నవంబర్ 12 రాశి ఫలాలు: గురువారం విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహంతో ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం!
హిందూ సంప్రదాయంలో గురువారం శ్రీమహావిష్ణువు ఆరాధనకు విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ రోజున గురు గ్రహ ప్రభావం ఆధారంగా 12 రాశుల వారి ఆర్థిక, ఉద్యోగ, వ్యాపార, కుటుంబ జీవితాల్లో ఎలాంటి మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయో తెలుసుకుందాం.
హిందూ సంప్రదాయంలో గురువారం అనగానే జగత్కారకుడు శ్రీ మహావిಷ್ಣవువు పూజకు విశేష ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీహరిని ఆరాధించడం వల్ల జాతకంలో గురు బలం బలపడి, బృహస్పతి అపార కరుణ లభిస్తుందని నమ్ముతారు.
నవంబర్ 12 గురువారం నాడు గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి అన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక, ఉద్యోగ, కుటుంబ పరమైన ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
1. మేష రాశి
ఈరోజు మీకు వృత్తిపరంగా ఎంతో అద్భుతంగా గడుస్తుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి నూతన బాధ్యతలు దక్కడంతో పాటు మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంతోషంగా సమయాన్ని గడుపుతారు.
2. వృషభ రాశి
మీరు పడిన శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరును చూసి పైఅధికారులు ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు తారసపడతాయి. ధన పరంగా సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ, అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం ద్వారా ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది.
3. మిథున రాశి
కొత్త విషయాలను ప్రయత్నించాలనే ఆసక్తి మీలో పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీ మనసులోని భావాలను స్పష్టంగా వ్యక్తపరిచే అవకాశం దక్కుతుంది. ఆర్థిక స్థితి మెరుగవడంతో పాటు పాత స్నేహితుల నుంచి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
4. కర్కాటక రాశి
ప్రతి పనిలోనూ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడం అవసరం. కార్యాలయంలో కొన్ని అనూహ్యమైన సమస్యలు ఎదురైనా, మీ దైనందిన చతురతతో వాటిని విజయవంతంగా అధిగమిస్తారు. ఇంటి ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ముందుగానే సరైన బడ్జెట్ తయారు చేసుకోవడం ఉత్తమం. కుటుంబ పెద్దల సలహాలు మీకు ఎంతో ఉపకరిస్తాయి.
5. సింహ రాశి
ఈ రోజు మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఏ పనులను చేపట్టినా వాటిని విజయవంతంగా పూర్తి చేసేందుకు శ్రద్ధ పెడతారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా అదనపు బాధ్యతలు వచ్చే సూచనలున్నాయి. ఉన్నతాధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి కుటుంబంలో ఆనందకర వాతావరణం వెల్లివిరుస్తుంది.
6. కన్యా రాశి
మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కే సమయం ఇది. ఎంతోకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు త్వరగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు రాగా, వ్యాపారస్తులకు నూతన ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక లావాదేవీలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.
7. తులా రాశి
ఈ రోజు మీకు అనేక విధాలుగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి, అలాగే కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించే అవకాశం లభిస్తుంది. ధనలాభానికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. మీ జీవిత భాగస్వామితో లేదా కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు, దీనివల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
8. వృశ్చిక రాశి
ఆఫీసు పనులలో కాస్త జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. తోటి ఉద్యోగులతో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున సంయమనం పాటించండి. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల ద్వారా ఇప్పుడు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో ఏదైనా ముఖ్యమైన అంశంపై చర్చ జరిగేటప్పుడు సంయమనంతో నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
9. ధనుస్సు రాశి
ఈరోజు మీకు ఎంతో బిజీగా గడిచినప్పటికీ, ఆశించిన ఫలితాలు దక్కుతాయి. కెరీర్లో ముందుకు వెళ్లేందుకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. సొంత వ్యాపారం చేసే వారికి కొత్త వ్యాపార భాగస్వాములు దొరుకుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా మారుతుంది. కుటుంబంతో కలిసి బయటకి వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేసుకుంటారు.
10. మకర రాశి
మకర రాశి వారి పనిపై పూర్తి ఏకాగ్రత పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆఫీసులో పనిభారం కాస్త ఎక్కువైనా మీ తెలివితేటలతో వాటిని సులువుగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో ఆచితూచి ఖర్చు పెట్టండి. కుటుంబంలోని పెద్దల సలహాలు మీకు అన్ని విధాలా మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయి.
11. కుంభ రాశి
మీ మనసులో కొత్త ఆలోచనలు మెదులుతుంటాయి, వాటిని ఆచరణలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించండి. ఉద్యోగ మార్పు లేదా కొత్త బాధ్యతల గురించి చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ఎవరికీ అప్పు ఇవ్వకపోవడమే మంచిది. మిత్రులతో కలిసి సరదాగా గడుపుతారు, ఇంటి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.
12. మీన రాశి
సృజనాత్మక రంగాలపై మీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో మీలోని ప్రత్యేక ప్రతిభను చాటుకునే చక్కటి అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ధన సంబంధిత విషయాల్లో పెద్దల సలహా తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం. జీవిత భాగస్వామితో గతంలో ఉన్న చిన్నపాటి అపార్థాలు తొలగిపోతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More