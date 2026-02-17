Venus Transit 2026: మీనరాశిలో శుక్ర సంచారం, ఈ రాశులకు డబ్బు, విలాసాలు, అందమైన ప్రేమ జీవితంతో పాటు అనేకం!
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే అది అన్ని రాశుల వారి జీవితంలో కూడా చాలా మార్పులు తీసుకొస్తుంది. ఒక్కోసారి గ్రహాల సంచారంలో మార్పు శుభ యోగాలను తీసుకు వస్తుంది. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. కొన్ని రాశుల వారు లాభాలను పొందుతారు, కొన్ని రాశుల వారు సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు.
శుక్ర సంచారం
శుక్రుడు డబ్బు, సంపద, విలాసాలు మొదలైన వాటికి కారకుడు. జాతకంలో శుక్రుడి స్థానం బలంగా ఉంటే శుక్రుడి అనుగ్రహంతో డబ్బు, సంతోషం, సంపదకు లోటు ఉండదు. ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉండొచ్చు. 2026 ప్రారంభమై రెండు నెలలు అవుతోంది. మరి కొన్ని రోజుల్లో మార్చి నెలలోకి అడుగుపెడుతున్నాము. మార్చి 2న శుక్రుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి రాజయోగం పట్టబోతోంది. మరి మీ జీవితంలో కూడా ఏమైనా మార్పులు రాబోతున్నాయా? లాభాలను పొందబోతున్నారా? తెలుసుకోండి.
మార్చి నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని లాభాలు.. శుక్ర సంచారంతో కష్టాలు తొలగిపోతాయి
1.వృషభ రాశి:
వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. ఈ రాశి వారు శుక్ర సంచారంతో అనేక లాభాలను పొందుతారు. రానున్న రెండు నెలలు కూడా ఈ రాశి వారికి బాగుంటాయి. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ రావచ్చు. వ్యాపారంలో కూడా భారీగా లాభాలు వస్తాయి. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఏ పని మొదలు పెట్టినా విజయాలను అందుకుంటారు. ఆనందానికి లోటు ఉండదు. సకల సౌకర్యాలను పొందుతారు. కుటుంబం కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది.
2.మిధున రాశి:
మిధున రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. శుక్ర సంచారంలో మార్పు మిధున రాశి వారికి ఊహించని లాభాలను తీసుకు వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. వివాహమైన వారి దాంపత్య జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. ప్రేమలో ఉన్న వారికి కూడా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంతో ఆనందంగా ఉంటారు. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. అనుకున్న పనులను కూడా సరిగ్గా సమయానికి పూర్తి చేస్తారు.
3.కన్యా రాశి:
కన్యా రాశికి ఈ శుక్ర సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. మార్చి నెలలో ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. ఆస్తులను సంపాదిస్తారు. జీవితం మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం.
4.వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారు శుక్ర సంచారంలో మార్పు రావడంతో ఊహించని లాభాలను పొందుతారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. విదేశీ అవకాశాల ద్వారా లాభాలను పొందుతారు. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పూర్తిగా ఉంటుంది. వాహనాలు, ఇల్లు, విలాసవంతమైన జీవితం ఇలా అనేక ప్రయోజనాలను చూస్తారు.
5.తులా రాశి:
తులా రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. శుక్రుడి కారణంగా ఈ రాశి వారు ప్రమోషన్లను పొందుతారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది శుభసమయం. ఆర్థికపరంగా ఎన్నో లాభాలను పొందుతారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. ఈ రాశి వారి బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది.
6.మకర రాశి:
మకర రాశికి కూడా అనేక లాభాలు కలుగుతాయి. శుక్ర సంచారం కారణంగా ఈ రాశి వారికి ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. జీతం పెంపును చూస్తారు. ఆకస్మిక లాభాలను పొందుతారు. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. ప్రేమికుడు లేదా జీవిత భాగస్వామి వీరి జీవితంలోకి వస్తారు.