దీపావళికి అరుదైన గ్రహ సంయోగం.. 6 రాశుల వారికి లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్
దీపావళికి శుక్రాదిత్య, బుధాదిత్య యోగాల అరుదైన కలయిక ఏర్పడనుంది. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం.. ఈ శుభ యోగాల ప్రభావంతో 6 రాశుల వారికి వృత్తి, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది.
ఈ సంవత్సరం దీపావళి నవంబర్ 8 ఆదివారం వస్తుంది. ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో శుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. తులారాశిలో సూర్య, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో శుక్రాదిత్య యోగం, సూర్య, బుధ గ్రహాల కలయికతో బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడతాయి. జ్యోతిష్య సంప్రదాయాల ప్రకారం.. ఈ గ్రహాల ప్రత్యేక కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. ముఖ్యంగా వృత్తిలో పురోగతి, ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు, వ్యాపారంలో లాభం, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో చూడండి.
మేష రాశి
మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ దీపావళి కాలం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు చేపట్టే పనిలో ఆశించిన విజయాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది. మీ వృత్తిలో పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు కూడా లభించవచ్చు. ఆస్తి లేదా రియల్ ఎస్టేట్కు సంబంధించిన దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. మీకు అనుకూలంగా ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. వివాహ సంబంధిత విషయాలలో మీకు అన్ని వైపుల నుండి సానుకూల స్పందన లభించవచ్చు. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా పరిష్కారమయ్యే లేదా మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి
ఈ దీపావళి కాలం మీన రాశిలో జన్మించిన వారికి అదృష్టాన్ని, ఆనందాన్ని తీసుకురాగలదు. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. జీవితంలో అనేక సానుకూల మార్పులు సంభవించే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక జీవితంలో శాంతి, సంతృప్తి ఉంటాయి. దంపతుల మధ్య ప్రేమ, పరస్పర నమ్మకం పెరగవచ్చు. చిరకాల కలలు నెరవేరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు కొత్త లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని ముందుకు సాగుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషకరమైన క్షణాలను గడపడానికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు.
తులా రాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ దీపావళి సమయం అదృష్టకరంగా ఉండవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావచ్చు. కొత్త అవకాశాలు కూడా లభించవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ చిరకాల స్వప్నం నెరవేరే అవకాశం ఉంది. మీకు మీ తల్లిదండ్రుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించడంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో వ్యాపార భాగస్వామ్యం లేదా సంస్థను ప్రారంభించే అవకాశాలు లభించవచ్చు. విద్యార్థులు తాము కోరుకున్న కళాశాలలో ప్రవేశం పొందే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ దీపావళి కాలం వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త ఆశను తీసుకురాగలదు. పని ప్రదేశంలో మీ సామర్థ్యాలు గుర్తించబడే అవకాశం ఉంది. మీ పై అధికారుల మద్దతుతో మీకు ముఖ్యమైన బాధ్యతలు లేదా కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉండవచ్చు. ఆదాయ వనరులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ ప్రయత్నాలకు సన్నిహితుల నుండి ప్రోత్సాహం లభించవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
ఈ కాలం ధనుస్సు రాశిలో జన్మించిన వారికి గౌరవం, గుర్తింపు, విజయాన్ని తీసుకురాగలదు. మీ వృత్తిలో మీ పని ప్రశంసించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు మంచి లాభాలు పొందగలరు. కుటుంబ, సామాజిక వర్గాలలో మీ గౌరవం, కీర్తి పెరగవచ్చు. మీరు చాలా కాలంగా సొంత ఇల్లు కొనాలని కలలు కంటున్నట్లయితే.. అది నిజమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో కొత్త ప్రాజెక్టులు, వ్యాపార అవకాశాలు లాభదాయకంగా ఉండవచ్చు. మొత్తంగా మీరు మీ వృత్తిలో సానుకూల మార్పులను ఆశించవచ్చు.
కర్కాటక రాశి
ఈ దీపావళి కాలం కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి అనేక శుభ అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. వృత్తిలో పురోగతితో పాటు, ఉద్యోగాలు మారాలనుకునే వారికి కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో, కొత్త ప్రణాళికలు వేసుకోవడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం కావచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More