గురు పౌర్ణమి: 56 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన రాజయోగాలు.. బుధాదిత్య, శశ రాజయోగం కలిసి.. ఈ పూజ చేస్తే అక్షయ పుణ్యం!
గురు పౌర్ణిమ 2026 జూలై 29న 56 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన బుధాదిత్య రాజయోగం, శశ రాజయోగం ఏర్పడనున్నాయి. గురు పౌర్ణిమ ప్రాముఖ్యత, పూజా ముహూర్తం, తిథి సమయం, వ్యాస మహర్షి విశేషాలు, ఈ రోజున చేయాల్సిన పూజల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
హిందూ సంప్రదాయంలో గురు పౌర్ణిమ పర్వదినానికి అత్యంత విశేషమైన స్థానం ఉంది. ఈసారి గురు పౌర్ణిమ ఎన్నో అరుదైన యోగాలను తన వెంట తీసుకొస్తోంది. గ్రహాల ప్రత్యేక సంచారం కారణంగా ఏర్పడుతున్న ఈ అద్భుత సంయోగం కొన్ని రాశుల వారికే కాకుండా సమస్త ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు విశేష ఫలితాలను అందించనుంది. సరిగ్గా 56 సంవత్సరాల తర్వాత ఇలాంటి అపురూప గ్రహ స్థితి కుదరడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ఏర్పడుతున్న అరుదైన రాజయోగాలు
ఈ పవిత్ర రోజున ఆకాశంలో గ్రహాల గమనం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. సూర్య, బుధుల కలయికతో శక్తివంతమైన 'బుధాదిత్య రాజయోగం' ఏర్పడుతోంది. జూలై 28 నుంచి ఈ యోగం ప్రారంభం కానుండగా, జూలై 29న గురు పౌర్ణమి పర్వదినం పూట దీని ప్రభావం మరింత పెరుగుతుంది.
ఇవే కాకుండా శశ రాజయోగం కూడా తోడవడంతో ఈ రోజు చేసే పూజలు, జపాలు, ధ్యానం అక్షయ ఫలాలను ఇస్తాయని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. మకర రాశిలో చంద్రుడి సంచారం, సూర్యుడి నక్షత్ర ప్రభావం ఈ పర్వదిన శక్తిని రెట్టింపు చేస్తున్నాయి.
గురు పౌర్ణమి ప్రాముఖ్యత ఏంటి?
పురాణాల ప్రకారం, వేదాలను విభజించి మానవాళికి అందించిన మహర్షి వేద వ్యాసుని జన్మదినాన్ని మనం గురు పౌర్ణమిగా జరుపుకొంటాము. గురువును దేవుడితో సమానంగా భావించి పూజించే సంప్రదాయం మన దేశంలో అనూనంగా కొనసాగుతోంది. కేవలం వ్యాస మహర్షి జయంతే కాకుండా, ఆదియోగి అయిన శివుడు సప్తఋషులకు మొట్టమొదటిసారిగా యోగ విజ్ఞానాన్ని బోధించింది కూడా ఇదే రోజున కావడం విశేషం. అలాగే జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించిన భగవాన్ బుద్ధుడు సార్నాథ్లో తన మొదటి ప్రసంగాన్ని ఈ పవిత్ర తిథి నాడే వెలువరించారు. ఈ రోజున గురువులను దర్శించుకుని పాదపూజ చేసి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం ద్వారా జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయని విశ్వసిస్తారు.
పూజా ముహూర్తం, తిథి వివరాలు
పంచాంగం ప్రకారం పౌర్ణమి తిథి జూలై 28వ తేదీ సాయంత్రం 06:18 గంటలకు ప్రారంభమై, జూలై 29వ తేదీ రాత్రి 08:05 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఉదయ తిథి నిబంధన ప్రకారం జూలై 29నే ఈ పండుగను అధికారికంగా జరుపుకుంటారు.
ఈ పవిత్ర రోజున సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఆచరించాలని భావించేవారు, గురు పూజలు చేసుకోవడానికి అనువైన సమయం ఉదయం 05:41 నుండి ఉదయం 09:47 వరకు ఉత్తమంగా ఉంటుందని నిర్ణయించారు. ఈ ముహూర్తంలో చేసే ఆరాధన కుటుంబంలో సుఖశాంతులను, ఐశ్వర్యాన్ని తెస్తుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More