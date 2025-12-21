2026 Numerology Remedies: పుట్టిన తేదీ ప్రకారం ఈ పరిహారాలను పాటిస్తే.. కొత్త ఏడాది అన్నీ అద్భుతాలే, సమస్యలు తీరినట్టే!
కొత్త సంవత్సరం కొద్ది రోజుల్లో తలుపుతట్టబోతోంది. 2025 సంవత్సరం చాలా మందికి రోలర్కోస్టర్ రైడ్లా గడిచింది. ఇలాంటి పరిస్థితిలో కొత్త సంవత్సరం ప్రతి కోణంలో ప్రత్యేకంగా ఉండాలని అందరూ ఆశిస్తున్నారు. అదే సమయంలో, కొన్ని పరిహారాలను పాటిస్తే మీరు కొత్త సంవత్సరాన్ని మీకు అనుకూలంగా మార్చుకోవచ్చు.
నంబర్ 1
ఏదైనా నెలలో 1, 10, 19 లేదా 28 తేదీల్లో జన్మించిన వారికి 1 సంఖ్య ఉంటుంది. ఈ సంఖ్యలో ఉన్న ప్రజలు 2026లో సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించాలి. పూజ సమయంలో సూర్య దేవుడికి నీరు సమర్పించడం మర్చిపోవద్దు. అలాగే, నంబర్ 1 వారు కొత్త సంవత్సరంలో తెల్లని వస్తువులను దానం చేయవచ్చు.
నంబర్ 2
ఏదైనా నెలలో 2, 11, 20 లేదా 29 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు 2 సంఖ్య ఉంటుంది. 2026 సంవత్సరంలో ఈ సంఖ్యలోని ప్రజలు అవసరమైన వారికి సేవ చేయాలి. పసుపు రంగు వస్తువులను ఇవ్వడం మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
నంబర్ 3
ఏదైనా నెలలో 3, 12, 21 లేదా 30 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు 3 సంఖ్య ఉంటుంది. 2026 సంవత్సరంలో ప్రతి మంగళవారం హనుమాన్ చాలీసా పఠిస్తే, మంచి ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
నంబర్ 4
2026 సంవత్సరంలో గణేశుడిని పూజించాలి. అలాగే ప్రతి బుధవారం ఉపవాసం ఉండవచ్చు. ఆలయానికి వెళ్లి వినాయకుడికి గరికను సమర్పించడం కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
నంబర్ 5
ఏదైనా నెలలో 5, 14 లేదా 23 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తుల సంఖ్య 5 అవుతుంది. 2026 సంవత్సరంలో ఈ సంఖ్యల ప్రజలు ఆలయానికి వెళ్లి సువాసన వస్తువులను దానం చేస్తే, వారి అదృష్టం వారితో ఉంటుంది. దీంతో లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలుగుతుంది.
నంబర్ 6
ఏదైనా నెలలో 6, 15 లేదా 24 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు 6 సంఖ్య ఉంటుంది. ఈ సంఖ్యలోని ప్రజలు 2026లో శివుడిని ఆరాధిస్తే, ప్రతిదానిలో విజయం సాధిస్తారు. అలాగే, ఈ వ్యక్తులు సోమవారం ఉపవాసం ఉండవచ్చు.
నంబర్ 7
ఏదైనా నెలలో 7, 16 లేదా 25 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు 7 మూల సంఖ్య ఉంటుంది. నంబర్ 7 వారు కొత్త సంవత్సరంలో ఎంత ఎక్కువ సేవ చేస్తే, అంత మంచిది. ఈ సంఖ్యల ప్రజలు కూడా ఆలయాలను క్రమం తప్పకుండా సందర్శించడానికి సమయం కేటాయించాలి.
నంబర్ 8
ఏదైనా నెలలో 8, 17 లేదా 26 తేదీల్లో జన్మించిన వారికి 8 సంఖ్య ఉంటుంది. 2026 సంవత్సరంలో 8 సంఖ్య ఉన్నవారు హనుమంతుడిని పూజించాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా వారి జీవితంలోని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. అలాగే, ఈ వ్యక్తులు కొత్త సంవత్సరంలో ప్రతిరోజూ హనుమాన్ చాలీసా పఠించాలి.
నంబర్ 9
ఏదైనా నెలలో 9, 18 లేదా 27 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తుల సంఖ్య 9. 2026వ సంవత్సరంలో ఈ సంఖ్యలోని ప్రజలు సూర్య భగవానుడిని ఆరాధిస్తే, వారి పనులన్నీ క్రమేపీ సాఫీగా జరుగుతాయి.