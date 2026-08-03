ఆషాఢంలో ఉదయం ఈ ఒక్క పని చేస్తే మీ అదృష్టం మారుతుంది.. ఆరోగ్యంతో పాటు సంపద కూడా!
ఆషాఢ మాసంలో సూర్యుడిని పూజించడం శారీరక బలం, మానసిక ప్రశాంతతకు మంచిది. అంతేకాదు అనేక రకాలుగా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి.
హిందూమతంలో ఆషాఢ మాసానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ మాసం ఆధ్యాత్మిక సాధనలకు, ఉపవాసాలకు, పూజలకు, దానధర్మాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆషాఢ మాసంలో ప్రతి ఉదయం సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం శుభప్రదమని శాస్త్రాలలో ఉంది. ఈ మాసంలో సూర్యునికి జలం సమర్పించడం వల్ల మతపరమైన ప్రయోజనాలే కాకుండా, శాస్త్ర ప్రకారం మానవులకు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి.
నవగ్రహాలలో అత్యంత ముఖ్యమైన సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం ద్వారా ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు. ప్రతి ఉదయం శుద్ధి చేసుకుని, ఒక రాగి పాత్రలో స్వచ్ఛమైన నీరు, అక్షతలు, కుంకుమ, ఎర్రటి పువ్వులు వేసి, తూర్పు వైపు తిరిగి సూర్యునికి నీటిని సమర్పించాలి.
జాతకంలో సూర్య దోషం ఉన్నా లేదా సూర్యుడు బలహీనంగా ఉన్నా, ఈ ఆచారం దానిని తొలగిస్తుంది. సూర్య భగవానుని ఆశీస్సులతో సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి, ఉన్నత హోదా లభిస్తాయి. వృత్తిలో అభివృద్ధి చెందడానికి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడానికి ఇది సరైన మార్గం. నీళ్ళు పోస్తూ ఓం సూర్యాయ నమః మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల ప్రతికూల ఆలోచనలు తొలగిపోతాయి. ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తి వస్తుంది.
సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం వెనక శాస్త్రీయ రహస్యం ఉంది. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే నిద్రలేచి సూర్యకిరణాలలో సేద తీరడం వల్ల మన శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ డి లభిస్తుంది. ఎముకలను బలపరుస్తుంది, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. కాలువలో నీటిని పోసేటప్పుడు ఆ నీటి ధారలోంచి వచ్చే సూర్యకిరణాలను చూడటం మన కంటిచూపును మెరుగుపరుస్తుంది.
ఉదయం పూట స్వచ్ఛమైన గాలి, సూర్యకిరణాలు మెదడును ఉత్తేజపరిచి, రోజంతా మిమ్మల్ని శక్తివంతంగా ఉంచుతాయి. ప్రతిరోజూ సూర్య నమస్కారం, అర్ఘ్యం చేయడం వల్ల శరీరంలో రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. చర్మ కాంతి పెరుగుతుంది, బద్ధకం తొలగిపోయి జీవితంలో క్రమశిక్షణ పెంపొందుతుంది. ఆషాఢ మాసంలో సూర్యుడిని పూజించడం శారీరక బలం, మానసిక ప్రశాంతతను పొందడానికి గొప్ప అవకాశం.
పురాణాల ప్రకారం సూర్యోదయ సమయంలో సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం అత్యంత శుభప్రదం. ఈ సమయంలో వాతావరణం ప్రశాంతంగా, స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. అర్ఘ్యం సమర్పించేటప్పుడు గాయత్రీ మంత్రాన్ని లేదా ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో జపించడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. ఇది ఒక వ్యక్తికి అపారమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా రోజువారీ సవాళ్లను గొప్ప ధైర్యంతో ఎదుర్కొనే శక్తిని కూడా ప్రసాదిస్తుందని నమ్మకం.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More