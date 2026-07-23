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    శని తిరోగమనం 2026: ఈ 5 రాశుల వారికి రాజయోగం.. ఉద్యోగం, ధనంలో భారీ లాభాలు!

    జూలై 27, 2026న శని భగవానుడు తిరోగమనంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ కీలక గ్రహ సంచారం అన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపనుండగా, వృషభ, మిథున, సింహ, తులా, మకర రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా శుభఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

    Published on: Jul 23, 2026, 16:01:00 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని భగవానుడిని కర్మఫల ప్రదాతగా, సాక్షాత్తు న్యాయదేవతగా భావిస్తారు. మనిషి చేసిన కర్మలకు తగిన ఫలితాలను ఇచ్చే శనిదేవుడు తన గమనాన్ని మార్చుకున్న ప్రతిసారీ, దాని ప్రభావం సమస్త ద్వాదశ రాశుల మీద తీవ్రంగా పడుతుంది. రాబోయే జూలై 27, 2026న శని తిరోగమనం చేయబోతున్నారు.

    శని తిరోగమనం 2026: ఈ 5 రాశుల వారికి రాజయోగం.. ఉద్యోగం, ధనంలో భారీ లాభాలు!
    శని తిరోగమనం 2026: ఈ 5 రాశుల వారికి రాజయోగం.. ఉద్యోగం, ధనంలో భారీ లాభాలు!

    ఇది అనేక నెలల పాటు ప్రభావం చూపనుంది. ఈ ప్రత్యేక కాలంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో సువర్ణావకాశాలు లభిస్తే, మరికొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ప్రతి విషయంలోనూ ఆచితూచి అడుగువేయాల్సిన అవసరం ఉంది.

    అసలు శని తిరోగమనం అంటే ఏమిటి?

    ఖగోళ శాస్త్రం మరియు జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఒక గ్రహం భూమి నుంచి చూస్తున్నప్పుడు వ్యతిరేక దిశలో కదులుతున్నట్లు కనిపిస్తే దాన్నేతిరోగమనం (Retrograde) అంటారు. జ్యోతిష్య కోణంలో శని వక్రీకరించడం అంటే మానవుల కర్మల సమీక్ష, గతంలో నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేయడం, జీవితంలో క్రమశిక్షణను అలవర్చుకోవడం అని అర్థం. ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ గత నిర్ణయాలు, బాధ్యతలపై మరోసారి పునరాలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది.

    ఈ 5 రాశుల వారికి రాజయోగం.. అదృష్టం తలుపు తడుతుంది!

    శని ప్రభావంతో అత్యధిక ప్రయోజనం పొందనున్న ఐదు రాశుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

    1.వృషభ రాశి:

    శని తిరోగమనం మీ వృత్తి జీవితంలో ఊహించని కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరగడంతో పాటు పదోన్నతులు లభించే సూచనలున్నాయి. ఎప్పటినుంచో రావాల్సిన నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. వ్యాపారస్తులకు ఆశించిన లాభాలు దక్కుతాయి.

    2.మిథున రాశి:

    అదృష్టం పూర్తి మద్దతు లభించడం వల్ల పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు, ఉચ્చ విద్య, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులకు ఇది అనుకూల సమయం. పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు.

    3.సింహ రాశి:

    ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా బలపడుతుంది. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లేదా అదనపు ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.

    4.తులా రాశి:

    శని దేవుని అనుగ్రహంతో కెరీర్‌లో అస్థిరత తొలగిపోయి స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. వ్యాపారం చేసే వారికి కొత్త భాగస్వాములు లేదా ప్రాజెక్టులు దక్కుతాయి. ప్రేమ సంబంధాలు, వైవాహిక జీవితంలో ఆహ్లాదకరమైన మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.

    5.మకర రాశి:

    మీ రాశికే అధిపతి అయిన శని వక్రీకరించడం వల్ల గతంలో పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కడం ప్రారంభమవుతుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాల్లో మీ కష్టానికి తగ్గ గుర్తింపు వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా మారుతుంది.

    శని దోష నివారణకు పాటించాల్సిన పరిహారాలు

    ప్రతి శనివారం రోజున శనిదేవునికి పూజ చెయ్యాలి.

    రావి చెట్టు కింద ఆవనూనెతో దీపం వెలిగించాలి.

    పేదలకు నల్ల నువ్వులు, మినపప్పు, నల్లటి వస్త్రాలను దానం చేయాలి.

    హుమాన్ చాలీసా, శని స్తోత్రం క్రమం తప్పకుండా పఠించాలి.

    జీవితంలో కష్టపడే తత్వాన్ని, నిజాయితీని, క్రమశిక్షణను ఎప్పుడూ వీడకూడదు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/శని తిరోగమనం 2026: ఈ 5 రాశుల వారికి రాజయోగం.. ఉద్యోగం, ధనంలో భారీ లాభాలు!
    Home/Rasi Phalalu/శని తిరోగమనం 2026: ఈ 5 రాశుల వారికి రాజయోగం.. ఉద్యోగం, ధనంలో భారీ లాభాలు!
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