రోజే వచ్చింది. ఇది చాలా విశిష్టమైనది. 2026 సంవత్సరంలో మొదటి ప్రదోష వ్రతం ఆ రోజే కావడం విశేషం.

    శుక్ల యోగం, శుభ నక్షత్రం, రవి యోగం, నందిపై శివవాసం

    జనవరి 1న శుభయోగం ఏర్పడుతోంది. ఆ రోజున శుక్ల యోగం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం 5:12 వరకు ఉంటుంది. శుక్ల యోగం సమయంలో కొత్త పనులు ప్రారంభించడం చాలా మంచిది. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి కూడా ఇది అనుకూలం. జనవరి 1న ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు రోహిణి నక్షత్రం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత రాత్రి 10:48కి మృగశిర నక్షత్రం ప్రారంభమవుతుంది.

    కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజున రవి యోగం ఏర్పడటం కూడా విశేషం. రవి యోగంలో సూర్యుడిని ఆరాధిస్తే అన్ని దోషాలు తొలగిపోతాయని నమ్మకం. న్యూ ఇయర్ నాడు నందిపై శివవాసం ఉండడం మరింత విశేషం. ఆ రోజున శివుడికి రుద్రాభిషేకం చేస్తే ఎంతో చక్కటి ఫలితాన్ని పొందవచ్చు.

    చంద్రుని సంచారం

    సంవత్సరం మొదటి రోజు, అంటే న్యూ ఇయర్ నాడు చంద్రుడు ఉన్నత రాశి అయిన వృషభ రాశిలో సంచారం చేస్తాడు. వృషభ రాశిలో చంద్రుడు ఉండడం వలన మానసిక శాంతి మరియు ఆనందం కలుగుతాయి.

