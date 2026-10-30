ఆరు రాశులకు నవంబర్ 1 నుంచి సువర్ణకాలం.. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో తిరుగులేని విజయాలు!
నవంబర్ మాసంలో సూర్యుడు, అంగారకుడు, బుధుడు, గురుడు, శుక్రుడు, శని వంటి ప్రధాన గ్రహాల సంచార మార్పుల కారణంగా పలు శుభయోగాలు ఏర్పడనున్నాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఆరు రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, విద్య, ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
నవంబర్ మాసం ప్రారంభం కాబోతుండగా, జ్యోతిష్య శాస్త్ర పరంగా ఇది అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. రాబోయే ముప్పై రోజుల్లో సూర్యుడు, అంగారకుడు, బుధుడు, గురుడు, శుక్రుడు, శని వంటి ప్రధాన గ్రహాలు తమ గతిని, రాశులను మార్చబోతున్నాయి. గ్రహాల ఈ మహా సంచారం వల్ల కొన్ని ప్రత్యేక యోగాలు, శుభ యుతులు ఏర్పడనున్నాయి.
జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఈ గ్రహ మార్పుల ప్రభావం పన్నెండు రాశులపై ఉన్నప్పటికీ, ఆరు రాశుల వారికి మాత్రం ఈ నెల సువర్ణావకాశాలను మోసుకొస్తోంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, విద్యారంగంలో అద్భుతమైన వృద్ధిని చూసే ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. మిథున రాశి: కెరీర్లో సమున్నత శిఖరాలు
మిథున రాశి వారికి నవంబర్ నెల అత్యంత అద్భుతంగా సాగిపోతుంది. వృత్తి జీవితంలో మీ సృజనాత్మక నైపుణ్యాలు మరింత బలపడతాయి. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఆర్థిక పరంగా ఊహించని ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగవంతం అవుతాయి. కుటుంబంలోనూ సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది.
2. కర్కాటక రాశి: విద్యార్థులకు, పోటీ పరీక్షల అభ్యర్థులకు విజయం
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ నెల లాభదాయకంగా మారుతుంది. కళలు, సాహిత్య మరియు సృజనాత్మక రంగాలపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇది సరైన సమయం. ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించి, పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. మనసులో సానుకూల దృక్పథం పెరుగుతుంది.
3. కన్యా రాశి: కార్యాలయంలో పెద్ద బాధ్యతలు
కన్యా రాశి జాతకులకు నవంబర్ మాసం గొప్ప విజయాలను అందిస్తుంది. పని ప్రదేశంలో సహోద్యోగులు మరియు స్నేహితుల పూర్తి సహకారం మీకు అందుతుంది. మీ పనితీరును గుర్తించి యాజమాన్యం కీలకమైన బాధ్యతలను మీ చేతికి అప్పగించవచ్చు. వ్యాపారస్తులకు నూతన లాభాలు వచ్చే మార్గాలు సుగమం అవుతాయి.
4. తులా రాశి: సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు
తులా రాశి వారికి ఈ మాసం అన్ని విధాల శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీరు తలపెట్టిన అనేక పనులను సజావుగా పూర్తి చేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. సాంఘిక, సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు, పేరు ప్రఖ్యాతలు పెరుగుతాయి. మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ మీ ప్రతిభ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
5. మకర రాశి: ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు
మకర రాశి వారికి ఈ నెలలో సానుకూల ఫలితాలు వెల్లువెత్తుతాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి వారు పడిన కష్టానికి తగ్గ ఫలితం పదోన్నతుల రూపంలో దక్కే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాల్లో తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది.
6. కుంభ రాశి: ఆదాయ మార్గాలు పెంపు
కుంభ రాశి వారికి నవంబర్ నెల ఆర్థికంగా ఎంతో లాభదాయకంగా మారనుంది. కెరీర్ పరంగా మీరు వేసుకున్న ప్రణాళికలు అద్భుతమైన విజయాలను అందిస్తాయి. కేవలం ఒకే మార్గంలో కాకుండా కొత్త మార్గాల ద్వారా ఆదాయం సమకూరే అవకాశం ఉంది. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More