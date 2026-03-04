ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ఎల్లప్పుడూ సూర్య అనుగ్రహం ఉండడంతో డబ్బుకు లోటు ఉండదు.. జీవితంలో బాగా సక్సెస్ అవుతారు!

Edit Profile
    Published on: Mar 04, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వేగం, ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వం, కీర్తి, పేరు, ప్రఖ్యాతలకు ప్రధాన కారకంగా పరిగణించబడే సూర్య భగవానుడి సంఖ్య ఒకటి. నంబర్ 1 ఉన్న వ్యక్తులు స్వభావరీత్యా గంభీరమైన, ప్రభావవంతమైన మరియు లక్ష్య-కేంద్రీకృత వ్యక్తులు. ఈ వ్యక్తులు జీవితంలో చాలా చిన్న వయస్సులోనే పేరు సంపాదించడం ప్రారంభిస్తారు, కానీ నిజమైన ఎత్తు, స్థిరమైన కీర్తి మరియు సమాజంలో గౌరవం 30–35 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత లభిస్తాయి.

    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ఎల్లప్పుడూ సూర్య అనుగ్రహం ఉండడంతో డబ్బుకు లోటు ఉండదు

    నంబర్ 1 వారు ఎలా వుంటారు?

    ఏదైనా నెలలో 1,10,19,28న పుడితే వారు రాడిక్స్ సంఖ్య ఒకటి అవుతుంది. ఈరోజు నంబర్ 1 యొక్క లక్షణాలు మరియు జీవితంలోని వివిధ అంశాలను తెలుసుకుందాం.

    గంభీరమైన, ప్రభావవంతమైన స్వభావం

    నంబర్ 1 ఉన్న వ్యక్తులు స్వభావరీత్యా వేగంగా ఉంటారు, ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి ఉంటారు మరియు సహజ నాయకులు. వీరికి సూర్యుడిలా ప్రకాశవంతమైన కాంతి మరియు మనోజ్ఞత ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు ప్రతిదీ క్రొత్త మార్గంలో చేయడాన్ని విశ్వసిస్తారు. గుంపు నుండి ప్రత్యేకంగా నిలబడటానికి ఇష్టపడతారు. వీరి వ్యక్తిత్వం చాలా బలంగా ఉంటుంది; ప్రజలు సహజంగానే వారి వైపు ఆకర్షితులవుతారు. ఈ వ్యక్తులు బాధ్యత తీసుకోవడానికి ఎప్పుడూ వెనుకాడరు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ధైర్యం కోల్పోరు. వారిలో స్వేచ్ఛా స్ఫూర్తి చాలా బలంగా ఉంటుంది, కాబట్టి వారు ఎవరి ఒత్తిడికి లోనైనా పని చేయగారాలు .

    లక్షణాలు మరియు లోపాలు

    లక్షణాలు – తెలివైన, ఆత్మవిశ్వాసం గల, ప్రతిష్టాత్మకమైన, ధైర్యవంతమైన, వేగంగా నిర్ణయం తీసుకునే వ్యక్తి, ఆకట్టుకునే వ్యక్తిత్వం, పేరు ప్రఖ్యాతులను సంపాదించే శక్తి, నిజాయితీ, న్యాయబద్ధత.

    లోపాలు – అహంకారం, మొండి స్వభావం, తొందరపడటం, ఇతరులు చెప్పేది వినకపోవడం, భావాలను వ్యక్తీకరించలేకపోవడం, కొన్నిసార్లు ఒంటరిగా ఉండటం, కోపం తెచ్చుకునే ధోరణి.

    కెరీర్‌

    నంబర్ 1 ఉన్న వ్యక్తులు తమ కెరీర్‌లో చాలా వేగంగా పేరు సంపాదిస్తారు. వీరు మేనేజ్‌మెంట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, రాజకీయాలు, ఆర్మీ, స్పోర్ట్స్, ఫిల్మ్, మీడియా, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ లేదా ప్రభుత్వ రంగాలలో చాలా విజయవంతమవుతారు. వీరికి నాయకత్వం వహించే సహజ సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు త్వరగా బాస్‌లు, మేనేజర్లు, నాయకులు లేదా స్టార్లు అవుతారు. పేరు ప్రఖ్యాతులు వారి జీవితంలో ఒక భాగం అవుతాయి. ప్రారంభ జీవితంలో ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు, కానీ 30–35 సంవత్సరాల తర్వాత వారి నిజమైన ప్రకాశం మరియు స్థిరమైన కీర్తి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ వ్యక్తులు తమ బ్రాండ్‌ను నిర్మించడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు.

    ఆరోగ్యం, జీవనశైలి

    నంబర్ 1 ఉన్నవారికి తలనొప్పి, కంటి సమస్యలు, అధిక రక్తపోటు, హృదయ సంబంధ సమస్యలు మరియు కోపంతో సంబంధం ఉన్న వ్యాధులు ఉండవచ్చు. వీరిలో పిత్త దోషం పెరిగే అవకాశం ఉంది. జీవనశైలిలో వారి శక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు వ్యాయామం, క్రీడలు లేదా శారీరక కార్యకలాపాలను ఇష్టపడతారు. వీరికి సూర్య నమస్కారం, ప్రాణాయామం, ఉదయాన్నే చల్లటి నీటితో స్నానం చేయడం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    ప్రేమ జీవితం, సంబంధాలు

    నంబర్ 1 ఉన్న వ్యక్తులు ఆత్మగౌరవం మరియు సంబంధాల విషయంలో నమ్మకంగా ఉంటారు. ఈ వ్యక్తులు తమ భాగస్వాముల నుండి గౌరవం మరియు నిజాయితీని ఆశిస్తారు. ఈ వ్యక్తులు సంబంధాలలో నియంత్రణ కలిగి ఉండటానికి ఇష్టపడతారు, కానీ అదే సమయంలో చాలా నమ్మకమైన మరియు బాధ్యతాయుతంగా ఉంటారు. వైవాహిక జీవితంలో స్థిరత్వం 30–35 సంవత్సరాల తర్వాత వస్తుంది. ఈ వ్యక్తులు కుటుంబం కోసం ప్రతిదీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు, కానీ వారి స్వాతంత్ర్యం విషయంలో రాజీ పడరు. వారు కొన్నిసార్లు అహంకారాన్ని చూపించవచ్చు, కానీ లోతైన స్థాయిలో వారు చాలా సున్నితంగా మరియు శ్రద్ధగా ఉంటారు.

    నంబర్ 1 వారికి నివారణలు మరియు సలహాలు

    ప్రతి ఆదివారం సూర్య భగవానుడికి నీటిని సమర్పించండి మరియు ‘ఓం ఘృణి సూర్యాయ నమః’ అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.

    పేదలకు గోధుమలు, బెల్లం లేదా ఎర్ర వస్త్రాన్ని దానం చేయండి.

    ఎరుపు లేదా నారింజ రంగు దుస్తులు ఎక్కువగా ధరించండి.

    మీ కోపాన్ని నియంత్రించండి మరియు ఓపికగా ఉండండి. ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రాన్ని పఠించండి.

    నంబర్ 1 ఉన్న వ్యక్తులు సూర్య భగవానుడి కృపతో పేరు మరియు ప్రఖ్యాతులు పొందుతారు. వారి అతిపెద్ద బలం ఆత్మవిశ్వాసం మరియు నాయకత్వం. ఈ వ్యక్తులు జీవితంలో చాలా చిన్న వయస్సులోనే పేరు సంపాదించడం ప్రారంభిస్తారు, కానీ నిజమైన ఎత్తు మరియు స్థిరమైన విజయం 35 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత వస్తుంది.

