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    శనివారం ఈ చిన్న పని చేస్తే శని దోషాలన్నీ పోతాయి

    శనివారం స్నానం చేసే నీళ్లలో నల్ల నువ్వులు వేసుకుంటే శని దోషాలు, సాడేసతి ప్రభావం తగ్గుతాయి. నెగెటివ్ ఎనర్జీ దూరమై, నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ సాఫీగా సాగుతాయి. ఆ విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Jun 26, 2026 6:53 PM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    హిందూ సంప్రదాయంలో శనివారానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ రోజును శని దేవుడికి అంకితం చేస్తారు. శని దేవుడి అనుగ్రహం కోసం, ఆయన వక్రదృష్టి మనపై పడకుండా ఉండటం కోసం శనివారం నాడు చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న పరిహారాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. అలాంటి వాటిలో స్నానం చేసే నీటిలో నల్ల నువ్వులు వేసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ చిన్న ఉపాయం వల్ల శని దోషాలు తొలగిపోవడమే కాకుండా, జీవితంలో ఎదురయ్యే ఎన్నో ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. నీటిలో నువ్వులు వేసుకుని స్నానం చేయడం వల్ల కలిగే ఆ మూడు ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    నల్ల నువ్వులు
    నల్ల నువ్వులు

    1. శని దోషాలు, సాడేసతి ప్రభావం తగ్గుతుంది

    నల్ల నువ్వులకు, శని దేవునికి దగ్గరి సంబంధం ఉంది. శనివారం నాడు నీటిలో నల్ల నువ్వులు వేసి స్నానం చేయడం వల్ల శని దేవుడు శాంతిస్తాడని ప్రతీతి. ఎవరి జాతకంలోనైనా శని బలహీనంగా ఉన్నా, లేదా అశుభ స్థానంలో ఉన్నా ఈ పరిహారం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా శని ఇబ్బంది పెట్టే ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని లేదా శని ధైయా నడుస్తున్న వారు ఈ ఉపాయాన్ని పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. జీవితంలో పదే పదే వచ్చే ఆటంకాలు, మానసిక ఆందోళనలు ఈ స్నానంతో క్రమంగా తగ్గుముఖం పడతాయని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

    2. ప్రతికూల శక్తులు (నెగెటివ్ ఎనర్జీ) దూరమవుతాయి

    వారమంతా ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాల వల్లే కాకుండా నిత్య జీవితంలో ఎదురయ్యే ఒత్తిడి వల్ల శరీరం, మనస్సు తీవ్ర అలసటకు గురవుతాయి. ఇలాంటి సమయంలో మన చుట్టూ ప్రతికూల శక్తులు చేరే అవకాశం ఉంటుంది. శనివారం నాడు నల్ల నువ్వులు వేసిన నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల దిష్టి దోషాలు, నరఘోష వంటివి తొలగిపోతాయి. ఈ నీటితో స్నానం చేసిన వెంటనే శరీరం తేలికగా మారి, మనస్సులో సరికొత్త ఉత్తేజం, సానుకూల ఆలోచనలు పెరుగుతాయి.

    3. నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి

    ఎంతో కష్టపడి పని చేసినా, చివరి నిమిషంలో పనులు ఆగిపోవడం చాలా మందికి ఎదురయ్యే పెద్ద సమస్య. దీన్నే దురదృష్టం లేదా గ్రహాల అనుకూలత లేకపోవడం అంటారు. శనివారం నాడు నువ్వుల నీటితో స్నానం చేయడం ప్రారంభ ఇస్తే, కెరీర్ లోనూ, వ్యాపారంలోనూ ఎదురయ్యే అడ్డంకులు మెల్లమెల్లగా తొలగిపోతాయి. అదృష్టం కలిసివచ్చి, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవడంతో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

    ఈ పరిహారం చేసేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

    ఈ ఉపాయం వినడానికి ఎంతో సులువుగా అనిపించినప్పటికీ, చేసేటప్పుడు చిన్న పొరపాటు జరిగినా ఆశించిన ఫలితం దక్కదు. శనివారం ఉదయాన్నే స్నానం చేసే నీటిలో కొన్ని నల్ల నువ్వులు వేయాలి. ఆ నీటితోనే స్నానం ముగించాలి. అయితే, స్నానం చేసిన తర్వాత బకెట్ లేదా టబ్‌లో మిగిలిపోయిన నువ్వులను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ బయట పారేయకూడదు. అవి ఎవరి కాళ్ల కిందా పడకుండా జాగ్రత్తపడాలి. ఆ మిగిలిన నువ్వులను తీసుకెళ్లి ఏదైనా చెట్టు మొదట్లో లేదా మొక్కల కుండీలలో వేయడం మంచిది.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాలు, మతపరమైన నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంది. దీనికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. పూర్తి వివరాల కోసం సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించగలరు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/శనివారం ఈ చిన్న పని చేస్తే శని దోషాలన్నీ పోతాయి
    Home/Rasi Phalalu/శనివారం ఈ చిన్న పని చేస్తే శని దోషాలన్నీ పోతాయి
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