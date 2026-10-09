అక్టోబర్ 11–17 వార ఫలాలు: ఈ 6 రాశులకు ధనలాభం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు!
అక్టోబర్ 11 నుంచి 17, 2026 వరకు గ్రహాల సంచారాల ఆధారంగా ఈ వారం ఆరు రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ సంబంధాల్లో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకోవచ్చని ఈ కథనం వివరిస్తోంది.
అక్టోబర్ 11 నుంచి 17 వరకు ఆకాశంలో గ్రహాల గమనం అత్యంత ప్రత్యేకంగా మారనుంది. సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, గురువు, శని తదితర గ్రహాల కలయిక వల్ల మిథునం, సింహం, కన్య, తుల, ధనుస్సు, మీన రాశుల వారి కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి.
రానున్న వారం (అక్టోబర్ 11 నుంచి 17 వరకు) జ్యోతిష్య పరంగా అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ కాలంలో ఆకాశంలో శక్తివంతమైన గ్రహాల రాకపోకలు, సంచారాలు కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని సానుకూల మార్పులను తీసుకురానున్నాయి. వారం ప్రారంభంలో సూర్యుడు కన్యారాశిలో సంచరించి, అక్టోబర్ 17న తన నీచ రాశి అయిన తులలోకి ప్రవేశించనున్నారు. అదే సమయంలో శుక్రుడు తన స్వక్షేత్రమైన తులలో వక్రీ గమనంలో ఉండటంతో పాటు 'మాలావ్య రాజయోగం' ప్రభావం కొనసాగుతుంది.
దేవగురువు బృహస్పతి అత్యంత శక్తివంతమైన కర్కాటక రాశిలో ఉండగా, శని మీన రాశిలో వక్రీ చరణంలో పయనిస్తున్నాడు. గ్రహాల ఈ అరుదైన అమరిక కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక, కుటుంబ మరియు ఉద్యోగ రంగాల్లో అపూర్వమైన శుభ ఫలితాలను ప్రసాదిస్తోంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ రాశి అధిపతి అయిన బుధుడు, శుక్రుడు మరియు చంద్రుడు పంచమ భావంలో సంచరించడం వల్ల మీలో సృజనాత్మకత, సానుకూల శక్తి విశేషంగా పెరుగుతాయి.
మీరు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడి, భౌతిక సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. విద్యార్థులకు చదువులో అత్యుత్తమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. పిల్లల ద్వారా శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపార, ఉద్యోగ రంగాలలో ఉన్నవారికి పురోగతి కనిపిస్తుంది. అయితే, మాటతీరుపై కాస్త సంయమనం పాటించడం మంచిది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. మీలోని ఆత్మవిశ్వాసం, పరాక్రమం పెరిగి నిలిచిపోయిన పనులను వేగంగా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
ఉన్నత విద్య లేదా విదేశీ ప్రయాణాల కోసం ప్రయత్నించే వారికి ఇది సరైన సమయం. శని ప్రభావం కారణంగా వ్యాపార భాగస్వామ్యాల్లో మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా ప్రయోజనం చేకూరినా, అప్పుడప్పుడు ఖర్చులు కూడా ఎదురుకావచ్చు. శని ప్రభావం నేపథ్యంలో కొద్దిగా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారికి ఈ వారం అదృష్టం తోడు నిలుస్తుంది. సుఖసౌఖ్యాలు పెరగడంతో పాటు ఆర్థికంగా తిరుగులేని పురోగతి సాధిస్తారు. బిజినెస్ పార్టనర్షిప్ల ద్వారా ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి. స్థిరాస్తులకు సంబంధించిన పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. జీవిత భాగస్వామ్యంతో బంధం బలపడుతుంది.
కెరీర్లో ముందుకు వెళ్లేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు తారసపడతాయి. అయితే, కుజుడు మరియు కేతుల ప్రభావం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో మానసిక ఆందోళన కలిగే అవకాశం ఉంది. ప్రశాంతంగా ఉంటూ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం.
తులా రాశి
తులా రాశిలో శుక్రుడు, బుధుడు మరియు చంద్రుని కలయిక ఒక సువర్ణ అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. బుధుడి ప్రభావంతో మీ బౌద్ధిక సామర్థ్యం పెరిగి, క్లిష్టమైన సమస్యలను సైతం సులభంగా పరిష్కరిస్తారు.
ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అన్యోన్యత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా గుర్తింపు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. నష్టపోయిన వ్యాపారాలు మళ్లీ లాభాల బాట పడతాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలను దరిచేరనీయకుండా ముందుకు సాగండి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం ఆర్థికంగా లాభాల పంట పండుతుంది. మీ ముందుకు వచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారికి ఇది అనుకూల సమయం. పదోన్నతులతో పాటు ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
కుటుంబంలో అందరి సహకారం లభించడంతో మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామయంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు వేయడం మంచిది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ వారం పరాక్రమం, ఉత్సాహం రెట్టింపు అవుతాయి. నూతన ప్రాజెక్టులకు లేదా వ్యాపారాలకు శ్రీకారం చుట్టడానికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి రాబడులు వస్తాయి.
తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు, మద్దతుతో ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. మీ మధురమైన వాక్చాతుర్యంతో ఇతరులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ఆర్థికంగా స్థిరపడేందుకు ఈ వారం ఎంతో దోహదపడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More