    Shani Kuja Yogam: శని, కుజుల అద్భుత యోగం.. పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం.. ఈ రాశులకు ఆర్థిక లాభం!

    Published on: Dec 16, 2025 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    డిసెంబర్ 07, 2025న, రాత్రి 08.27 గంటల నుండి కుజుడు ధనుస్సులో సంచరిస్తున్నాడు. శని మీనంలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ రెండు గ్రహాలూ ఒక దానితో ఒకటి కారక సంబంధాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి. ఈ దృష్టి బంధం జనవరి 16, 2026 సాయంత్రం 04.36 గంటల వరకు ఉంటుంది. సంచారంలో కుజ–శని కారక సంబంధం ఒక ముఖ్యమైన జ్యోతిష్య సంఘటనగా పరిగణించబడుతుంది.

    ఇది అనేక రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. అనేక రాశి చక్రాలకు సమస్యలను సృష్టిస్తుంది. ఈ విధంగా శనికి, అంగారక గ్రహానికి జనవరి 16 వరకు సమయం ప్రత్యేకమైనది. శని, కుజ రెండింటి కలయిక అన్ని రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఇప్పుడు ఏ రాశిచక్రాలపై ఎలాంటి ప్రభావం గురించి తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి:

    కుజ గ్రహం–శని కారక సంబంధం కారణంగా మేష రాశి ప్రజలు వివాదాలలో విజయం సాధిస్తారు. కొన్ని దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది.

    వృషభ రాశి:

    ఈ కుజ–శని సంబంధం కారణంగా వృషభ రాశి ప్రజలు పోరాటంలో విజయం సాధిస్తారు. క్షేత్ర రంగంలో పురోగతి ఉంటుంది. మీరు కొన్ని పాత పనులకు మర్యాద పొందుతారు.

    మిథున రాశి:

    ఈ కారక సంబంధం కారణంగా మిథున రాశి ప్రజలకు చరాస్తులు, స్థిరాస్తుల కొనుగోలు మరియు అమ్మకం సాధ్యమవుతుంది. ఇది మీకు కొత్త బాధ్యతను ఇస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ కుజ గ్రహం–శని కారక సంబంధం కారణంగా కర్కాటక రాశిచక్రం వ్యక్తులు బలాన్ని పొందుతారు. పనిరంగంలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉంటాయి.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి దీని వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. ముఖ్యమైన పనుల్లో అంతరాయం కలగవచ్చు. తప్పుడు నిర్ణయాల వల్ల ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. గౌరవం కోల్పోవడం కూడా జరగవచ్చు.

    కన్య రాశి:

    కన్య రాశి వారు ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. ప్రత్యర్థులు ప్రభావవంతంగా ఉంటారు. ప్రకృతిలో తీవ్రత ఉండవచ్చు. ఆర్థికంగా లాభపడే అవకాశం ఉంది. మీరు కొత్త కొనుగోళ్లు చేయవచ్చు.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వారికి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. సన్నిహితులు, బంధువులతో విభేదాలు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఆర్థికంగా లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. జీవన ప్రమాణాలు మరియు శుభకార్యాలు మెరుగుపడతాయి.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారికి నివాసం లేదా కార్యాలయంలో మార్పులు ఉండవచ్చు. ఆర్థిక లాభాలు ఉండవచ్చు. అయితే అధిక ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి.

    మకర రాశి:

    ముఖ్యమైన పనుల్లో అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సంబంధాలలో ఉద్రిక్తత ఏర్పడుతుంది. తండ్రి ఆరోగ్యం ఆందోళన కలిగించవచ్చు.

    కుంభ రాశి:

    ఆరోగ్యానికి ఆటంకం కలుగుతుంది. అవాంఛిత మార్పులు చోటు చేసుకోవచ్చు. కుటుంబంలో ప్రమాదం లేదా శస్త్రచికిత్స జరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యర్థులు ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. మీరు మానసిక క్షోభను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.

    మీన రాశి:

    కొత్త సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. కొత్త పనిలో మూలధన పెట్టుబడి ఉంటుంది. ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది.

