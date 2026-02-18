Saturn Mercury Conjunction: 30 ఏళ్ళ తరువాత మీనరాశిలో శని, బుధుల కలయిక.. 3 రాశులకి భారీగా ఆర్థిక లాభాలతో పాటు ఎన్నో!
Saturn Mercury Conjunction: తెలివితేటలు, వ్యాపారం మొదలైన వాటికి కారకుడైన బుధుడు కొద్ది రోజుల్లో రాశులను మార్చబోతున్నాడు. కర్మ ప్రదాత అయిన శని ప్రస్తుతం మీన రాశిలో ఉంటాడు. త్వరలో బుధుడు కూడా మీనరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, సుమారు 30 సంవత్సరాల తరువాత మీనంలో శని, బుధ కలయిక ఏర్పడబోతోంది. మీనరాశికి అధిపతి గురువు.
మీనరాశిలో శని, బుధుల కలయిక
హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, బుధుడు ఏప్రిల్లో తన రాశిచక్రాన్ని మారుస్తాడు. కుంభం నుండి మీనానికి బుధుడు యొక్క సంచారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
అదే సమయంలో, కొన్ని రాశిచక్రాలకు సమయం కొంత కష్టమని నిరూపించవచ్చు. బుధుడు గురువు రాశిలోనికి ప్రవేశించిన వెంటనే శనితో కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఈ సంయోగం శని మరియు బుధుడు ఏప్రిల్ 29 వరకు ఉంటుంది. శని, బుధ కలయికతో ఏ రాశిచక్రాలు బంగారంలా ప్రకాశిస్తాయో తెలుసుకుందాం.
30 సంవత్సరాల తరువాత మీనరాశిలో శని, బుధుల కలయిక.. ఈ 3 రాశులకు చాలా డబ్బు లభిస్తుంది
1.మిథున రాశి
శని, బుధ సంయోగం మిథునానికి ఎలా ఉంటుంది అనేది చూస్తే.. మీన రాశిలో శని, బుధ సంయోగం మిథున రాశి ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు మీ కృషికి ఫలితాన్ని పొందవచ్చు.
ఇంటి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీరు మీ ప్రేమికుడితో డేట్ కి కూడా వెళ్లవచ్చు. ఆదాయాన్ని పెంచడానికి మీరు కొత్త వనరులను పొందవచ్చు. కొత్త ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది.
2.మీన రాశి
మీనరాశికి శని మరియు బుధుల సంచారం ఎలా ఉంటుంది అనేది చూస్తే.. శని మరియు బుధుల కలయిక ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కార్యాలయంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మీరు మంచి ఒప్పందాన్ని పొందవచ్చు.
ఇది లాభదాయకంగా కూడా నిరూపించబడుతుంది. మీరు ఒక యాత్రకు కూడా వెళ్లవచ్చు. మీరు ఆర్థికంగా లాభం పొందుతారు. శృంగార జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. మీరు ఆరాధన పట్ల గొప్ప ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు.
3.వృషభ రాశి
ఈ రాశికి శని మరియు బుధ సంచారం ఎలా ఉంటుంది అనేది చూస్తే.. శని మరియు బుధుల కలయిక శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ సమయంలో మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
జీవితంలో శృంగారం, ఆకర్షణ ఉంటాయి. చిన్న ప్రయాణాలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది. మీరు మీ కెరీర్లో కొత్త పనులను పొందవచ్చు. వృత్తిపరంగా మరియు ఆర్థికంగా మీరు స్థిరంగా ఉండబోతున్నారు.