    January 2026 Lucky Rasis: 2026 మొదటి నెల ఈ రాశిచక్రాలకు శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది, జీవితంలో పెద్ద మార్పులు ఉంటాయి!

    జనవరి 2026 ఈ రాశులకు విపరీతంగా కలిసి వస్తుంది. 

    Published on: Dec 16, 2025 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది అన్ని రాశుల జీవితాల్లో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఒక్కోసారి శుభ ఫలితాలు ఎదురైతే, ఒక్కోసారి అశుభ ఫలితాలను తప్పదు. 2025 త్వరలోనే పూర్తి కాబోతోంది, 2026 ప్రారంభం కాబోతోంది. 2026లో అన్నీ బాగా కలిసి రావాలని అందరూ అనుకుంటారు. అలాగే 2025లో చేసిన తప్పులు మళ్లీ కొత్త సంవత్సరంలో చేయకూడదని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు.

    జనవరి 2026 ఈ రాశులకు విపరీతంగా కలిసి వస్తుంది
    జనవరి 2026 ఈ రాశులకు విపరీతంగా కలిసి వస్తుంది

    గ్రహాల సంచారంలో మార్పు

    గ్రహాల సంచారంలో మార్పు కారణంగా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా అనేక మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇది చాలా సర్వసాధారణం. కొత్త సంవత్సరం కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతంగా కలిసి రాబోతోంది. అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఏ రాశుల వారికి 2026లో అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది? శుభవార్తలను ఎవరు అందుకుంటారు? అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    గ్రహాలు, నక్షత్ర రాశుల ప్రత్యేక స్థానం కారణంగా జనవరి నెల కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. ఈ రాశుల వారు జీవితంలో పెద్ద సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. కెరీర్ పరంగా, డబ్బు, ప్రేమ, కుటుంబ జీవితాల్లో కూడా కొన్ని మార్పులు రాబోతున్నాయి. మరి ఏ రాశుల వారి జీవితాల్లో మార్పులు రానున్నాయి? ఎవరు సానుకూల మార్పులను చూస్తారు? వాటి విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ రాశుల్లో మీరు ఒకరు అవ్వచ్చు, చూసుకోండి.

    జనవరి 2026 ఈ రాశులకు విపరీతంగా కలిసి వస్తుంది

    1.మేష రాశి

    జనవరి 2026 మేష రాశి వారికి కొత్త అవకాశాల తలుపులు తెరుస్తుంది. కెరీర్‌లో నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి మరియు ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. సీనియర్ అధికారుల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మునుపటి కంటే బలంగా ఉంటుంది.

    2.వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి ఈ నెల సంపద మరియు సౌకర్యాల పెరుగుదలను తెస్తుంది. పెట్టుబడులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబ జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది. చాలా కాలంగా ఒక ప్రణాళికపై కసరత్తు చేస్తున్న వారు జనవరిలో విజయం సాధించవచ్చు.

    3.మిథున రాశి

    మిథున రాశికి మార్పుల నెలగా ఉంటుంది. మీరు మీ కెరీర్‌లో కొత్త బాధ్యతలను పొందవచ్చు, ఇవి భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ప్రయాణ అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు ఉంటాయి మరియు సంబంధాల్లో బలం పెరుగుతుంది.

    4.సింహ రాశి

    ఈ నెల సింహ రాశి ప్రజలకు గౌరవం, ప్రతిష్టను పెంచే నెలగా ఉంటుంది. కార్యాలయంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. నాయకత్వ సామర్థ్యం మెరుగుపడుతుంది. ప్రభుత్వం లేదా పరిపాలనా రంగంతో సంబంధం ఉన్నవారు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

    5.తుల రాశి

    జనవరి 2026 తుల రాశికి సమతుల్యత మరియు విజయాన్ని సూచిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ వివాదాలు పరిష్కారం కావచ్చు. వివాహం లేదా ఏదైనా శుభకార్యం జరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మీరు మానసిక ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం పొందుతారు.

    6.మీన రాశి

    కొత్త సంవత్సరం మీన రాశి వారికి కొత్త ప్రారంభాన్ని తెస్తుంది. కెరీర్‌లో స్పష్టంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు పుట్టుకొచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక ఆసక్తి పెరుగుతుంది మరియు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

