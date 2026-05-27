Numerology: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు మహా తెలివైన వారు.. ఏ పని చేసినా వారే నంబర్ 1!
Numerology: సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని తేదీల్లో జన్మించిన వారు పుట్టుకతోనే జీనియస్లు. వారి తెలివితేటలు, నాయకత్వ లక్షణాలు ఇతరుల కంటే భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు మహా తెలివైన వారు. ఆ లక్కీ డేట్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
మనం ఏ తేదీన పుట్టాం అనే అంశం మన వ్యక్తిత్వాన్ని, భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుందని సంఖ్యా శాస్త్రం నిపుణులు చెబుతుంటారు. కొందరు పుట్టుకతోనే అపారమైన మేధాశక్తిని కలిగి ఉంటారు. చిన్నప్పటి నుంచే వీరి ఆలోచనలు మిగతా వారితో పోలిస్తే ఎంతో భిన్నంగా, చురుగ్గా ఉంటాయి. వీరిని ఎవరూ వెనక్కి నెట్టలేరు. ఏ రంగంలో అడుగుపెట్టినా అక్కడ తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారు. 1, 5, 9 మూలాంకాలు కలిగిన వారిలో ఇలాంటి అద్భుత లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. వారి ప్రత్యేకతలు ఏంటో ఇప్పుడు లోతుగా చూద్దాం.
రాజసం ఉట్టిపడే మూలాంకం 1
ఏ నెలలోనైనా 1, 10, 19 లేదా 28వ తేదీల్లో మీరు జన్మించి ఉంటే, మీ మూలాంకం 1 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి సూర్య భగవానుడు. గ్రహాలకు రాజు సూర్యుడు కాబట్టి, ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిలో ఆ రాజసం, నాయకత్వ లక్షణాలు మెండుగా ఉంటాయి.
వీరు ఎవరి కింద పని చేయడానికి ఇష్టపడరు. సొంతంగా ఎదగాలనే తపన వీరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరి ఆత్మవిశ్వాసమే వీరిని గెలుపు తీరాలకు చేరుస్తుంది. ఏ ఆఫీసులో ఉన్నా వీరు బాస్ లాగే పని చేస్తారు. సమస్య ఏదైనా సరే, ధైర్యంగా ముందుండి నడిపిస్తారు.
తెలివితేటలకు మారుపేరు మూలాంకం 5
5, 14 లేదా 23వ తేదీల్లో పుట్టిన వారి మూలాంకం 5. ఈ సంఖ్యకు బుధ గ్రహం అధిపతి. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడిని బుద్ధికి, వ్యాపారానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు అద్భుతమైన తెలివితేటలు కలిగి ఉంటారు. ఎంతటి క్లిష్టమైన సమస్యనైనా చిటికెలో పరిష్కరించగల చతురత వీరి సొంతం.
వీరి మాట్లాడే తీరు, ఎదుటివారిని ఆకట్టుకునే గుణం చాలా గొప్పగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా బిజినెస్ రంగంలో వీరికి తిరుగుండదు. డబ్బును ఎలా సంపాదించాలి, దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనే విషయంలో వీరి తర్వాతే ఎవరైనా. పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా తమకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడంలో వీరు దిట్ట.
ధైర్య సాహసాల మూలాంకం 9
ఏ నెలలోనైనా 9, 18 లేదంటే 27వ తేదీల్లో పుట్టిన వారిది మూలాంకం 9. ఈ సంఖ్యకు కుజుడు అధిపతి. కుజుడు అంటేనే శక్తికి, ధైర్యానికి ప్రతీక. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఎప్పుడూ ఎనర్జిటిక్గా కనిపిస్తారు. ఏ సవాలునైనా, రిస్క్నైనా స్వీకరించడానికి వీరు అస్సలు వెనుకాడరు.
ఏదైనా ఒక పనిని మొదలుపెడితే అది పూర్తయ్యే వరకు నిద్రపోరు. వీరిలో ఉండే పట్టుదల చూసి శత్రువులు కూడా ఆశ్చర్యపోతారు. క్రీడలు, డిఫెన్స్ లేదా ఏదైనా పోటీ రంగాల్లో వీరు ఎప్పుడూ టాప్ పొజిషన్లోనే ఉంటారు. వీరిలో ఉండే పోరాట పటిమ ఎందరికో స్ఫూర్తినిస్తుంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన వివరాలు అంకశాస్త్ర నిపుణుల అభిప్రాయాలు, అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించాం. వీటిని పూర్తిగా విశ్వసించే ముందు సంబంధిత రంగ నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More