Shivaratri 2026: మహాశివరాత్రి నాడు సూర్య, బుధ, శుక్రుల కదలిక అద్భుతంగా ఉంటుంది.. మూడు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్!
ఈ సంవత్సరం మహాశివరాత్రి అనేక శుభయోగాల అరుదైన యాదృచ్ఛికంగా ఉంది. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 15న మహాశివరాత్రి వేడుకలు జరుపుకుంటారు. ఈ ప్రత్యేక రోజున శని రాశిలో గ్రహాల కలయిక ద్వారా అనేక రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. ఇది కొన్ని రాశిచక్రాలకు శుభవార్తను ఇస్తుంది.
సనాతన ధర్మంలో మహాశివరాత్రి రోజుకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రోజున శివుడు, పార్వతీలను ఆరాధిస్తారు. మహాశివరాత్రి పండుగ శివుడికి అంకితం చేయబడింది. దేవతల దేవుడైన మహాదేవుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకోవడం ద్వారా జీవిత బాధలను తొలగించవచ్చు.
మహాశివరాత్రి వేళ శుభ యోగాలు
మహాశివరాత్రి రోజున బుధాదిత్య యోగం, శుక్రాదిత్య రాజయోగం, సర్వార్థసిద్ధి యోగం, లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం కుంభరాశిలో ఏర్పడబోతున్నాయి. ఈ రోజున శుక్రుడు, సూర్యుడు, రాహువు, బుధుడు కుంభరాశిలో వుంటారు. అటువంటి పరిస్థితిలో మహాశివరాత్రి రోజున గ్రహాలు మరియు నక్షత్ర, రాశుల శుభ కలయిక నుండి ఏ రాశిచక్రాలు ప్రయోజనం పొందుతాయో తెలుసుకుందాం.
మహాశివరాత్రి నాడు సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుల కదలిక అద్భుతంగా ఉంటుంది.. ఈ 3 రాశులకు అదృష్టం వెండిలా ప్రకాశిస్తుంది.
1.తులా రాశి
మహాశివరాత్రి రోజున గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల శుభ కలయిక తులా రాశిచక్రానికి సానుకూల ఫలితాలను తెచ్చి పెడుతుంది. వ్యాపారంలో అనేక కొత్త అవకాశాలు మీ తలుపు తడతాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. కెరీర్లో ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పరిశోధన, ఆలోచన తర్వాత మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. డబ్బు వస్తుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టడం మర్చిపోవద్దు.
2.మకర రాశి
మకర రాశి వారికి మహాశివరాత్రి రోజున గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల శుభప్రదమైన కలయిక ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు ఆర్థికంగా దృఢంగా ఉంటారు. మీరు పెట్టుబడితో పాటు పొదుపుపై కూడా దృష్టి పెట్టాలి. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి తమ కలను నెరవేర్చుకునే బలమైన అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం మరియు హైడ్రేటెడ్గా ఉండటం ద్వారా మీరు మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
3.కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి మహాశివరాత్రి రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ ఆదాయం, ఆర్థిక విషయాలను పెంచుకోవడానికి మీరు అనేక మంచి అవకాశాలను పొందవచ్చు. మీ కెరీర్లో మీ బాస్ నుంచి గొప్ప మద్దతు లభిస్తుంది. పరిశోధన చేసి తీసుకున్న ఆర్థిక నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. అనేక కొత్త పనులు మొదలు పెడతారు. మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారు, ఎప్పుడు తీసుకుంటారనేది మీ ఇష్టం. మెరిసే మరియు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి జంక్ ఫుడ్స్కు దూరంగా ఉండండి.