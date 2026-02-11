Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు పన్నెండు రాశుల వారు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సంతోషంగా ఉండచ్చు!

    రాశి ఫలాలు 11 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 11 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 11, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. బుధవారం గణేశుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం గణపతిని ఆరాధించడం ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును పెంచుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఫిబ్రవరి 11 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి ఫిబ్రవరి 11న ఏ రాశులకు బాగుంటుందో తెలుసుకుందాం.

    budh shukra yuti august 2025
    budh shukra yuti august 2025

    ఈరోజు మేష రాశి నుండి మీన రాశి వరకు ఎవరికి ఎలా ఉంటుంది?

    మేష రాశి:

    మిమ్మల్ని ఇతరులతో పోల్చవద్దు. ప్రేమ జీవితంలో శృంగారం ఉంటుంది. నెట్‌వర్కింగ్ లేదా పాత స్నేహితుల సహాయంతో కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు. విద్యార్థులు లోతైన అభ్యసనపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారు.

    వృషభ రాశి:

    తొందరపడి ఖర్చు చేయడానికి బదులుగా మీరు తెలివిగా ప్రణాళిక చేసుకోవాలి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం అవసరం. మీ పెండింగ్ పనులన్నింటినీ పూర్తి చేయడానికి మీరు స్ఫూర్తిని పొందుతారు.

    మిథున రాశి:

    నేడు మిథున రాశి వారు కార్యాలయంలో మీ కృషిని ప్రజలు అభినందిస్తారు. మీరు డబ్బు పరంగా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. కొందరి బాధ్యత పెరుగుతుంది, కానీ అదే సమయంలో మీ విశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారు అన్నింటికీ సిద్ధం అవ్వాలి. ప్రేమ సంబంధం బలంగా ఉంటుంది. కనుక సానుకూల శక్తి ప్రవాహానికి సిద్ధంగా ఉండండి. ప్రయాణించేటప్పుడు లేదా డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    సింహ రాశి:

    నేడు సింహ రాశి వారు వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. జీవితంలో సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. మీలాగే జ్ఞానాన్ని కోరుకునే వారి పట్ల మీరు ఆకర్షితులవుతారు.

    కన్య రాశి:

    బయట సంబంధం కోసం వెతకడానికి ముందు మీ అవసరాలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అభిరుచి నేర్చుకోవడం, మీ స్నేహితులతో సమావేశమవడం లేదా క్రొత్త విషయాలను కనుగొనడం ద్వారా మీకు ఆనందాన్ని ఇచ్చే జీవనశైలిని అభివృద్ధి చేయండి.

    తులా రాశి:

    నేడు తులా రాశి వారి దయతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటే మరింత శక్తివంతంగా ఉండవచ్చని గుర్తుంచుకోండి. మీరు విలాసవంతమైన కోరికను అనుభవించవచ్చు. అపరిచితుడితో మీ పరస్పర చర్య ఉత్కంఠభరితంగా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    నేడు వృశ్చిక రాశి వారు ఊహించని సంబంధాలకు హృదయాన్ని తెరిచి ఉంచండి. కాబట్టి మీరు మీ మనస్సును తెరిచి ఉంచాలి. ఆ క్షణాన్ని సంగ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.

    ధనుస్సు రాశి:

    నేడు ధనుస్సు రాశి వారు కొన్ని ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు. ఏవైనా విభేదాలు లేదా అపార్థాలను పరిపక్వతతో వ్యవహరిస్తారు. మీ భాగస్వామి దృక్కోణాన్ని చాలా శ్రద్ధగా వినండి. మీ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించేటప్పుడు అర్థం చేసుకోవడంతో ప్రతిస్పందించండి.

    మకర రాశి:

    మీ సంబంధాలలో వ్యక్తిగత ఎదుగుదలపై దృష్టి పెట్టడానికి మీకు అరుదైన అవకాశం లభిస్తుంది. మీ గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి, ఇతరుల అంచనాలకు లొంగకుండా సానుకూల మార్పులు చేయడానికి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారు ఈరోజు సంతోషంగా ఉంటారు. కనుక మీతో ఉండాలనుకునే వారికి మీరు సహజంగానే ఆకర్షణీయంగా మారతారు. మీ స్వంత ఆనందానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ క్రొత్త వ్యక్తులను కలవడానికి మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధం చేసుకోండి.

    మీన రాశి:

    స్వంత యజమానిగా ఉండటానికి, అన్ని విషయాలలో ప్రేమను అనుభవించడానికి ఒక అవకాశంగా తీసుకుంటారు. సామాజిక ప్రపంచం యొక్క సంకెళ్ళ నుండి విముక్తి పొందటానికి విశ్వం మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తుంది. మీరు సృష్టించే నియమాల నుండి విముక్తి పొందండి.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు పన్నెండు రాశుల వారు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సంతోషంగా ఉండచ్చు!
    News/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు పన్నెండు రాశుల వారు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సంతోషంగా ఉండచ్చు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes