రాహు-కుజుల వల్ల అరుదైన యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు స్టార్ట్
ఆగష్టు 2న కుజ-రాహువుల మధ్య ఒక ప్రత్యేక నవపంచమ యోగం ఏర్పడింది. దీంతో కొన్ని రాశులవారికి సెప్టెంబర్ 18వ తేదీ వరకు అదృష్టం కలిసిరానుంది.
ఆగస్టు 2వ తేదీన కుజుడు-రాహువుల మధ్య ఒక ప్రత్యేకమైన నవ పంచమ యోగం ఏర్పడింది. ఇది సెప్టెంబర్ 18 వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో రాహువుతో పోలిస్తే కుజుడు ఐదో ఇంట్లో ఉంటాడు. అదే సమయంలో కుజుడితో పోలిస్తే రాహువు తొమ్మిదో ఇంట్లో ఉంటాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఈ సంయోగాన్ని సాధారణంగా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ఫలితంగా ఈ రెండు గ్రహాలను 'చెడు' లేదా అశుభ గ్రహాలుగా పరిగణించినప్పటికీ, కుజుడు, రాహువుల ఈ ప్రత్యేక కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా మేషం, మిథునం, తుల, కుంభ రాశుల వారికి పెరిగిన శక్తి, ఆత్మవిశ్వాసం, ఆర్థిక శ్రేయస్సు సంకేతాలను చూడవచ్చు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి కుజ-రాహువుల ఈ కలయిక శక్తిని, ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది. మీ లక్ష్యాలను సాధించడానికి మీరు మరింత కష్టపడి పనిచేస్తారు. మీ ప్రణాళికలు విజయవంతమయ్యే అవకాశం ఉంది. మీ వృత్తికి సంబంధించిన వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆదాయం పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. వేరే చోట చిక్కుకుపోయిన డబ్బు ఏదైనా ఉంటే, అది తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ జీవితంలో కూడా సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. దీనివల్ల మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
మేష రాశి
మేషరాశిపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది. రాహువుతో ఏర్పడిన 'నవపంచమ యోగం' మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. మీకు అద్భుతమైన వృత్తి అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం లభించే అవకాశం ఉంది. స్టాక్ మార్కెట్ లేదా పెట్టుబడులలో ఉన్నవారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడవచ్చు, దీనివల్ల జీవితంలో సౌకర్యాలు, విలాసాలు పెరగవచ్చు. టెక్నాలజీ లేదా మేనేజ్మెంట్కు సంబంధించిన రంగాలలో కూడా విజయం దొరుకుతుంది.
మిథున రాశి
కుజుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించడం మీ జీవితంలోకి కొత్త శక్తి ప్రవాహాన్ని తీసుకువస్తుంది. రాహువుతో ఈ కలయిక మీ నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాలను బలపరుస్తుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని యోచిస్తున్న వారికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. మీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతారు. గత అనుభవాలను ఉపయోగించి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి ఈ గ్రహాలతో అదృష్టం పెరుగుతుందని సూచిస్తుంది. వ్యక్తులకు, ముఖ్యంగా ఐటీ, సాంకేతిక రంగాలకు సంబంధించిన వారికి, అద్భుతమైన అవకాశాలు లభించవచ్చు. వృత్తిపరమైన పురోగతి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉంటుంది. పారిశ్రామికవేత్తలకు తమ వ్యాపారాలను విస్తరించుకునే అవకాశం లభించవచ్చు. ఆర్థిక అవకాశాలు బలపడతాయి, కొంతమంది వ్యక్తులు ఊహించని మార్గాల ద్వారా కూడా సంపదను పొందవచ్చు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More