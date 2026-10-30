నేటి రాశి ఫలాలు అక్టోబర్ 30, 2026: ఈ రాశుల వారికి ధనలాభం.. మరికొందరికి జాగ్రత్తలు!
సనాతన ధర్మంలో శుక్రవారాన్ని సంపదలకు అధిదేవత అయిన శ్రీమహాలక్ష్మికి అంకితం చేశారు. జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం, అక్టోబర్ 30, 2026 శుక్రవారం గ్రహాల గమనం 12 రాశుల వారి జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తున్నారు.
సనాతన ధర్మంలో శుక్రవారాన్ని సంపదలకు అధిదేవత అయిన శ్రీమహాలక్ష్మికి అంకితం చేశారు. ఆ రోజు భక్తిశ్రద్ధలతో అమ్మవారిని పూజిస్తే ఇంటా బయటా సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం అక్టోబర్ 30వ తేదీన గ్రహాల గమనం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించనుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి అక్టోబర్ 30వ తేదీ ఎంతో ఉత్సాహంగా, ఆనందకరంగా సాగుతుంది. జీవితంలో కొత్త మరియు రోమాంచితమైన అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. ఊహించని మార్గాల ద్వారా ధనలాభం కలిగే సూచనలున్నాయి. ఆనందంతో పాటు చిన్నపాటి సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, వాటిని మీ పట్టుదలతో ఎదుర్కొని విజయం సాధిస్తారు.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. జీవితంలో జరిగే సానుకూల మార్పులు మిమ్మల్ని విజయపథంలో నడిపిస్తాయి. ప్రియమైన స్నేహితుడిని కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. మీ ఉన్నతమైన సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి ఉంటూ, భాగస్వామ్య లేదా కుటుంబ సంబంధాల్లో తలెత్తిన చిన్నపాటి మనస్పర్థలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకుంటారు.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు విజయాలు కట్టబెట్టే రోజుగా చెప్పవచ్చు. ప్రేమ జీవితం, కెరీర్ మరియు వ్యక్తిగత అభివృద్ధిలో అద్భుతమైన వృద్ధిని చూస్తారు. ఆర్థిక విషయాల్లో అదృష్టం పూర్తిగా మీ వెంటే ఉంటుంది. మీ నైపుణ్యాలను, ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి రంగంలోకి దిగడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం.
కర్కాటక రాశి:
ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారు తమ మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి మరియు ఆరోగ్యం సానుకూలంగానే ఉన్నప్పటికీ, ఖర్చుల విషయంలో మాత్రం కచ్చితమైన నియంత్రణ అవసరం. జీవితంలో జరిగే అనూహ్య పరిణామాలను ప్రశాంతంగా స్వీకరించడం మంచిది.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా గడిచిపోతుంది. మీ మనసులోని భావాలను ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా స్పష్టంగా వ్యక్తపరచండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో నిజాయితీగా ఉండాలి, అనవసరమైన అనుమానాలకు తావివ్వకండి. వృత్తి జీవితంలో మీ సత్తా చాటేందుకు నూతన అవకాశాలను అన్వేషించండి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
కన్యా రాశి:
కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు కొన్ని రకాల సవాళ్లు ఎదురుకావచ్చు. అయితే వీటిని మీరు మీ ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కొంటారు. ఈ అడ్డంకులే మీ వ్యక్తిగత వికాసానికి, కెరీర్ పురోగతికి మరియు ఆర్థిక విజయాలకు మెట్లుగా మారుతాయి. పరిస్థితులకు తగినట్లుగా మారడమే విజయ రహస్యం.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు కాబట్టి లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు అవసరం. మీ ప్రేమ జీవితంలో రొమాన్స్ను పెంచుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. జీవితంలో ఎదురయ్యే హెచ్చుతగ్గులను సహనంతో ఎదుర్కోవాలి.
వృశ్చిక రాశి:
ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారికి కెరీర్ మరియు ఆర్థిక రంగాల్లో సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. వ్యక్తిగత అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వినడానికి మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు వెళ్లడం శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో భాగస్వామితో భావాలను పంచుకునేటప్పుడు కమ్యూనికేషన్ను మెరుగుపరచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. పొట్టకు సంబంధించిన చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. కాబట్టి ఆహారపు అలవాట్లపై శ్రద్ధ వహిస్తూ, సంతోషంగా గడపండి.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారు ఉదయం పూట చిన్నపాటి ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. వీటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు స్మార్ట్ మానిటరీ మేనేజ్మెంట్ చాలా అవసరం. మీ వృత్తి రంగంలో వంద శాతం ఫలితాలు ఇవ్వడానికి శ్రమించండి. ధనపరమైన విషయాలను చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయండి.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో ఉత్సాహంగా సాగుతుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా ధనలాభం కలుగుతుంది. తోటివారికి సహాయం చేయడం ద్వారా మీకు మానసిక తృప్తి లభిస్తుంది. మీరు చేపట్టిన ప్రాజెక్టుల్లో అద్భుతమైన విజయం సాధించడం ఈ రోజు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారు ఈ రోజు సెల్ఫ్ లవ్ మరియు సెల్ఫ్ కేర్పై పూర్తి దృష్టి పెట్టాలి. మీలోని ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు మిమ్మల్ని మంచి ప్రాజెక్టుల వైపు, ప్రముఖుల వైపు ఆకర్షిస్తాయి. మీ కంఫర్ట్ జోన్ దాటి బయటకు వచ్చి కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More