అక్టోబర్లో ఈ 6 రాశులకు శుభ ఫలితాలు.. ధనలాభం, ఉద్యోగంలో విజయాలు!
జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం అక్టోబర్ నెలలో సూర్యుడు, గురుడు, శుక్రుడి రాశి మార్పులు ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం చూపనున్నాయి. ఈ గ్రహాల ప్రత్యేక స్థితి కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక, వృత్తి, కుటుంబ విషయాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అక్టోబర్ నెల గ్రహ-నక్షత్రాల గమనం దృష్ట్యా అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ మాసంలో సూర్యుడు, గురుడు, శుక్రుడు తమ రాశులను మారుస్తున్నారు. పంచాగం ప్రకారం అక్టోబర్ 17న సూర్యుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించనుండగా, అక్టోబర్ 31న గురుడు సింహ రాశిలోకి వస్తాడు. అలాగే శుక్రుడు కూడా అక్టోబర్ 30న ఉదయించనున్నాడు. గ్రహాల ఈ ప్రత్యేక స్థితి వల్ల కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల వారికి భౌతిక సుఖాలు, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ విశ్లేషణ ప్రకారం అక్టోబర్ మాసం ఏయే రాశుల వారికి ఎలాంటి ఫలితాలను ఇస్తుందో వివరంగా చూద్దాం.
వృషభ రాశి: కీలక నిర్ణయాలు, వ్యాపారంలో పురోగతి
వృషభ రాశి వారికి అక్టోబర్ నెల శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ఈ కాలంలో మీలో కొంత కోపం పెరిగినప్పటికీ, జీవితానికి సంబంధించిన కీలకమైన, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపార పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. మీ పనితీరును చూసి ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసిస్తారు. కుటుంబంతో కలిసి ఆహ్లాదకరమైన యాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి: నలుమూలల నుంచి ధన లాభం
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ మాసం ఆశించిన దానికంటే మెరుగైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీకు నలుమూలల నుంచి లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితిలో అనూహ్య సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. విదేశాలతో వ్యాపారం చేసే వారికి భారీ లాభాలు దక్కుతాయి, దీనివల్ల బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. భౌతిక సుఖాలు పెరగడంతో పాటు తండ్రి గారి సహకారం సంపూర్ణంగా లభిస్తుంది.
సింహ రాశి: కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం, కోర్టు కేసుల్లో విజయం
సింహ రాశి వారు ఈ నెలలో తాము పడిన కష్టానికి తగిన పూర్తి ఫలితాన్ని అందుకుంటారు. ప్రతి పనిలోనూ విశేషమైన విజయాలు సాధిస్తారు. పాత వివాదాలు అన్నీ సమసిపోతాయి. కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. మీ మాట తీరు ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఆగిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ప్రభుత్వ రంగంతో సంబంధాలు బలపడి మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
వృశ్చిక రాశి: కొత్త ఆదాయ మార్గాలు, శుభవార్తలు
వృశ్చిక రాశి వారికి అర్థిక పరంగా అక్టోబర్ అద్భుతంగా ఉంది. ధన సంపాదనకు కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోవడంతో పాటు పాత వనరుల ద్వారా కూడా డబ్బు వస్తుంది. మంచి వార్తలు విని మనసు ఆనందంతో నిండిపోతుంది. ప్రభుత్వ వర్గాల నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. కుటుంబంతో ఆనందంగా సమయం గడుపుతారు. పెళ్లికాని యువతీ యువకులకు మంచి వివాహ ప్రతిపాదనలు వస్తాయి.
మకర రాశి: అప్పుల బాధల నుంచి విముక్తి, గొప్ప విజయాలు
మకర రాశి వారికి ఇప్పటివరకు వేధిస్తున్న సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. కుటుంబ సభ్యుల అండదండలతో వ్యాపారంలో మంచి వృద్ధిని సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడడంతో పాటు పాత అప్పుల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి లభిస్తుంది, తద్వారా పొదుపు చేయడంలో సఫలీకృతులు అవుతారు. ప్రభుత్వ వ్యవస్థల నుంచి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. ఈ నెలలో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది వేస్తాయి.
మీన రాశి: ఉద్యోగస్తులకు సువర్ణావకాశాలు
మీన రాశి వారికి అక్టోబర్ నెల సరికొత్త ఆశలను మోసుకొస్తోంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఉన్నతాధికారుల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. అయితే కుటుంబ జీవితంలో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున సంయమనం పాటించడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More