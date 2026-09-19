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అక్టోబర్‌లో గ్రహాల రాశి మార్పులు: ఈ 4 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!

అక్టోబర్ నెలలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, గురుడు వంటి ప్రధాన గ్రహాల సంచారాలతో పాటు శని, రాహు-కేతువుల స్థానాలు కూడా జ్యోతిష్యపరంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయని ఈ కథనం చెబుతోంది. 

Published on: Sep 19, 2026, 11:00:56 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అక్టోబర్ నెల అత్యంత కీలకమైనదిగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నెలలో సూర్యుడు, బుధుడు, గురుడు, శుక్రుడు వంటి ప్రముఖ గ్రహాలు తమ రాశులను మారుస్తుండటంతో పాటు, శని గమనం కూడా ప్రత్యేక చర్చనీయాంశంగా మారింది. సాధారణంగా గ్రహాల సంచారం 12 రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.

అక్టోబర్‌లో గ్రహాల రాశి మార్పులు: ఈ 4 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!
అక్టోబర్‌లో గ్రహాల రాశి మార్పులు: ఈ 4 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!

ముఖ్యంగా ఈ నెలలో కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో తిరుగులేని విజయాలు దక్కే అవకాశం ఉంది. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు కూడా గ్రహాల రాశి మార్పులు, జ్యోతిష్య ఫలితాలపై ఎంతో ఆసక్తి చూపుతుంటారు. అక్టోబర్‌లో అదృష్టం వరించబోయే ఆ ముఖ్యమైన నాలుగు రాశుల వివరాలు చూద్దాం.

మేష రాశి:

మేష రాశి వారికి ఈ నెల వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి. ఆఫీసులో ఇప్పటివరకు ఎదుర్కొన్న ఒత్తిడి తొలగిపోయి, కొత్త బాధ్యతలు మీ చేతికి వస్తాయి. "ఉద్యోగంలో పైఅధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కడంతో పాటు కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తాం," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

వ్యాపారస్తులు కొత్త ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి ఇదే అనువైన సమయం. అయితే, ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. కుటుంబంలో చిన్నపాటి చర్చలు జరిగినా, మీ సంయమనం సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది.

కర్కాటక రాశి: ఆర్థిక స్థిరత్వం, నూతన మార్గాలు

కర్కాటక రాశి వారికి అక్టోబర్ మాసం ఆర్థిక పరమైన ప్రయోజనాలను మోసుకొస్తుంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. ఉద్యోగంలో మారాలనే ఆలోచనలో ఉన్నవారికి ఇది సరైన సమయం. వ్యాపారంలో పాత పరిచయాలు పునరుద్ధరించబడి భారీ లాభాలను ఆర్జిస్తారు. అయితే, పెరుగుతున్న ఖర్చులపై గమనించడం తప్పనిసరి. కుటుంబ సభ్యులతో ఎక్కువ సమయం గడపడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

సింహ రాశి: గురు గోచారంతో సువర్ణావకాశాలు

ఈ నెల చివరి భాగం సింహ రాశి వారికి అత్యంత కీలకం కానుంది. అక్టోబర్ 31న దేవగురువు బృహస్పతి సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. జ్యోతిషశాస్త్రంలో గురుడిని ఐశ్వర్యం, జ్ఞానం, అభివృద్ధికికారకుడిగా భావిస్తారు. "ఈ మహా గోచార ప్రభావం మా కెరీర్, సంపదపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది," అని ఉద్యోగ వర్గాలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. వ్యాపార విస్తరణకు పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అన్ని కోణాలూ బేరీజు వేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

వృశ్చిక రాశి: శ్రమకు తగిన గుర్తింపు

వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ నెలలో లక్ష్యాలపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో మీరు పడే కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం కచ్చితంగా దక్కుతుంది. నూతన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి వ్యాపారాన్ని విస్తరించడంలో సహాయపడతాయి. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని సరైన బడ్జెట్ రూపొందించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కుటుంబంలో ముఖ్యమైన విషయాలపై చర్చలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.

ఏయే గ్రహాల కదలికలపై ప్రత్యేక దృష్టి?

ఈ నెలలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, గురుల సంచారంతో పాటు ఛాయా గ్రహాలైన రాహు-కేతువుల స్థానాలు కూడా జ్యోతిష్య విశ్లేషణలో ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. గ్రహాల ఈ ప్రత్యేక గమనం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాశుల వారి జాతక చక్రంలో సానుకూల, ప్రతికూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని పండితులు వివరిస్తున్నారు.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/అక్టోబర్‌లో గ్రహాల రాశి మార్పులు: ఈ 4 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!
Home/Rasi Phalalu/అక్టోబర్‌లో గ్రహాల రాశి మార్పులు: ఈ 4 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!
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