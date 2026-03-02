Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    చాలా ప్రమాదకరమైన అంగారక యోగం.. ఇప్పటి నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు సమస్యలు రావచ్చు!

    హోలీ పండుగను అంగారక యోగం, చంద్ర గ్రహణంతో జరుపుకోనున్నాము. ఈ యోగం చాలా ప్రమాదకరం. ఈ యోగం ఏర్పడినప్పుడు వ్యతిరేక శక్తి దాని శిఖరాగ్రానికి చేరుకుంటుందని చెబుతారు. సూర్యుడు, రాహువు, కుజ సంయోగం చెందినప్పుడు ఈ గ్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది. 1 లేదా 2 రోజులు కాదు, ఈ అంగారక యోగం కుంభరాశిలో ఏప్రిల్ 2 వరకు ఉంటుంది.  

    Published on: Mar 02, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఈసారి హోలీ పండుగను అంగారక యోగం, చంద్ర గ్రహణంతో జరుపుకోనున్నాము. అంగారక యోగం చాలా ప్రమాదకరం. ఈ యోగం ఏర్పడినప్పుడు వ్యతిరేక శక్తి దాని శిఖరాగ్రానికి చేరుకుంటుందని చెబుతారు. సూర్యుడు, రాహువు, కుజ సంయోగం చెందినప్పుడు ఈ గ్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఒకటి లేదా రెండు రోజులు కాదు, ఈ అంగారక యోగం కుంభరాశిలో ఏప్రిల్ 2 వరకు ఉంటుంది. సూర్యుడు నిష్క్రమించడం వల్ల దీని ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుంది, అయితే కుజుడు మరియు రాహువు ఈ రాశిచక్రంలో ఏప్రిల్ 2 వరకు ఉంటారు.

    అంగారక యోగంతో ఈ రాశులకు సమస్యలు
    అంగారక యోగంతో ఈ రాశులకు సమస్యలు

    అంగారక యోగం

    ఈ యోగంలో అగ్ని మంటలు సంభవిస్తాయని చెబుతారు. ఇది పూర్తిగా అగ్నితో ముడిపడి ఉంది, ఇది ప్రతికూల శక్తిని ఇచ్చే యోగం. ఈ యోగంలో కుజ గ్రహం రావడం వల్ల ఇది రాహువుతో కలిసి ప్రాణాంతక, వ్యతిరేక శక్తిని పెంచుతుంది. జ్యోతిష్కుడు దివాకర్ త్రిపాఠి ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 23 నుండి మార్చి 1, 2026 వరకు కుంభరాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు, కుజుడు, శుక్రుడు మరియు రాహువు కలయిక ఏర్పడుతుంది. కుంభ రాశిలో గురువు యొక్క భావన ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకతను కొంత తగ్గిస్తుంది; అయినప్పటికీ అకస్మాత్తుగా ఈ కాలంలో పెద్ద ప్రతికూల మార్పులు కూడా చోటు చేసుకుంటాయి.

    ప్రమాదాలు

    ఈ యోగం కారణంగా భారతదేశంలో తూర్పు మరియు పశ్చిమ ప్రాంతాలలో, ముఖ్యంగా నైరుతి మరియు ఈశాన్య ప్రాంతాలలో ప్రకృతి ప్రమాదాలు మరియు ఇతర ప్రధాన ప్రమాదాలు కనిపిస్తాయి. మంటలు పెద్ద నష్టాన్ని కలిగించవచ్చు. భూకంపం, తుఫాను లేదా ఏదైనా ఇతర పెద్ద ప్రకృతి ప్రమాదం ఆకస్మిక నష్టాన్ని కలిగించవచ్చు. ఈ యోగం కారణంగా కొన్ని రాశులకు క్లిష్టమైన సమయం ఉంటుంది.

    అంగారక యోగంతో ఈ రాశులకు సమస్యలు

    1.మిథున రాశి

    మీ పరిస్థితులు మారతాయి. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 2 వరకు మీరు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ఈ సమయంలో కొత్త పెట్టుబడులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి; మీరు దానిని ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేస్తే అది మీకు మంచిది. ఈ సమయంలో మీరు నిర్లక్ష్యం నివారించాలి.

    2.కర్కాటక రాశి

    ఈ రాశి వారికి వివాదాలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో మీకు ఎవరైనా ద్రోహం చేయవచ్చు, కాబట్టి ఈ సమయంలో ఎవరినీ గుడ్డిగా విశ్వసించవద్దు. ఆఫీసులో సైతం కొత్త పనిలో మార్పుల వల్ల మీరు నష్టాలను చవి చూడవచ్చు.

    3.ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారు మాట్లాడటం వల్ల ప్రజలు నష్టాలను చవిచూడవచ్చు. అందువల్ల ఈ సమయంలో చట్టపరమైన విషయాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది, ఎందుకంటే అంగారక యోగం మిమ్మల్ని కోర్టుకు లాగుతుంది. ఈ సమయంలో ప్రమాదాన్ని పరిహరించండి.

    4.కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి వ్యక్తిగత జీవితంలో సమస్యలుంటాయి. కుంభ రాశి వారికి ప్రేమ జీవితంలో సమస్యలు ఉంటాయి. మీరు మీ వ్యక్తిగత జీవితంపై శ్రద్ధ వహించాలి మరియు ఈ సమయంలో అపార్థాలు, పరస్పర సంబంధాలను నిర్వహించాలి. అహంకారానికి దూరంగా ఉండాలి.

    అటువంటి పరిస్థితిలో అంగారక గ్రహానికి సంబంధించిన సమస్యలు మీకు మరింత సమస్యలను తెస్తాయి. ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. శస్త్రచికిత్స కూడా జరగవచ్చు. ఈ సమయంలో మీ ప్రసంగాన్ని నియంత్రించండి. ఈ సమయంలో చట్టపరమైన కేసులు కూడా రావచ్చు.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/చాలా ప్రమాదకరమైన అంగారక యోగం.. ఇప్పటి నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు సమస్యలు రావచ్చు!
    News/Rasi Phalalu/చాలా ప్రమాదకరమైన అంగారక యోగం.. ఇప్పటి నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు సమస్యలు రావచ్చు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes