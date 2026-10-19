ఈ వారం ఐదు రాశులకు రాజయోగం.. అక్టోబర్ 19 నుంచి 25 వరకు అదృష్టం!
అక్టోబర్ 19 నుంచి 25, 2026 వరకు గ్రహాల సంచారం, పలు రాజయోగాల ప్రభావంతో ఐదు రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కలగనున్నాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం, హంస రాజయోగం, మాళవ్య రాజయోగం, గురు మంగళ యోగం, బుధాదిత్య రాజయోగం వంటి యోగాలు ఏర్పడతాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. గ్రహాల కలయిక వల్ల ఏర్పడే యోగాలు మానవ జీవితాలపై, రాశుల ఫలితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. అక్టోబర్ 19 నుంచి ప్రారంభమైన ఈ కొత్త వారంలో ఆకాశంలో అరుదైన గ్రహ స్థితి నెలకొంది.
ఈ వారంలో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం, హంస రాజయోగం, మాళవ్య రాజయోగం, గురు మంగళ యోగం, బుధాదిత్య రాజయోగం వంటి శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ అద్భుతమైన రాజయోగాల ప్రభావంతో పాటు వివిధ రాశుల సంచారం కారణంగా రాబోయే ఏడు రోజులు కొందరికి అత్యంత అనుకూలంగా మారనున్నాయి.
ఈ వారంలోని గ్రహాల స్థితిగతులు
ప్రస్తుత వారంలో గ్రహాల గమనాన్ని పరిశీలిస్తే.. గురు, మంగళ గ్రహాలు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నాయి. చంద్రుడు మకరం, కుంభం, మీనం, మేష రాశులలో ప్రయాణిస్తాడు. అలాగే బుధుడు, సూర్యుడు, శుక్రుడు తుల రాశిలో సంచరిస్తుండగా.. శని మీన రాశిలో, రాహువు కుంభ రాశిలో, కేతువు సింహ రాశిలో కొలువుదీరారు.
ఈ గ్రహాల కలయిక వల్ల ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ అంచనా ప్రకారం మేషం, సింహం, తుల, కుంభం, మీన రాశుల వారికి ఈ వారం తిరుగులేని లాభాలు కలగనున్నాయి.
మేష, సింహ రాశుల వారికి అద్భుతమైన కాలం
మేష రాశి వారికి అక్టోబర్ 19 నుంచి 25 వరకు ఉన్న ఈ వారం ఆర్థికంగా ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. డబ్బు రాకపోకలు మెరుగుపడటంతో పాటు కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కనుచూపు మేరలో కనిపిస్తాయి. వ్యాపార రంగంలోనూ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం వ్యాపార పరంగా శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ముఖ్యమైన ముందడుగు వేస్తారు. ఎప్పటినుంచో ఆగుతూ వస్తున్న పనులకు మోక్షం లభిస్తుంది.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ వారం కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది. కొత్త వృత్తిపరమైన అవకాశాలతో పాటు వ్యాపారంలో ఊహించని విజయాలు సొంతమవుతాయి.
కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారు తమ కెరీర్ మీద మరింత శ్రద్ధ పెడతారు. వృత్తి జీవితంలో కొత్త బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు.
మీన రాశి
ఈ రాశి జాతకులు ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతారు. అయితే, ఏ పనిలోనైనా మంచి ఫలితాలు రావాలంటే మాటతీరులో సంయమనం, మధురత పాటించడం చాలా ముఖ్యం అని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More