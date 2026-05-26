    జూన్ ఆరంభంలోనే అరుదైన పవర్‌ఫుల్ యోగాలు.. ఈ 5 రాశులవారికి డబుల్ ప్రాఫిట్!

    జూన్ 5 2026న పంచక, ద్విద్వాదశ యోగాలు అనే రెండు శుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. గ్రహాల శుభ కలయిక కారణంగా ఏర్పడే ఈ రెండు యోగాల వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదల ఉంటుంది.

    Published on: May 26, 2026 3:21 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. పంచక, ద్విద్వాదశ యోగాలు చాలా ముఖ్యమైన, శక్తివంతమైన యోగాలు. ఈ శుభ యోగాల సానుకూల ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి చెందిన వారి జీవితాలపై ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. 2026 జూన్ 5న కుజుడు, శని మధ్య 30 డిగ్రీల దూరం కారణంగా ద్విద్వాదశ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని తరువాత కుజుడు, గురు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 72 డిగ్రీల దూరంలో కదులుతాయి, దీనివల్ల పంచక యోగం ఏర్పడుతుంది. గ్రహాల శుభ కలయిక కారణంగా ఏర్పడే ఈ రెండు శుభ యోగాలైన ద్విద్వాదశ, పంచక యోగాలు కొన్ని రాశుల వారికి ఎక్కువ ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి.

    జూన్ రాశిఫలాలు
    వృషభ రాశి

    2026 జూన్ 5న ఏర్పడనున్న పంచక, ద్విద్వాదశ యోగాల శుభ ప్రభావం వల్ల ఈ కాలం వృషభ రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో వృషభ రాశి వారు తమ వృత్తికి సంబంధించిన పాత కోరికలు నెరవేరడాన్ని చూడవచ్చు. దీని కారణంగా మీరు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. ఈ కాలంలో కుజ, శని, గురు గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వృషభ రాశి వారిపై ఉంటుంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. అదేవిధంగా వృషభ రాశి వారు ఏదైనా కోర్టు సంబంధిత కేసులో చిక్కుకుంటే, ఈ కాలంలో మీ సమస్యలకు పరిష్కారం లభించి, మీకు మరింత మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.

    కర్కాటక

    గ్రహాల ప్రత్యేక కలయిక కారణంగా ఏర్పడే పంచక, ద్విద్వాదశ యోగాల వల్ల, ఈ కాలంలో కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారి ఇంట్లోకి కొత్త సభ్యులు రావడంతో చాలా సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. అలాగే ఈ కాలంలోని శుభ యోగాల ప్రభావం వల్ల, కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారి ఆరోగ్యంలో కూడా గణనీయమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు ఇప్పటివరకు సొంత ఇల్లు కొనుక్కోలేకపోయి ఉంటే.. ఈ యోగం ఏర్పడటంతో మీ కల నెరవేరుతుంది. దీనితో పాటు గ్రహాల ప్రత్యేక ప్రభావం వల్ల, ఈ కాలంలో కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి పెట్టుబడులు పెట్టి భారీ ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    తులా రాశి

    పంచక, ద్విద్వాదశ యోగాల శుభ ప్రభావం కారణంగా తులారాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలంలో తమ కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ రెండు శుభ యోగాలు ఏర్పడినప్పుడు తులారాశి వారికి పెట్టుబడి పెట్టడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుజ, శని, గురు గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల ఈ కాలంలో నడుము నొప్పి మొదలైన సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. తద్వారా ఈ సమయంలో మీరు మరింత మనశ్శాంతిని పొందగలుగుతారు.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి పంచక, ద్విద్వాదశ యోగం ఏర్పడటం వలన, కార్యాలయంలో కొంతమంది ఉన్నతాధికారుల నుండి మంచి మార్గదర్శకత్వం లభించి, మీరు మీ పనులన్నింటినీ సమయానికి పూర్తి చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో మకర రాశి వారికి పోగొట్టుకున్న డబ్బు తిరిగి లభించే యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఈ కాలంలో మకర రాశి వారిపై కుజ, శని, గురు గ్రహాల ప్రత్యేక ఆశీస్సులు ఉన్నందున.. మీరు ప్రయాణం చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే.. ఈ కాలం మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    మీన రాశి

    పంచక, ద్విద్వాదశ యోగాలు ఏర్పడటం వలన మీన రాశి వారు సొంత వ్యాపారం చేస్తుంటే.. ఈ కాలంలో వారికి పెద్ద లాభాలు ఆర్జించడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ ఆరోగ్యం చాలా కాలంగా క్షీణిస్తూ ఉంటే.. గ్రహాల ప్రత్యేక కలయిక కారణంగా ఏర్పడే శుభ యోగాల వల్ల ఈ కాలంలో మీ ఆరోగ్యంలో చాలా మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ కాలంలో మీన రాశి వారికి ప్రేమ జీవితంలో కూడా మంచి పరిస్థితి లభించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/జూన్ ఆరంభంలోనే అరుదైన పవర్‌ఫుల్ యోగాలు.. ఈ 5 రాశులవారికి డబుల్ ప్రాఫిట్!
