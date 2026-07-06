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    Panchamukhi Vinayaka: పంచముఖి వినాయకుడి మహిమ.. ఐదు ముఖాల వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు!

    విఘ్నాలను తొలగించి జ్ఞానం, ధైర్యం, మానసిక ప్రశాంతతను ప్రసాదించే పంచముఖి గణేశుడి విశిష్టత ఏమిటి? ఆయన ఐదు ముఖాలకు పంచకోశాలు, పంచభూతాలతో ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? వేదాలు, ఉపనిషత్తులు చెప్పిన ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు, పంచముఖి వినాయకుడిని పూజించడం వల్ల కలిగే ఫలితాల గురించి ఈ కథనంలో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 06, 2026 12:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    వినాయకుని పూజించడం వలన విఘ్నాలు తొలగిపోతాయి. బుద్ధి, విఘ్నాలకు అధిపతిగా వినాయకుడిని మనం పూజిస్తాము. అలాగే వినాయకుడి అనేక రూపాలు కూడా ఉన్నాయి. వాటిలో అత్యంత పవిత్రమైన, శక్తివంతమైన రూపంగా పంచముఖి గణేశుడు ప్రసిద్ధి చెందాడు. ఐదు ముఖాలతో కనిపించే ఈ దైవ స్వరూపం ఐదు దిక్కులను మాత్రమే కాదు, మనిషి జీవితంలోని ఐదు ముఖ్యమైన చైతన్య స్థాయిలకు కూడా ప్రతీకగా భావిస్తారు. వేద సంప్రదాయం ప్రకారం చూసినట్లయితే, పంచముఖిని ఆరాధించడం వలన వివేకం, జ్ఞానం, రక్షణ, ఆధ్యాత్మిక పురోగతి, మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతాయి.

    Panchamukhi Vinayaka: పంచముఖి వినాయకుడి మహిమ.. ఐదు ముఖాల వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు! (pinterest)
    Panchamukhi Vinayaka: పంచముఖి వినాయకుడి మహిమ.. ఐదు ముఖాల వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు! (pinterest)

    పంచముఖి వినాయకుడి ప్రత్యేకత

    పంచముఖి అంటే ఐదు ముఖాలు ఉన్న ఆ దివ్య స్వరూపం. ఈ రూపంలో ఉన్న గణపతిని ఆరాధించడం వలన విఘ్నాలు తొలగిపోయి, సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. జ్యోతిష్యం ప్రకారం ఈ రూపాన్ని ఆరాధిస్తే మానసిక సమతుల్యత, ధైర్యం, శుభ ఫలితాలు కూడా లభిస్తాయి.

    పంచకోశ సిద్ధాంతం

    వేదాలు, ఉపనిషత్తుల ప్రకారం చూసినట్లయితే, మానవ జీవితం పంచకోశాల ఆధారంగా నిర్మితమై ఉంటుందని వివరిస్తాయి. శరీరం నుంచి పరమానంద స్థితి వరకు ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని ఇవి వివరిస్తాయి.

    అన్నమయ కోశం: ఇదే భౌతిక శరీరానికి సంబంధించినది. గ్రహాలు, నక్షత్రాలు, భూమి, ప్రకృతి, భౌతిక ప్రపంచం అన్నీ ఈ కోశంలో భాగంగా భావిస్తారు.

    ప్రాణమయ కోశం: జీవశక్తికి, ప్రాణవాయువుకు సంబంధించిన కోశం. ప్రతి జీవిలో ప్రవహించే ప్రాణశక్తి ఈ కోశం ద్వారా వ్యక్తమవుతుందని వేదాలు తెలుపుతున్నాయి.

    మనోమయ కోశం: మనసు, భావోద్వేగాలు, ఆలోచనలు ఈ కోశానికి సంబంధించినవి. ఇతర జీవుల నుంచి మనిషిని ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టే మానసిక సామర్థ్యానికి ఇది ప్రతీక.

    విజ్ఞానమయ కోశం: జ్ఞానం, వివేకం, ఆత్మపరిశీలన, సత్యాన్ని గ్రహించే శక్తి ఈ కోశానికి సంకేతం. ప్రపంచ మాయను అధిగమించి ఆత్మజ్ఞానం వైపు ప్రయాణించే స్థితిని ఇది సూచిస్తుంది.

    ఆనందమయ కోశం: పంచకోశాల్లో అత్యున్నతమైనది. ఇది ఆధ్యాత్మిక ఆనందం, పరమచైతన్యం, పరబ్రహ్మతో ఏకత్వాన్ని సూచిస్తుంది.

    ఐదు ముఖాలు.. ఐదు మహాభూతాలు

    పంచముఖి గణేశుడి ఐదు ముఖాలు పంచకోశాలతో పాటు వాయువు, అగ్ని, నీరు, భూమి, ఆకాశం అనే పంచభూతాలకు కూడా ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ ఐదు తత్వాలు సమస్త సృష్టికి మూలమని వేదాలు చెబుతున్నాయి.

    నాలుగు దిక్కులకు రక్షకుడు

    పంచముఖి గణేశుడు నాలుగు దిక్కులను రక్షించే దైవశక్తిగా భావించబడతాడు. భక్తులను బాహ్య, అంతర్గత అడ్డంకుల నుంచి కాపాడే శక్తి ఈ రూపానికి ఉంటుందని నమ్మకం.

    పంచముఖి వినాయకుడిని పూజిస్తే కలిగే ఫలితాలు

    పంచముఖి వినాయకుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే జ్ఞానం, ఐశ్వర్యం, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తాయి. ధైర్యం, కుటుంబ శ్రేయస్సు, ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని కూడా పొందవచ్చు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Panchamukhi Vinayaka: పంచముఖి వినాయకుడి మహిమ.. ఐదు ముఖాల వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు!
    Home/Rasi Phalalu/Panchamukhi Vinayaka: పంచముఖి వినాయకుడి మహిమ.. ఐదు ముఖాల వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు!
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