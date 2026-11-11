ఈరోజు రాశి ఫలాలు.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని అదృష్టం, ధనలాభం!
ఈరోజు రాశి ఫలాలు: బుధవారం విఘ్నేశుడి ఆరాధనకు ఎంతో విశిష్టమైనది. గ్రహాల గమనం ఆధారంగా మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి జాతక ఫలితాలు, ఆర్థిక, కుటుంబ పరిస్థితుల సమగ్ర అంచనా.
హిందూ సంప్రదాయంలో బుధవారం రోజున విఘ్నేశ్వరుడైన గణనాథుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. బుధవారం నాడు ప్రథమ పూజ్యుడిని స్మరించుకోవడం వల్ల సకల కార్యాసిద్ధి కలుగుతుందని, సిరి సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయని ప్రగాఢ నమ్మకం. జ్యోతిష్య నిపుణుల గణన ప్రకారం, ఈరోజు గ్రహాల సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించనుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. రోజూవారీ కార్యకలాపాలు, కెరీర్, ఆరోగ్యం పరంగా ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయో ఇప్పుడు సవివరంగా చూద్దాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి
మేష రాశి జాతకులు ఇతరుల చిన్నచిన్న తప్పులను పెద్ద మనసుతో క్షమించే ఉదార స్వభావంతో ఉంటారు. విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడానికి అవసరమైన ధనాన్ని సమకూర్చుకోవడంలో సఫలమవుతారు. రోజూవారీ జీవితంలో యోగా, ధ్యానం వంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై మీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఇది మీ మానసిక ప్రశాంతతకు ఎంతో దోహదపడుతుంది.
వృషభ రాశి
ఇంట్లో బంధుమిత్రులతో కలిసి చిన్నపాటి వేడుకలు లేదా కుటుంబ సంతోష వేడుకలను నిర్వహించడానికి మీరు చొరవ తీసుకుంటారు. మీకు ఇష్టమైన, ఆసక్తికరమైన వ్యక్తితో చేసే ప్రయాణాలు ఎంతో ఉల్లాసాన్ని ఇస్తాయి. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవాటు చేసుకునేలా మిమ్మల్ని ఎవరో ఒకరు విశేషంగా ప్రేరేపిస్తారు.
మిథున రాశి
భావోద్వేగాలతో కూడిన బంధాలు మరింత బలపడతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగరీత్యా లేదా వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు అత్యంత ఫలప్రదంగా మారుతాయి. వైద్య, ఇంజనీరింగ్ రంగాలలో రాణిస్తున్న నిపుణులకు సమాజంలో విశేషమైన గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి
వాతావరణ మార్పుల పట్ల తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా అద్భుతమైన ఆరోగ్యాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. మీ దైనందిన జీవితంలో ఏది ముఖ్యమో దానికే ప్రథమ ప్రాధాన్యతనిచ్చి చక్కటి క్రమశిక్షణను పాటిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడం మీ బంధాలను మరింత గట్టిపరుస్తుంది.
సింహ రాశి
మీ వ్యయ ప్రయాసలకు తగినట్లుగానే ఆదాయం సమకూరుతుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో మునుపటి కంటే చాలా పటిష్టమైన స్థితిలో నిలదొక్కుకుంటారు. మీ శ్రేయోభిలాషులు, శ్రేయస్సు కోరేవారి మద్దతుతో మీ లక్ష్యాలు సులభంగా నెరవేరుతాయి.
కన్యా రాశి
కొత్త ప్రాంతాలను సందర్శించడం, అక్కడి విశేషాలను ఆస్వాదించడం వంటి అనుభూతులు కలుగుతాయి. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం సరైన స్థిరాస్తిలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు తగినంత ధనం మీ చేతికి అందుతుంది. వ్యాపార రంగంలో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి.
తులా రాశి
ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో కొద్దిగా ఆందోళన చెందే అవకాశం ఉంది. విద్యాపరమైన విషయాల్లో ఎలాంటి అప్రమత్తత లోపించకుండా ఉండటానికి ఏకాగ్రతతో చదవడం మంచిది. గృహ వాతావరణంలో అవసరమైన మార్పులు తెచ్చేందుకు మీ జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
ఉద్యోగ రీత్యా విదేశీ ప్రయాణాలకు సన్నాహాలు చేసుకుంటున్న వారికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. కొత్త నగరంలో నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని భావించే వారికి త్వరలోనే అత్యంత అనువైన ఇల్లు అద్దెకు దొరుకుతుంది.
ధనుస్సు రాశి
సృజనాత్మక రంగాలలో ప్రతిభ కనబరిచే వారికి కొత్త అవకాశాలు రావడంతో పాటు మంచి ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. వృత్తిపరమైన రంగంలో మీరు ఎదుటపెట్టే వినూత్న ఆలోచనలు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలతో కొత్త బాధ్యతలు సజావుగా పూర్తవుతాయి.
మకర రాశి
మీకు ఇష్టమైన ప్రయాణ పరికరాలు, వస్తువులను సిద్ధం చేసుకోండి; కుటుంబంతో కలిసి ఆహ్లాదకరమైన ట్రిప్ ప్లాన్ చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ బాధ్యతల నిర్వహణలో భాగంగా మీ ప్రియమైన వారికి అవసరమైన సహాయాన్ని అందిస్తారు.
కుంభ రాశి
కొత్త స్థిరాస్తిని లేదా ఆస్తిని సొంతం చేసుకునే బలమైన యోగం ఉంది. కార్యాలయంలో మీ సామర్థ్యానికి మించిన పనిభారం ఉన్నప్పటికీ వాటిని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఏదైనా క్రీడ లేదా శారీరక వ్యాయామం వైపు మీ దృష్టి మళ్ళుతుంది.
మీన రాశి
శారీరక దారుఢ్యం, నిండుటైన ఆరోగ్యం కారణంగా ప్రపంచాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. అయితే మీ దైనందిన ఖర్చులపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించి, వాటిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More