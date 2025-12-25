న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు స్నేహమంటే ప్రాణం ఇస్తారు, ఎప్పుడూ మోసం చేయరు!
న్యూమరాలజీ ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. న్యూమరాలజీ ఆధారంగా ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుందనేది తెలుసుకోవడంతో పాటు, భవిష్యత్తు గురించి కూడా అనేక విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు సంఖ్యలు ఉంటాయి. ఈ సంఖ్యల ఆధారంగా అనేక విషయాలను తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఒక్కో సంఖ్యకు ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. కొన్ని సంఖ్యల వారికి అది ప్లస్ అయితే, అదే కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారికి మైనస్ అవ్వచ్చు.
స్నేహానికి ఎక్కువ విలువ
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు మాత్రం స్నేహానికి ఎక్కువ విలువ ఇస్తారు. స్నేహం అంటే ప్రాణం ఇస్తారు. అత్యంత స్నేహపూర్వక సంఖ్యలు వీరు అని చెప్పొచ్చు. న్యూమరాలజీలో ఉన్న రాడిక్స్ సంఖ్యల ద్వారా ఆ వ్యక్తి తాలూకా విషయాలను కూడా తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఒక వ్యక్తి రాడిక్స్ సంఖ్యను ఆధారంగా అతని స్వభావం ఎలా ఉంది, అతని జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి వంటి చాలా విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. రాడిక్స్ సంఖ్య ఒక వ్యక్తి గురించి అనేక విషయాలను తెలుపుతుంది. స్నేహంలో నెంబర్ వన్గా నిరూపించబడిన సంఖ్యల వారి గురించి ఈరోజు చూసేద్దాం.
ఈ తేదీల వారు హృదయపూర్వకంగా స్నేహితులతో కలిసిమెలిసి ఉంటారు. వారి కోసం ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. మరి ఏ రాడిక్స్ సంఖ్యల వారు మంచి స్నేహితులు? ఈ తేదీల్లో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.
రాడిక్స్ నెంబర్ 2:
ఏదైనా నెలలో 2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 2 అవుతుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు స్నేహానికి ప్రాణం ఇస్తారు. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి చంద్రుడు. ఈ వ్యక్తులు స్వభావరీత్యా ఎంతో మృదువుగా ఉంటారు. చాలా శ్రద్ధ, కళా స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. వారి జీవితంలోకి ఎవరైనా వస్తే, సొంతంగా భావిస్తారు. వారి కోసం ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధపడతారు. ఆనందం కోసం ఏం చేయడానికైనా ముందుంటారు. ఇలా స్నేహం కోసం ఏదైనా చేసే మంచి స్నేహితులుగా పేరు తెచ్చుకుంటారు. ఒకవేళ కనుక ఆ నిజమైన స్నేహితుడు నమ్మకాన్ని బ్రేక్ చేస్తే, ఇక కనీసం వారి వైపుకూడా చూడరు.
రాడిక్స్ నెంబర్ 4:
ఏదైనా నెలలో 4, 13, 22, 31 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 4 అవుతుంది. నాలుగు సంఖ్యకు అధిపతి రాహువు. ఈ కారణంగా ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు అందరితో పోల్చుకుంటే భిన్నంగా ఉంటారు. రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఏమాత్రం భయపడరు. ఉల్లాసంగా ఉంటారు. నెంబర్ నాలుగు వ్యక్తులకు ఎక్కువ స్నేహితులు ఉండరు. అయితే, తక్కువ స్నేహితులు ఉన్నప్పటికీ, మరణం వరకు వారిని వదిలిపెట్టరు. అందుకే ఇలాంటి వారు స్నేహితులుగా ఉండాలని చాలా మంది కోరుకుంటారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి దగ్గరగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారు.
రాడిక్స్ నెంబర్ 5:
ఏదైనా నెలలో 5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 5 అవుతుంది. రాడిక్స్ సంఖ్య 5కి చెందిన వారు కూడా స్నేహపూర్వకంగా ఉంటారు. అందరితో మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉంటారు. వీరికి మంచి కామెడీ టైమింగ్ కూడా ఉంటుంది. అందరి హృదయాలను గెలుచుకుంటారు. స్నేహితుల కోసం ఏమైనా చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. మంచి స్నేహితులుగా పేరు తెచ్చుకుంటారు.
రాడిక్స్ నెంబర్ 6:
రాడిక్స్ నెంబర్ 6కి చెందిన వారు కూడా మంచి స్నేహితులే. ఏదైనా నెలలో 6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 6 అవుతుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు స్నేహాన్ని ఎప్పటికీ కొనసాగిస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వ్యక్తులు సున్నితంగా ఉంటారు. దీంతో ప్రతిదీ సులభంగా అర్థం చేసుకుంటారు. స్నేహితులకు ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా వదిలిపెట్టరు. ఆ కష్టాన్ని కూడా తమ కష్టంగానే ఫీలవుతారు.